Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de esnafı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de esnafı ziyaret etti

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de esnafı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu.

KAYSERİ (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Davutoğlu, bir iş yerinde de pastırma doğradı.

Ziyaretler sırasında Davutoğlu'nun yanına gelen bir kişi, "Biz seni seviyoruz. Ancak İYİ Parti, CHP ve HDP ile birlik olursanız hiç gözümüzde yoksunuz. Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz." dedi.

Davutoğlu ise bu kişiye, "Merak etme, biz milletle beraberiz, Kayseri'yle beraberiz." yanıtını verdi.

Emekli öğretmen Burhan Karamustafa da "Biz seni sevmiştik ama ne zamana kadar, yol arkadaşına ihanet edene kadar" diyerek Davutoğlu'na tepki gösterdi. Davutoğlu ise kendisinin ihanet eden taraf olmadığını belirtti.

Davutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi şartları nedeniyle daha önce Kayseri'ye gelemediğini, partisinin il kongresine katılamadığını belirtti.

Ekim ayı ile birlikte siyasette yeni bir dönemin başladığını dile getiren Davutoğlu, "Ben de bu yeni dönemde ilk Kayseri'ye geldim. Emeklilerimiz feryat ediyor, çiftçi mazota gelen zamlardan feryat ediyor, esnaf işsizlikten feryat ediyor. Kayseri'de bu feryatlar varsa Türkiye'nin her yerinde daha büyük feryatlar var demektir. Ülkemizin bu şartlara gelmesindeki en önemli zaaf, ekonomi yönetimindeki büyük hatalar. Biz siyasete Hazreti Ömer adaleti için, yolsuzluklarla, yasaklarla, yoksullukla mücadele için girdik." diye konuştu.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Seren Serengil Acun Ilıcalı
Spor Abdullah Avcı Aykut Kocaman Süleyman Soylu Marcao Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Süleyman Soylu Yemek Tarifleri Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de esnafı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:50:46. #1.13#