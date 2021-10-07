'Gökyüzü Gözlem Etkinliği' Zerzevan Kalesi'ne ilgiyi artırdı

DİYARBAKIR (Habermetre) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde eylül ayında gerçekleştirilen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" tarihi kaleye ziyaretçi ilgisini artırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 2014'ten bu yana kazı çalışması devam eden UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki kale, 2-4 Eylül'de TÜBİTAK Ulusal Gözlemevince (TUG) gerçekleştirilen Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, profesyonel ve amatör astronomların yanı sıra yurt içi ve dışından yaklaşık 1500 gök bilimi meraklısını buluşturan etkinlik sonrası tarihi kalede ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında kademeli ve belirli sayılarla kazı sahasına alınan ziyaretçiler, uzmanlar eşliğinde gezdikleri alanda adeta tarihe yolculuk yapıyor. Gökyüzünün izlenebildiği en iyi 10 noktadan biri Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve kazı ekibi Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Türkiye'deki en genç kazı çalışmalarından biri olan Zerzevan Kalesi'nde 2014 yılında başladıkları kazıların ardından kısa sürede büyük gelişme kat ettiklerini söyledi.

Kalenin 3 bin yıl öncesine tarihlendiğini fakat Roma döneminde kesintisiz 400 yıl askeri yerleşim yeri olarak aktif kullanıldığını ifade eden Coşkun, "Dünyanın en iyi korunmuş Roma garnizonu ve sınırları içerisinde dünyanın en iyi korunmuş Mithras tapınağına sahip. Burada dönemin askeri ve sivil yaşantısına dair her şey mevcut. Yani 1700 yıl boyunca zamanın durduğu bir yerden bahsediyoruz" dedi.

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