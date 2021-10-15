Gümüş Fiyatları 2021: Gümüş gram fiyatları! Gümüş ons fiyatı ne kadar? 1 Gümüş kaç TL? Güncel gümüş fiyatları ve grafiği!

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GÜMÜŞ NEDİR?

Gümüş, elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag (Ag sembolü Latince argentum kelimesinden gelir) olan, beyaz, parlak, değerli bir metalik element. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,87 gramdır. Erime noktası 961,9 °C, kaynama noktası 1950 °C ve özgül ağırlığı da 10,5 g/cm³'tür. Çoğu bileşiklerinde +1 değerliklidir.

Gümüş çok eski zamanlardan beri bilinmekle birlikte yine de altın ve bakırdan sonra keşfedilmiştir. Altın az olmasına rağmen, dünyanın her yanına yayılması sebebiyle daha önce kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca tabii halde gümüş az olup, çok derinlerde bulunuyordu. Gümüşün MÖ 3100 yıllarında Mısırlılar ve MÖ 2500 yıllarında Çinliler ve Farslar tarafından kullanıldığı belirtilmiştir. Yunan tarihinde Atina'daki gümüş madenlerine rastlanır. MÖ 800 yıllarına doğru gümüş, Nil nehri havalisinde para olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gümüşü ilk olarak Romalıların işlemeye başladıkları iddia edilmektedir. Endüstri ilerledikçe daha karışık ve saf olmayan gümüş filizleri üzerinde çalışılmaya başlandı. Bugün gümüş büyük bir nisbette bakır, kurşun ve çinko üretimindeki yan ürünlerden elde edilir.

GÜMÜŞ FİYATLARI 2021

Güncel gümüş fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Gümüş ALIŞ SATIŞ FARK (%) Gram Gümüş (TL Türk Lirası) 6,95 6,95 0,14% Gümüş Ons (Dolar - $) 23,42 23,45 -0,17% Gümüş Ons (Euro - €) 20,18 20,2 -0,20% Gram Gümüş (Dolar - $) 0,76 0,76 0,14% Gümüş Ons (TL Türk Lirası) 214,29 214,57 -0,17%

15 EKİM 2021 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış : 23,41717

Satış : 23,41824

Değişim (%) : -0,42

En Yüksek : 23,59151

En Düşük : 23,41401

Önceki Kapanış : 23,51651

Haftalık En Yüksek : 23,59151

Haftalık En Düşük : 22,34801

Aylık En Yüksek : 23,96651

Aylık En Düşük : 21,4234

GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI GRAFİĞİ 2021

Gümüş ons ve gram fiyatları grafiğine aşağıdan bakabilirsiniz:

GÜMÜŞ FİYATLARI CANLI GRAFİK VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELİR Mİ 2021?

Yılın ilk çeyreğinde hayal kırıklığı yaratan gümüş fiyatları 25 dolar psikolojik bariyerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Uzmanlara göre, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık Yeşil Enerji ve Altyapı harcama planı gümüşü harekete geçirecek. Uzmanlar, şu an 25 dolar seviyesinde bulunan ons gümüşün 100 dolara kadar çıkabileceğini söylüyor.

Enflasyonist ortam ve Fed'in güçlü dolara çok hoşgörülü davranmayacağını düşünen portföy yöneticisi Peter Krauth, düzeltmede sonun yakın olduğunu söylüyor ve gümüş yatırımcısına sabırlı olmasını tavsiye ediyor. Krauth, FXEmpire.com'da yer alan analizinde, gümüşün geçmişteki hareketlerine bakıldığında bugünkü fiyatlar için ne anlama geldiğini şöyle değerlendiriyor:

Gümüş, 2021'de yüzde 9 düşmesine ve Ağustos zirvesinden bu yana yüzde 19 gerilemiş olsa da, bu daha önceki boğa piyasası düzeltmelerine kısayla oldukça iyi. 2002 ile 2006 arasında gümüş, 4 ayrı kez yüzde 10 veya üzerinde değer kaybı yaşadı. Ardından, 2006 ile 2011 arasında, gümüşün yüzde 13 veya daha yüksek oranda üç kez gerilediği başka düzeltme adımları geldi. Bu düzeltmelerin hemen hepsinden sonra gümüşün yeni boğa piyasası zirveleri oluşturmaya devam ettiği görülüyor. Son yıla bakıldığında gümüş fiyatları dolar bazında yıllık ortalama yüzde 11.43 değer kazandı. Bu da analistler tarafından gümüşte halen boğa piyasasının sürmekte olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Daha eski verilere bakacak olursak, enflasyon hesaba katıldığında gümüş fiyatları 1980'de 120 dolar ve 2011'de 57 dolar civarında zirveye ulaştı. Bugün 25 dolar çevresinde turlayan gümüş fiyatı, daha önceki rekorların çok altında ve bu da yukarı yönlü manevra yapmak için gümüşü özgür bırakıyor. Aslına bakılırsa 1980'deki enfl asyona göre ayarlanmış 120 doların gümüş neredeyse yüzde 80 altında. borç seviyeleri, piyasa açığı, hükümetlerin devasa harcamaları, düşük faiz ortamı ve arz/ talep görünümü gibi mevcut ekonomik temellerin, gümüşü 1920'deki 120 dolar seviyesinin üzerine çıkarması çok da güç değil.

Gümüş zayıflamaya devam etmesi halinde daha önce birçok kez destek vazifesi gören 23 dolar civarında dip yapabilir. Ancak yükselişe geçtiğinde 100 dolara kadar gidebilir.

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