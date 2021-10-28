KÜTAHYA (Haberler.com) - Kütahya, Türkiye'nin kültürel mirasları, yeraltı kaynakları ile öne çıkan şehirlerinden birisidir. Bu ilimiz, Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden birisi olarak karşımıza çıkar. Bu şehrimizin yüz ölçümü 11.632 km2 dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 970 metredir ve il plaka kodu 43'tür. Kütahya nerede, hangi bölgede? Kütahya'nın yöresel yemekleri neler? Kütahya'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir? İşte detaylar haberimizde...

KÜTAHYA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE, KAÇ İLÇESİ VAR?

Kütahya, Ege Bölgesi'nin iç bölümlerinde kalmıştır ve Yellice Dağı'nın kuzey bölümünde kurulmuştur. İç Batı Anadolu'da kalan Kütahya'nın komşuları ise Afyon, Bilecik, Manisa, Balıkesir, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Konya'dır. Bir kısmı dağlık olan şehirde Simav ve Tavşanlı önemli ovalarıdır.

Kütahya'nın en başta merkez olmak üzere Tavşanlı, Simav, Dumlupınar, Gediz, Pazarlar, Şaphane, Domaniç, Aslanapa, Altıntaş, Hisarcık, Emet ve Çavdarhisar olmak üzere toplamda 13 ilçesi bulunmaktadır.

KÜTAHYA NEREDE?

Porselenleri, yer altı kaynakları, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan şehirlerimizden biri olan Kütahya, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu ilimiz Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer almaktadır. Bu ilin sınır komşuluğundaki iller ise; doğu sınırında Eskişehir, güneydoğu sınırında Afyon, güney sınırında Uşak, güneybatı sınırında Manisa, kuzeybatı sınırında Balıkesir, kuzey sınırında Bursa ve kuzeydoğu sınırında Bilecik'tir.

KÜTAHYA HANGİ BÖLGEDE?

Kütahya, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu ilimiz Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer almaktadır. Bu ili çevreleyen illerimiz ise; Bursa, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Uşak, Manisa ve Balıkesir'dir.

KÜTAHYA NÜFUSU

Bu ilimiz, Türkiye'nin kalabalık sayılan illerinden birisidir. Türkiye nüfus sıralamasında 38. Sırada yer alan bu ilimizin nüfusu 576.688'dir. Bu nüfusun 292.113'ü kadın, 284.575'i erkektir.

KÜTAHYA İLÇELERİ

Kütahya ilimize bağlı merkez ilçe iler beraber 13 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler:

Altıntaş

Aslanapa

Çavdarhisar

Dominaç

Dumlupınar

Emet

Gediz

Hisarcık

Merkez

Pazarlar

Simav

Şaphane

Tavşanlı'dır.

AİZANOİ ANTİK KENTİ NEREDE, TARİHİ NEDİR?

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi sınırları içersisinde yer alan Aizanoi Antik Kenti, Zeus Tapınağı, Stadyum- Tiyatro Kompleksi ve Macellumu ile Roma Döneminin en önemli kentlerindendir. Bir tepe üzerine kurulmuş olan ve şehrin önemli dinsel yapısı olarak görülen Zeus Tapınağı dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınaklarından biridir. Etrafındaki sütunla çevrili mekânın üstünün mermer kirişlerle kaplı olması nedeniyle Zeus Tapınağı pseudodipteros plandaki tek örnektir. Şehrin kuzeyinde 13.500 kişi kapasiteli Stadyum ve 20.000 kişi kapasiteli Tiyatronun bir kompleks şeklinde yapılması antik dönemde Aizanoi'den başka hiçbir yerde görülmemektedir. M.S. 2. yüzyılın 2. yarısına tarihlenen Aizanoi Macellum'u, dünyanın ilk borsalarından biridir. Macellum'un duvarlarında İmparator Diocletian'ın M.S. 301 yılında enflasyonla mücadele için tespit ettiği imparatorluk pazarlarında satılan malların fiyatlarının yer aldığı ve günümüze kadar oldukça iyi durumda korunmuş olan yazıtlar bulunmaktadır.

AİZANOİ ANTİK KENTİ TARİHİ NEDİR?

Aizanoi Antik Kenti Kütahya Çavdarhisar ilçe merkezinde, Kütahya'ya 50 kilometre uzaklıktadır. Penkalas (Kocaçay) Irmağı'nın yukarı kesiminde tanrıça Meter Steunene'nin kutsal mağarası civarında yaşayan Frigyalılar'ın öncüsü olarak antik kaynaklarda geçen Azan adlı mitoloji kahramanının, Su Perisi Erato ile efsanevi Kral Arkas'ın birleşmesinden Aizanoi şehrinin ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Aizanoi kenti, antik Frigya'ya bağlı olarak yaşayan Aizanitis'lerin ana yerleşim merkeziydi. Kentin yüksek platosu üzerinde bulunan Zeus Tapınağı'nın çevresinde yapılan kazılarda, MÖ 3 bin yıllarına ait yerleşim izlerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Helenistik Dönem'de bu bölge değişimli olarak Bergama'ya ve Bithynia'ya bağlı iken MÖ 133'de Roma egemenliğine girmiştir. Roma imparatorluk döneminde tahıl ekimi, şarap ve yün üretimi sayesinde zenginleşmiş ve ünü bölge sınırlarını aşmış olan Aizanoi'de kesin kentleşme bulgularına ancak MÖ 1'nci yüzyıl sonlarına doğru rastlanmaktadır. Yine ilk sikkelerin bu dönemde basıldığı bilinmektedir.

Aizanoi antik kenti en parlak dönemini MS 2 yüzyılda yaşamış, büyük imar faaliyetleri görmüş ve bu dönemde birçok yapı inşa edilmiştir. Erken Bizans Dönemi'nde piskoposluk merkezi iken, 7'nci yüzyıldan itibaren bu önemini yitirmiştir. Tapınak düzlüğü Orta Çağ'da bir hisara dönüştürülmüştür. Selçuklular Dönemi'nde Çavdar Tatarları tarafından üs olarak kullanılmasından dolayı buraya Çavdarhisar adı verilmiştir.

Aizanoi 1824 yılında Avrupalı gezginlerce yeniden keşfedilmiş,1830-1840'lı yıllarda incelenmiş ve tanımlanmıştır. 1926 yılında M. Schede ve D. Krencker başkanlığında Alman Arkeoloji Enstitüsü'nce ilk kazılar yapılmıştır. 1970 yılından bu yana her yıl düzenli olarak kazı çalışmaları devam etmektedir.

Kalıntılar arasında Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli tiyatro ve tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, dünyanın ilk ticaret borsa binası, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş köprü, iki agora, gymnasium, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent, suyolları, kapı yapıları bulunmaktadır. Aizanoi antik kenti Efes, Bergama, Side gibi kentlerle çağdaştır.

ZEUS TAPINAĞI

Irmağın batı kıyısına 200 metre uzaklıkta etrafı sütunlu galerilerle çevrili 130,5x112 metre boyutlarındaki alanın ortasında, bir podyum üzerine kuruludur.

8x15 ölçülerinde 120 adet İon ve 4 adet Korint üslubunda sütunlarla dipteras planlı olarak inşa edilmiştir. Frig Tanrıçası Meter Steunene'ye adanmış olan yer altı cellasına inen ve çatıya ulaşan bir merdiveni bulunmaktadır. Anadolu'daki en iyi korunagelmiş İon düzenindeki tapınaklardan biri olan yapının bezemelerinden özellikle akroterleri ilgi çekicidir. Batı alınlığında orta akroter akant dalları ve yaprakları arasında Tanrıça Kybele'nin büstüyle bezenmiştir. Doğu alınlık akroterindeyse Zeus büstü bulunmaktadır. Dört sütunlu avlusu ve agorasıyla M.S. 117-138 yılları arasında yapılmış tapınağın ön galeri duvarlarında; İmparotor Hadrian'i ve Aizanoi için önemli hizmetler görmüş Apuleius'u öven yazıtlar yer almaktadır.

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