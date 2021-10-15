Gümüş Fiyatları 2021: Gümüş gram fiyatları! Gümüş ons fiyatı ne kadar? 1 Gümüş kaç TL? Güncel gümüş fiyatları ve grafiği!
Gümüş son yıllarda değeri artan madenlerden birisidir. Günümüzde birçok maddenin içerisinde gümüş kullanılmaktadır. En sık bulunan madenler sıralamasında Altın'dan sonra gümüş gelmektedir. Gümüş altına göre oldukça ucuzdur. Vatandaşlar güncel gümüş fiyatları kaç TL onu araştırıyor. Peki, Gümüş ons fiyatı ne kadar? 1 Gümüş kaç TL? Gümüşün kilosu ne kadar? 1 kg gümüş ne kadar? Güncel gümüş fiyatları ve grafiği! 1 gümüş ne kadar? Gümüş fiyatları ne kadar 2021? İşte rakamlar...
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Gümüş, elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag (Ag sembolü Latince argentum kelimesinden gelir) olan, beyaz, parlak, değerli bir metalik element. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,87 gramdır. Erime noktası 961,9 °C, kaynama noktası 1950 °C ve özgül ağırlığı da 10,5 g/cm³'tür. Çoğu bileşiklerinde +1 değerliklidir.
Gümüş çok eski zamanlardan beri bilinmekle birlikte yine de altın ve bakırdan sonra keşfedilmiştir. Altın az olmasına rağmen, dünyanın her yanına yayılması sebebiyle daha önce kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca tabii halde gümüş az olup, çok derinlerde bulunuyordu. Gümüşün MÖ 3100 yıllarında Mısırlılar ve MÖ 2500 yıllarında Çinliler ve Farslar tarafından kullanıldığı belirtilmiştir. Yunan tarihinde Atina'daki gümüş madenlerine rastlanır. MÖ 800 yıllarına doğru gümüş, Nil nehri havalisinde para olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gümüşü ilk olarak Romalıların işlemeye başladıkları iddia edilmektedir. Endüstri ilerledikçe daha karışık ve saf olmayan gümüş filizleri üzerinde çalışılmaya başlandı. Bugün gümüş büyük bir nisbette bakır, kurşun ve çinko üretimindeki yan ürünlerden elde edilir.
Güncel gümüş fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:
|Gümüş
|ALIŞ
|SATIŞ
|FARK (%)
Gram Gümüş (TL Türk Lirası)
|6,95
|6,95
0,14%
Gümüş Ons (Dolar - $)
|23,42
|23,45
-0,17%
Gümüş Ons (Euro - €)
|20,18
|20,2
-0,20%
Gram Gümüş (Dolar - $)
|0,76
|0,76
0,14%
Gümüş Ons (TL Türk Lirası)
|214,29
|214,57
-0,17%
- Alış : 23,41717
- Satış : 23,41824
- Değişim (%) : -0,42
- En Yüksek : 23,59151
- En Düşük : 23,41401
- Önceki Kapanış : 23,51651
- Haftalık En Yüksek : 23,59151
- Haftalık En Düşük : 22,34801
- Aylık En Yüksek : 23,96651
- Aylık En Düşük : 21,4234
Gümüş ons ve gram fiyatları grafiğine aşağıdan bakabilirsiniz:
GÜMÜŞ FİYATLARI CANLI GRAFİK VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Yılın ilk çeyreğinde hayal kırıklığı yaratan gümüş fiyatları 25 dolar psikolojik bariyerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Uzmanlara göre, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık Yeşil Enerji ve Altyapı harcama planı gümüşü harekete geçirecek. Uzmanlar, şu an 25 dolar seviyesinde bulunan ons gümüşün 100 dolara kadar çıkabileceğini söylüyor.
Enflasyonist ortam ve Fed'in güçlü dolara çok hoşgörülü davranmayacağını düşünen portföy yöneticisi Peter Krauth, düzeltmede sonun yakın olduğunu söylüyor ve gümüş yatırımcısına sabırlı olmasını tavsiye ediyor. Krauth, FXEmpire.com'da yer alan analizinde, gümüşün geçmişteki hareketlerine bakıldığında bugünkü fiyatlar için ne anlama geldiğini şöyle değerlendiriyor:
Gümüş, 2021'de yüzde 9 düşmesine ve Ağustos zirvesinden bu yana yüzde 19 gerilemiş olsa da, bu daha önceki boğa piyasası düzeltmelerine kısayla oldukça iyi. 2002 ile 2006 arasında gümüş, 4 ayrı kez yüzde 10 veya üzerinde değer kaybı yaşadı. Ardından, 2006 ile 2011 arasında, gümüşün yüzde 13 veya daha yüksek oranda üç kez gerilediği başka düzeltme adımları geldi. Bu düzeltmelerin hemen hepsinden sonra gümüşün yeni boğa piyasası zirveleri oluşturmaya devam ettiği görülüyor. Son yıla bakıldığında gümüş fiyatları dolar bazında yıllık ortalama yüzde 11.43 değer kazandı. Bu da analistler tarafından gümüşte halen boğa piyasasının sürmekte olduğu şeklinde yorumlanıyor.
Daha eski verilere bakacak olursak, enflasyon hesaba katıldığında gümüş fiyatları 1980'de 120 dolar ve 2011'de 57 dolar civarında zirveye ulaştı. Bugün 25 dolar çevresinde turlayan gümüş fiyatı, daha önceki rekorların çok altında ve bu da yukarı yönlü manevra yapmak için gümüşü özgür bırakıyor. Aslına bakılırsa 1980'deki enfl asyona göre ayarlanmış 120 doların gümüş neredeyse yüzde 80 altında. borç seviyeleri, piyasa açığı, hükümetlerin devasa harcamaları, düşük faiz ortamı ve arz/ talep görünümü gibi mevcut ekonomik temellerin, gümüşü 1920'deki 120 dolar seviyesinin üzerine çıkarması çok da güç değil.
Gümüş zayıflamaya devam etmesi halinde daha önce birçok kez destek vazifesi gören 23 dolar civarında dip yapabilir. Ancak yükselişe geçtiğinde 100 dolara kadar gidebilir.