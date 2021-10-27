KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni'ne katıldı. Törende 'Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Ada'da Varoluş Mücadelesi' konulu konferans veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın Türkiye ile ayrılmaz bir bütün olduğunu söyleyerek, "Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni gerçekleştirildi. Programa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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