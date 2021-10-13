İnönü Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı Gerçekleşti

AYDIN (Habermetre) - Vali Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi 2021-2022 akademik yıl açılış törenine katıldı.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış törenine Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Av. Onur Demez, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Başkanları, Akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İnönü Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı açılışı töreninde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 46 yıllık geçmişe sahip Üniversitenin yeniden yüz yüze eğitime başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İnönü Üniversitesi'nin her alanda şehre ve bölgeye büyük katkıları olduğunu kaydeden Rektör Kızılay, "2020 yılı Mart ayından beri küresel salgın nedeniyle çevrimiçi sürdürdüğümüz eğitim ve öğretim faaliyetlerini yeniden yüz yüze yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz bir buçuk yılda Üniversitemizde öğrencilerimizin ancak yüzde 10'una yüz yüze uygulamalı eğitimler verdik. Diğer öğrencilerimiz çevrim içi eğitimini başarılı bir şekilde aldılar. Ama artık geldiğimiz noktada yüz yüze eğitime başladık. Hayırlı olsun diyorum. 1975 yılında kurulan Üniversitemiz, ülkemizin en saygın yükseköğretim kurumlarından biridir. İnönü Üniversitesi 46 yıllık geçmişinde verdiği eğitim/öğretim, ürettiği bilgi, topluma sunduğu hizmetlerle ülkemizin yükseköğretimine önemli katkılar sağlamış, ulusal ve uluslararası düzeyde büyük başarılar elde etmiştir. Bu başarıda emeği geçen herkesi saygı ile anıyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "İnönü Üniversitesinin Akademik yılı açılışının başta Malatya'mıza, Üniversitemize, Hocalarımıza ve Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Üniversite önemli bir eğitim kurumudur. Öğrencilerinin girdiğinde o Üniversitede gelecek ve kendilerinin, ailelerinin ve memleketin istikballeri anlamında önemli eğitim bulması gerekiyor. Malatya'nın tarihine baktığımızda Malatya'da 2 Üniversite vardır. Şahabe-i Kübra Medresesi ve Şahabe-i Sula medresesi. Bu medreseler o dönemin Üniversiteleridir. Sadettin Konevi'ler, İbni Arabiler, Mevlana Celaleddin Rumi'ler bu Üniversitelerde müderrislik yaptılar. Bu Üniversitelerin en önemli öğrencilerinden bir tanesi de Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'tır. Bu şehrin geçmişinin böyle olduğunu görünce buraya ikinci Üniversitenin yapılması gerektiğini 2014'te bu kamuoyu ile paylaşarak, istişareler yürüttük. Kampüslerin kurulması ve Yüksek Okulların yapılması hususunda İnönü Üniversitemiz ile ortak çalışmalar yaptık. Şuan Allah'a şükür 2 Cumhurbaşkanımızın adını da taşıyan Üniversitelerimiz var" dedi.

Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, "Üniversitede öğrenci ve öğretim görevlileri ile birlikte bir aile ortamı olduğunu ve yeniden yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte bu mutlu tabloyu görmenin heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Ülkenin gelişmesi için çok çalışmanın, ortaya değerli ürün koymanın ve emek göstermenin önemli olduğunu vurgulayan Vali Baruş, öğrencilere hitaben, " Öncelikle 2021-2022 Akademik yılın İnönü Üniversitemize, Öğretim görevlilerimize ve hocalarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Mart 2020'den beri ayrı kaldığımız Üniversitelerimize geri döndük. Yüz yüze eğitime devam etmenin sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Üniversiteler hem öğrenciler için hem de burada görev yapan öğretim görevlilerimiz için bir aile. Bu aile ortamından uzak kalmanın sizleri ne kadar üzdüğünü ve bu sıralara, amfilere ne kadar dönmeyi arzu ettiğini çok iyi biliyoruz. Bugünkü mutluluğumuz hem akademik yılımızın başlangıcı hem de artık öğrencilerimizle Üniversitemizde öğrencilerimizle birlikte olmamız diye düşünüyorum. Dünya'da yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler toplumları çok çalışmaya sevk ediyor. Çok çalışmayan, ortaya değerli ürün koymayan, emek göstermeyen, dünya siyasetinde ve ticaretinde önemli bir yerde olmayan ülkeler maalesef diğer ülkelerin peşine takılarak egemenliği altına giriyor. Bu nedenle tüm ülkeler bir gelecek vizyonuna sahip olma peşindeler. Güçlü bir gelecek vizyonuna sahip olmayan ülkeler planlı hareket edemiyorlar ve geri kalmaya mahküm oluyorlar. Hepimizin bildiği gibi gelişimin temel anahtarı insandır. İnsan kaynağı güçlü olan ülkeler, insanlara eğitim kaynağı bahşeden ülkeler, diğer ülkeler arasından çabucak sivriliyor. Gerek ekonomik, sosyal ve insanlara yaşatabileceği hayat kalitesi bakımından ön plana çıkıyorlar. Eğitim kalitesinin artışı bilgi artışını, bilgi artışı da kabiliyetlerin gelişmesini ortaya çıkarıyor. Eğitimin temel amacı toplumda var olan potansiyeli keşfetmek ve onu ortaya çıkararak hem bireyler bakımından hem de toplu bakımından geleceğe yönelik bir güven sağlamaktır" dedi.

İnönü Üniversitesi 2021-2022 akademik yıl açılış töreni İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz tarafından açılış ilk dersini vermesinin ardından sona erdi.

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