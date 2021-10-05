Kardeş şehir Fürth' ten 25.yıl anısına Marmaris'e anlamlı ziyaret - Haberler
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Kardeş şehir Fürth' ten 25.yıl anısına Marmaris'e anlamlı ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel
Kardeş şehir Fürth' ten 25.yıl anısına Marmaris'e anlamlı ziyaret

- Kardeş şehir Fürth' ten 25.yıl anısına Marmaris'e anlamlı ziyaret Almanya'nın Fürth şehri ile Muğla'nın Marmaris ilçesinin kardeş şehir olmalarının 25.yılında etkinlikler düzenlendi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - - Kardeş şehir Fürth' ten 25.yıl anısına Marmaris'e anlamlı ziyaret

MUĞLA - Almanya'nın Fürth şehri ile Muğla'nın Marmaris ilçesinin kardeş şehir olmalarının 25.yılında etkinlikler düzenlendi.

Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung ve beraberindeki ekip Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret ettikten sonra belediyeye ait yanan alanda "25. Yıl Fürth Marmaris Hatıra Ormanı" adını verdikleri bölgede fidan dikimi gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesi ve Fürth Belediyesi arasında 1996 yılında Merhum Belediye Başkanı İsmet Karadinç öncülüğünde kardeş şehir protokolü imzalanmış o dönemden bu yana dostluk her yıl Almanya'da ve Türkiye'de pekiştirmek adına bir çok etkinlik düzenlendi.

İmzalanan kardeş şehir protokolünün 25. yıl olması sebebi ile bir dizi etkinlik düzenleyen Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesinde yangınlarda tamamen zarar gören bir bölgeye 25. Yıl hatıra ormanı adını vererek ağaç fidanları dikti. Zeytin, keçi boynuzu, defne, hünnap ve çam ağacı fidanları Başkan Mehmet Oktay ve Thomas Jung ile beraberlerinde gelen ekipler tarafından dikilerek can suyu verildi.

Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung "Fürth ve Marmaris kardeş şehirliğimizin 25. yılını kutluyor. Hem Fürth teki hem de Marmaris'teki birçok kişi tarafından sevilmekte ve sorumluluk almaktalar. Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler her iki ülke içinde çok ama çok önemli Türk kökenli milyonlarca insan Almanya'da yaşamakta milyonlarca Alman'da tatil için Türkiye'nin harika beldelerinde geçiriyorlar. Bizim çok büyük tarihe dayanan bir geçmişimiz var ve bu nedenle bizim dostane ilişkilerimizi sürekli yenilememiz de fayda var ve biz ortaya çıkan krizleri de birlikte konuşarak dostane bir şekilde çözüme ulaştırmamız gerekiyor. Bu konuda çok iyimserim .Suriye'den gelen çok sayıdaki göçmeni barındırmaya ve alması nedeniyle kendilerine teşekkür ediyoruz ve çok doğru bir tarz bu konuda Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye yardımda bulunma zorunluluğu var. Bu korkunç orman yangınlarını hem televizyonlarda hem de Marmaris'teki dostlarımızın çektiği fotoğraflar, videolar ile sosyal medya üzerinden inceledim ve çok sarsıldık bu güzel tepelerin yerleşim yerlerine kadar yanmasını gördük. Bu manzara bizi çok üzüntüye boğdu ama ben şunu biliyorum ki tabiat güçlüdür ve birkaç yıl içerisinde yine her yer yemyeşil olacaktır. Belediye başkanımızla birlikte burada ağaç dikmek benim için çok büyük bir onur " dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung birlikte yanmış bir zeytin ağacının kalan gövdesinin gölgesine yine bir zeytin ağacı diktiler. Ağacı dikerken bu dostluğumuz adına çok bir sembol şeklinde konuştu.

Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung 3 Alman meclis üyesi, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve ilçe belediye meclis üyeleri birlikte 500 metre kare alanda 25 adet zeytin, keçiboynuzu, hünnap, defne ve çam ağacı fidanı dikildi. Fidan dikimi ve sulaması ardından " 25 yıl dostluk ormanı" yazılı tabela önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kardeş şehir Fürth' ten 25.yıl anısına Marmaris'e anlamlı ziyaret

Kardeş şehir Fürth' ten 25.yıl anısına Marmaris'e anlamlı ziyaret

Kardeş şehir Fürth' ten 25.yıl anısına Marmaris'e anlamlı ziyaret

Kardeş şehir Fürth' ten 25.yıl anısına Marmaris'e anlamlı ziyaret

Kardeş şehir Fürth' ten 25.yıl anısına Marmaris'e anlamlı ziyaret

Kardeş şehir Fürth' ten 25.yıl anısına Marmaris'e anlamlı ziyaret

Kardeş şehir Fürth' ten 25.yıl anısına Marmaris'e anlamlı ziyaret

Kardeş şehir Fürth' ten 25.yıl anısına Marmaris'e anlamlı ziyaret

Kardeş şehir Fürth' ten 25.yıl anısına Marmaris'e anlamlı ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Son Dakika Haberleri
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