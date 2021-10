GTA 5 hileleri: PC, PS3 ve PS4 için GTA 5 hileleri nelerdir? GTA 5 (Grand Theft Auto V) bilgisayar oyunu şifreleri nedir? PS5 için hile var mı?

GTA serisinin son çıkan oyunu Gta 5'in kendine has özel hileleri, şifreleri ve kodları bulunmaktadır. Bu hileleri oyun içerisindeyken yazdığınızda güçlü özellikler, arabalar, silahlar vb. eşyalar kazanabilirsiniz. Oyunu daha eğlenceli hale getirmek isterseniz hile kullanabilirsiniz. Fakat elbette genel oyunlarda hile kullanımını tavsiye etmiyoruz. Peki, PC, PS3 ve PS4 için GTA 5 hileleri nelerdir? GTA 5 (Grand Theft Auto V) bilgisayar oyunu şifreleri nedir? PS5 için hile var mı? GTA hileleri ve şifreleri nelerdir?

GTA 5 NEDİR?

Grand Theft Auto V (kısaltması ile yazılışı GTA 5 demektir) Rockstar Games tarafından yayınlanan aksiyon-macera tarzı video oyunudur. Birçok platformda oyun oynanabiliyor. En çok PS 3, PS4 ve PC platformlarında oynanmaktadır. GTA 5, GTA serisinin sonuncu oyunudur. Oyun 2013 yılında piyasaya sürülmüştür. Çıktığı zamandan bugüne kadar 150 milyon ve daha fazla sattığı söylenilmektedir. Yapılan son araştırmalara göre oyun ABD'de en çok satılan oyun olmuştur.

GTA V yapımcıları kimler : Leslie Benzies , Imran Sarwar

GTA V senaristleri kimler : Dan Houser , Rupert Humpries , Michael Unsworth

GTA V bestecileri kimler : Tangerine Dream , Woody Jackson , The Alchemist , Oh no

GTA 5 NE ZAMAN ÇIKTI?

GTA 5 ilk olarak 17 Eylül 2013 tarihinde PS3 ve XBOX 360 için çıkmıştır. Sonrasında 18 Kasım 2014'de PS4 ve XBOX One için çıkmıştır. Son olarak ise Windows bilgisayarlar için 14 Nisan 2015 tarihinde çıkmıştır. Oyun genel olarak Kaliforniya eyaletinin güneyini baz alarak oluşturulmuş olan San Andreas eyaletinde geçmektedir.

GTA 5 HİLELERİ NELERDİR?

GTA 5'de oyun içerisinde kullanacağınız birçok hile bulunmaktadır. Bu hileleri oyun içerisindeyken klavyeden é tuşuna basarak yazabilirsiniz. Klavyede ESC tuşunun hemen altında bulunan ' é ' butonuna bastığınızda karşımıza komut ekranı gelecek. Buradan aşağıda yazdığımız GTA 5 şifrelerini yazabilirsiniz. Ardından ' Enter ' tuşuna basmanız gerekmektedir. Tabi bu bilgisayarda iken geçerlidir. GTA 5'in PS3 ve PS4 için farklı hileleri bulunmaktadır. Şimdi ilk olarak bilgisayardaki hileleri yazalım.

GTA 5 TÜM HİLELER

GTA 5 Silah ve Eşya Hileleri:

HIGHEX : Patlayıcı mermiler verir.

Patlayıcı mermiler verir. TURTLE : Can ve zırh değerlerinizi fuller

Can ve zırh değerlerinizi fuller INCENDIARY : Ateşli mermiler verir

Ateşli mermiler verir SKYDIVE : Paraşüt verir.

Paraşüt verir. HOTHANDS : Patlayıcı yumruklara sahip olursunuz.

Patlayıcı yumruklara sahip olursunuz. TOOLUP : Silah verir.

GTA 5 Oyuncu için Hileler:

CATCHME : Karakter hızlı koşar.

Karakter hızlı koşar. PAINKILLER : Ölümsüzlük hilesi (5 dakika sürüyor)

Ölümsüzlük hilesi (5 dakika sürüyor) HOPTOIT : Süper zıplama sağlar

Süper zıplama sağlar FUGITIVE : Polis aranma seviyesini arttırır.

Polis aranma seviyesini arttırır. LAWYERUP : Polis aranma seviyesini düşürür.

Polis aranma seviyesini düşürür. SLOWMO : Ağır çekim verir.

Ağır çekim verir. DEADEYE : Ağır çekimde nişan almayı sağlar.

Ağır çekimde nişan almayı sağlar. JRTALENT : Yönetmen modu

Yönetmen modu SKYFALL : Gökyüzünden aşağı süzülme sağlar

Gökyüzünden aşağı süzülme sağlar FLOATER : Yer çekimini azaltır

Yer çekimini azaltır SNOWDAY : Kayan araçlar verir

Kayan araçlar verir MAKEITRAIN : Havayı değiştirir.

Havayı değiştirir. GOTGILLS : Hızlı yürüme verir.

Hızlı yürüme verir. LIQUOR : Sarhoş modu

Sarhoş modu POWERUP : Yetenek sayacını doldurur.

GTA 5 Araba, Uçak ve Motor Hileleri:

BUZZOFF : Buzzard saldırı helikopteri verir.

Buzzard saldırı helikopteri verir. BANDIT : BMX bisiklet verir.

BMX bisiklet verir. TRASHED : Çöp kamyonu verir.

Çöp kamyonu verir. FLYSPRAY : Duster uçağı verir.

Duster uçağı verir. BARNSTORM : Rocket Uçağı verir.

Rocket Uçağı verir. OFFROAD : Sanchez motoru verir.

Sanchez motoru verir. COMET : Comet arabası hilesi

Comet arabası hilesi VINEWOOD : Limuzin verir.

Limuzin verir. HOLEIN1 : Golf arabası verir.

Golf arabası verir. RAPIDGT : Rapid GT arabası verir.

GTA 5 Diğer Araç Hileleri:

BUBBLES : Denizaltı aracı verir.

Denizaltı aracı verir. DEATHCAR : Duke O'Death arabasına sahip olursunuz.

Duke O'Death arabasına sahip olursunuz. EXTINCT : Deniz uçağı verir.

GTA 5 hileleri

GTA 5 PS3 VE PS4 HİLELERİ NELERDİR?

GTA 5 sadece bilgisayar üzerinden oynanmamaktadır. PS3 ve PS4 üzerinden de oyun oynanıyor. Bilgisayar hilelerinin dışında Play Station 3 ve 4 için GTA 5 hileleri de nelerdir merak ediliyor. Sizler için GTA 5 ps3 ve ps4 hilelerini araştırdık. Aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GTA 5 PS3 ve PS4 hileleri:

Patlayıcı Mermi Hilesi : Sağ - Kare - X - Sol - R1 - R2 - Sol - Sağ - Sağ - L1 - L1 - L1

Ateşli Mermi Hilesi : L1 - R1 - Kare - R1 - Sol - R2 - R1 - Sol - Kare - Sağ - L1 - L1

Kayan Arabalar : Üçgen - R1 - R1 - Sol - R1 - L1 - R2 - L1

Gta 5 Ölümsüzlük Hilesi : Sağ - X - Sağ - Sol - Sağ - R1 - Sağ - Sol - X - Üçgen

Polisten Kurtulma Hilesi : R1 - R1 - Daire - R2 - Sağ - Sol - Sağ - Sol - Sağ - Sol

Gta 5 Helikopter Hilesi : Daire - Daire - L1 - Daire - Daire - Daire - L1 - L2 - R1 - Üçgen - Daire - Üçgen

Gta 5 Stunt Uçak Hilesi : Daire - Sağ - L1 - L2 - Sol - R1 - L1 - L1 - Sol - Sol - X - Üçgen

Duster Uçak : Sağ - Sol - R1 - R1 - R1 - Sol - Üçgen - Üçgen - X - Daire - L1 - L1

Rapid Gt : R2 - L1 - Daire - Sağ - L1 - R1 - Sağ - Sol - Daire - R2

Limuzin Trevor : R2 - Sağ - L2 - Sol - Sol - R1 - L1 - Daire - Sağ

Çöp Arabasi Hilesi : Daire - R1 - Daire - R1 - Sol - Sol - R1 - L1 - Daire - Sağ

Sanchez : Daire - X - L1 - Daire - Daire - L1 - Daire - R1 - R2 - L2 - L1 - L1

Comet Araç : R1 - Daire - R2 - Sağ - L1 - L2 - X - X - Kare - R1

Golf Arabasi : Daire - L1 - Sol - R1 - L2 - X - R1 - L1 - Daire - X

Bmx : Sol - Sol - Sağ - Sağ - Sol - Sağ - Kare - Daire - Üçgen - R1 - R2

Gta Polisi Peşine Takma Hilesi : R1 - R1 - Daire - R2 - Sol - Sağ - Sol - Sağ - Sol - Sağ

Gta 5 Yerçekimi Hilesi : Sol - Sol - L1 - R1 - L1 - Sağ - Sol - L1 - Sol

Skyfall Hilesi : L1 - L2 - R1 - R2 - Sol - Sağ - Sol - Sağ - L1 - L2 - R1 - R2 - Sol - Sağ - Sol - Sağ

Mega Ziplama Hilesi : L2 - L2 - Kare - Daire - Daire - L2 - Kare - Kare - Sol - Sağ - X

Mega Yüzme Hilesi : Sol - Sol - L1 - Sağ - Sağ - R2 - Sol - L2 - Sağ

Mega Yumruk Hilesi : Sağ - Sol - X - Üçgen - R1 - Daire - Daire - Daire - L2

Gta 5 Paraşüt Hilesi : Sol - Sağ - L1 - L2 - R1 - R2 - R2 - Sol - Sol - Sağ - L1

Gta 5 Silah Şifresi : Üçgen - R2 - Sol - L1 - X - Sağ - Üçgen - Aşaği - Kare - L1 - L1 - L1

Can Ve Zirh Hilesi : Daire - L1 - Üçgen - R2 - X - Kare - Daire - Sağ - Kare - L1 - L1 - L1

Gta 5 Hava Durumu Değiştirme Hilesi : R2 - X - L1 - L1 - L2 - L2 - L2 - Kare

Sarhoş Modu : Üçgen - Sağ - Sağ - Sol - Sağ - Kare - Daire - Sol

Mega Koşu Hilesi : Üçgen - Sol - Sağ - Sağ - L2 - L1 - Kare

Ağir Çekim Cross : Kare - L2 - R1 - Üçgen - Sol - Kare - L2 - Sağ - X

Ağir Çekim Hilesi : Üçgen - Sol - Sağ - Sağ - Kare - R2 - R1

Yetenek Barini Doldur : X - X - Kare - R1 - L1 - X - Sağ - Sol - X

Pjc 800 (Motor) : R1 - Sağ - Sol - Sağ - R2 - Sol - Sağ - Kare - Sağ - L2 - L1 - L1

PlayStation 3 ve 4'te verilen tuşlara basarsanız o hileyi aktif edebilirsiniz. Kollardaki R1, L1, R2, L2 tuşları kolların arka taraflarında bulunan tuşlardır. Diğerleri ise ön tarafta yer alır.

GTA 5 PARA HİLESİ NEDİR?

GTA 5'de en çok merak edilen hilelerden birisi de para hilesidir. Oyunda maalesef doğrudan para hilesi bulunmamaktadır. Bunun yerine bazı yöntemlerle oyun içinde para kazanmak mümkündür. Örneğin, borsa hisseleri satın alarak ve bunları geri satarak oyunda yüksek kazançlar sağlayabilirsiniz. Lakin dediğimiz gibi doğrudan para kazanma hilesi yer almamaktadır. Yani oyun yapımcıları böyle bir hile oluşturmamışlar diyebiliriz.

GTA 5 CAN DOLDURMA HİLESİ NEDİR?

GTA 5'de can doldurma hilesi "TURTLE" 'dır. Bu şifre ile hem canınızı full doldurabilirsiniz, hem de zırhınızı full özellikli bir şekilde doldurabilirsiniz.

GTA 5 POLİSTEN KURTULMA HİLESİ NEDİR?

Oyunda polisten kurtulma hilesi gerçekten önemlidir. Bu hileyi yazarak bir anda polislerden kurtulabilirsiniz. "LAWYERUP" hilesiyle aranma seviyenizi düşürebilirsiniz. Haliyle polisten kurtulmayı sağlayabilirsiniz.

GTA 5 SİLAH HİLESİ NEDİR?

GTA 5'de silah hilesi "TOOLUP" hilesidir. Bu şifre ile oyunda silaha sahip olursunuz.

Herkese iyi oyunlar iyi eğlenceler dileriz...

Haberler.com - Gündem