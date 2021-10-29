FERİZLİ'DE CUMHURİYETİMİZİN 98. YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülkemiz genelinde olduğu gibi Ferizli'de de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ferizli'de 28 Ekim Perşembe günü çelenk sunma töreni ile başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine, 29 Ekim Salı günü saat 10. 30'da Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı'nın kaymakamlık makamında tebrikleri kabulüyle devam edildi.

Ardından Ferizli Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi bahçesinde saat 11. 00'de Kaymakamımız Hasan Balcı ve Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu'nun halkı selamlamasıyla başlayan Cumhuriyetimizin 98. yılı törenlerine ilçe protokolü, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK Temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakamımız Hasan Balcı, Cumhuriyetinin ilanının 98. Yıl dönümü, Türk Milleti olarak büyük bir onur ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi Tek millet, Tek Devlet, Tek Bayrak ve Tek Vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya, bu değerleri yüceltmeye Milli Birlik ve Sosyal Dayanışma ruhu içerisinde, birbirimizle kenetlenmeye devam etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyetinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde dünyada hiçbir milletin başaramayacağı bir gayret, fedakarlık, azim ve inançla destansı bir mücadele sonrasında kurulduğunu biliyoruz. Ecdadımızın bu şanlı mücadelesi aydınlık geleceğe yürüyüşümüzde ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. " dedi.

Kaymakamımız Balcı'nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunması, karate gösterileri ve İstiklal Marşı oratoryosuyla devam eden kutlamalar tören yürüyüşü ile sona erdi. Programın son kısmında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı şiir, resim, kompozisyon ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödül verildi.

Foto Galeri için tıklayın... 29. 10. 2021 tarihinde eklendi

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülkemiz genelinde olduğu gibi Ferizli'de de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ferizli'de 28 Ekim Perşembe günü çelenk sunma töreni ile başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine, 29 Ekim Salı günü saat 10. 30'da Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı'nın kaymakamlık makamında tebrikleri kabulüyle devam edildi.

Ardından Ferizli Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi bahçesinde saat 11. 00'de Kaymakamımız Hasan Balcı ve Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu'nun halkı selamlamasıyla başlayan Cumhuriyetimizin 98. yılı törenlerine ilçe protokolü, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK Temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakamımız Hasan Balcı, Cumhuriyetinin ilanının 98. Yıl dönümü, Türk Milleti olarak büyük bir onur ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi Tek millet, Tek Devlet, Tek Bayrak ve Tek Vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya, bu değerleri yüceltmeye Milli Birlik ve Sosyal Dayanışma ruhu içerisinde, birbirimizle kenetlenmeye devam etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyetinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde dünyada hiçbir milletin başaramayacağı bir gayret, fedakarlık, azim ve inançla destansı bir mücadele sonrasında kurulduğunu biliyoruz. Ecdadımızın bu şanlı mücadelesi aydınlık geleceğe yürüyüşümüzde ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. " dedi.

Kaymakamımız Balcı'nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunması, karate gösterileri ve İstiklal Marşı oratoryosuyla devam eden kutlamalar tören yürüyüşü ile sona erdi. Programın son kısmında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı şiir, resim, kompozisyon ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödül verildi.

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