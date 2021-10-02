Güldür Güldür Naime ayrıldı mı? Naime neden yok? Güldür Güldür Naime karakterini canlandıran Ecem Erkek programdan ayrıldı mı?

ANKARA (Haberler.com) - Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'da deprem yaşanıyor. Meşhur "Naime" karakterini canlandıran Ecem Erkek ve usta oyuncu Murat Akkoyunlu'nun projeye veda ettiği öğrenildi. Peki, Güldür Güldür Naime yok mu, ayrıldı mı, neden yok? Güldür Güldür Naime ayrıldı mı?Güldür Güldür Naime karakterini canlandıran Ecem Erkek programdan ayrıldı mı?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NAİME KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Güldür Güldür'de Naime karakterini Ecem Erkek canlandırmaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR NAİME AYRILDI MI?

Show TV ekranlarının fenomen programı Güldür Güldür'ün sezon finali yapmasıyla birlikte, projeden 2 ismin de ayrıldığı ortaya çıktı. Ekim ayında yeniden ekranlara gelmeye başlayacak olan projede, izleyicinin severek takip ettiği karakterlerden biri olan Naime'yi canlandıran Ecem Erkek'in olmayacağı öğrenildi. Usta oyuncu Murat Akkoyunlu da yeni sezonda projede yer almayacak.

Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'ün sezon finaliyle birlikte Ecem Erkem ve Murat Akkoyunlu'nun projeden ayrılması büyük üzüntüye neden oldu.

Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek, Instagram hesabından Güldür Güldür hayranlarına veda etti. Erkek veda paylaşımında, "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim" dedi.

Ecem Erkek'in Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, hayranları da yorum yağdırdı. Erkek'in çok sayıda hayranı, "Ayrılıyorum deme", "Bu bir ayrılık açıklaması değildir umarım", "Naime için izliyorduk, artık izlemeyiz" gibi yorumlarda bulundu. Hayranlarının ayrılık nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığı, yorumlarda açık şekilde görüldü.

ECEM ERKEK KİMDİR?

Ecem Erkek (d. 24 Haziran 1989, Ankara ), Türk oyuncu.

1989 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Sivas, İmranlılıdır. 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar vererek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarında tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri almıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapmış, sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış, bu bölümden 2015 yılında mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan oyuncu; Amerikan Rüyası, Woyzeck, Üç Kuruşluk Opera, Tersine Dünya, Romeo & Juliet ve Şark Dişçisi gibi oyunlarda yer almıştır. 2017'de Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları dizisinde yer alan oyuncu, daha sonra Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show isimli tiyatro oyununun kadrosuna katılmıştır. 2018 yılında Hakan: Muhafız dizisinde iki bölümde yer alan oyuncu, 2020 yılında 46. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Kadın Komedi Oyuncu adayı olmuş, ödül etkinliği 2020 İdlib saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen törende ödülü kazanmıştır.

Ayrıca Taksim Trio ile birlikte Bu Da Gelir Bu Da Geçer ve Nereden Bileceksiniz şarkılarını seslendirmiştir.

2021 yılında ise ilk sinema deneyimi olan Yılmaz Erdoğan'ın Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? adlı tiyatro eserinden uyarlanan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? filminde Gülseren Biröz karakterini canlandırarak gerçekleştirdi.

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