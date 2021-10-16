Eskişehir belediye başkanı kim?

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YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

1936 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. Öğrencilik yıllarında çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, karikatüristlik ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Öğrenci arkadaşları ile birlikte kan bankasına kan satarak elde edilen sermaye ile Oda Tiyatrosunun ve onu takiben Belediye Tiyatrosunun kuruluşunu sağladı. Mezuniyetini takiben aynı yıl Akademinin Maliye Kürsüsüne asistan oldu.

1966 yılında doktor, 1968 yılında doçent oldu. Aynı yıl Akademi Başkan Yardımcılığına getirilen BÜYÜKERŞEN, 1973 yılında profesörlüğe yükseltildi. 1976 yılında Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. Başkanlık süresinin bitimi olan 1980 yılında yapılan seçimlerle yeniden Akademi Başkanlığına getirildi.

Radyo ve Televizyonun eğitim ve kültür hayatında kullanılmasına yönelik yaptığı çalışmalarla Ankara'daki TRT yayınlarının İstanbul'dan sonra ikinci il olarak Eskişehir'den izlenmesi için önce Akademi'de TV verici istasyonu ile siyah-beyaz eğitim stüdyolarını, daha sonra da Türkiye'de ilk renkli TV sistemini Eskişehir'de kurdu.

1971'de İletişim Teknolojisinin eğitimde kullanılmasına ve uzaktan öğretim ile buna ilişkin, yöntemlerin Açıköğretim Modeli şeklinde, Türk Eğitim sisteminde yer almasına ilişkin olarak başlattığı çalışmalar ve 1973 yılında eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla hazırladığı "Türkiye için Açıköğretim Modeli Projesi" YÖK Kanunu ve 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Açıköğretim Fakültesi olarak ülke çapında ve Batı Avrupa'nın 6 ülkesi ile Kuzey Kıbrıs'taki Türkler için uygulamaya konuldu.

1982 yılında Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelerin yeniden düzenlenmesini takiben, Cumhurbaşkanı tarafından Anadolu Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü'ne getirilen Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, döneminin bitiminde 1987 yılında Cumhurbaşkanı tarafından ikinci kez rektörlüğe atandı. Bu görevinin yanı sıra, "Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu" üyeliği ve kurulun 2 dönem başkanlığını yaptı. 1993 yılında Yüksek Kurul yerine RTÜK Kanununun çıkarılması ile görevinden ayrıldı.

1992 yılında yapılan Rektörlük seçiminde en yüksek oyu alması sonucu Cumhurbaşkanı tarafından tekrar rektörlüğe atanan Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN'in bu görevi, YÖK Kanununa ilave edilen "iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz" hükmü nedeniyle sona erdirildi.

Akademi Başkanlığı ile Anadolu Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü sırasında çeşitli eğitim, araştırma ve yayın kurumlarının kuruluşunu sağlayan, Anadolu Üniversitesi'ni, bünyesinden 5 yeni üniversite daha çıkacak kadar büyüttü. Bunlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversiteleridir. Çeşitli kitap ve makaleleri olan ve 1993 yılından sonra Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığının yanı sıra İletişim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevinde de bulunan BÜYÜKERŞEN, kurucuları arasında yer aldığı "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı"nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. Türkiye'de "Çağdaş Halkevleri ve Köy Enstitüleri Modeli" diye nitelendirilen "Eğitim Parkları" ve "Semt Eğitim Birimleri"nin kuruluş çalışmalarını sürdürmüştür.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

18 Nisan 1999 seçimlerinde, oyların %44'ünü alarak, DSP listesinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Bu dönemde, Avrupa Komisyonu Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Başkanlığına getirildi ve 2004 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 29 Mart 2004 seçimlerinde oyların % 45'ini alarak ikinci kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir.

24 Mart 2009 yerel seçimlerinde üçüncü kez aynı göreve seçilen Yılmaz BÜYÜKERŞEN, 30 Mart 2014 seçimlerinde ise dördüncü defa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiştir.

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, oyların yüzde 53'ünü alarak beşince kere Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. BÜYÜKERŞEN, bu görevini halen sürdürmektedir.

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bugün pek çoğu Türkiye'nin diğer kentlerine örnek proje olarak gösterilen, çok büyük ölçekli projeler hazırlamış, projeler için gerekli finansmanı sağlamış ve hayata geçirmiştir.

PROF. DR. YILMAZ BÜYÜKERŞEN'İN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK

ESKİŞEHİR'DE YAŞAMA GEÇİRDİĞİ PROJELERİN BAZILARI;

Şehir içi ulaşımda raylı sistemin kurulması. Birinci etabı 19 kilometre olarak 2004 yılına giren sistem, 2019 yılında 60 kilometre hat uzunluğuna erişmiştir.

Porsuk Çayı'nın çevre düzenlemeleriyle birlikte temizlenmesi, üzerindeki taşıt ve yaya köprülerinin yenilenmesi. Porsuk üzerinde bot ve gondollarla geziler düzenlenmektedir.

Şehrin bir çok bölgesinde yüzlerce dönüme yayılan dev bölge parklarının yapılması,

Senfoni Orkestrası, Şehir Tiyatroları gibi sanat kurumlarının kurulması,

Yeni kültür sanat ve kongre merkezlerinin hizmete açılması. Eskişehir bugün, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en çok tiyatro sahnesine sahip olan şehridir.

Tarihi yapılara yönelik koruma ve yaşatma projelerinin hazırlanıp yaşama geçirilmesi,

Şehrin yeni arıtma tesisleri ile birlikte altyapı eksiklerinin tamamlanması,

Bölgenin en büyük iki parkından biri olan Kentpark'ta,

Türkiye'de bir ilk olan Yapay Plaj,

Yürüme, spor ve dinlenme alanları,

Bölgenin diğer en büyük parkı olan Sazova Bilim Kültür Sanat Parkı'nda,

Masal Şatosu,

Hayvanat Bahçesi,

Su Altı Dünyası,

Bilim Deney Merkezi,

Uzay evi,

Korsan Gemisi

Eğitim merkezleri gibi bir çok yatırımın hizmete açılmasını gerçekleştirmiştir.

Ayrıca,

İçinde Türkiye'de tek olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nin de yer aldığı Müzeler Kompleksi'ni kurmuştur. Kompleks içinde ayrıca, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Kurtuluş Müzesi yer almaktadır.

Yılmaz Büyükerşen'e, eğitim çalışmalarından dolayı 2018 yılında, 17. VEHBİ KOÇ Ödülü verilmiştr. VEHBİ KOÇ Ödülü'nü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un elinden almıştır.

Yılmaz Büyükerşen, ulusal ve uluslararası bir çok ödülün sahibi olmakla birlikte,

Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand imzalı "Legion D'Honneur Nişanı"

Cumhurbaşkanı Kurt Waldheim imzalı "Avusturya Hükümeti Bilim, Sanat ve Kültürde Birinci Derece Liyakat Nişanı"

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matteralle imzalı "İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" sahibidir.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.

ÖZGEÇMİŞİN HİZMET DETAYLARI

REKTÖRLÜĞÜ SÜRESİNDE KURULUŞLARINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR, ENSTİTÜLER VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Açıköğretim Fakültesi (İşletme, İktisat ve çeşitli dallarda 4 yıllık lisans ve 2 yıllık Önlisans Programları),

Türkiye'nin ilk İletişim Bilimleri Fakültesi,

Türkiye'nin ilk Sinema – Televizyon Yüksekokulu (1982'de A.Ö.F'e dönüştürüldü),

Edebiyat Fakültesi,

Fen Fakültesi,

Hukuk Fakültesi,

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (yeni mühendislik dalları),

Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu (daha sonra Fakültesi)

Eğitim Fakültesi,

Devlet Konservatuvarı,

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu,

Sivil Havacılık Yüksekokulu,

Engelliler Entegre Yüksekokulu,

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Eskişehir, Kütahya, Afyon, Bilecik, Bozüyük ve Bolvadin'de Üniversiteye bağlı çeşitli dallarda eğitim veren Meslek Yüksekokulları

ENSTİTÜLER:

Televizyonla Eğitim Enstitüsü,

Çevre Eğitim Enstitüsü,

İletişim Bilimleri Enstitüsü,

Uydu ve Uzay Bilimleri Enstitüsü,

Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Fen Bilimleri Enstitüsü,

Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

Engelliler Araştırma Enstitüsü,

Güzel Sanatlar Enstitüsü,

Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Enstitüsü

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ VE BİRİMLERİ:

Avrupa Birliği Araştırma ve Dökümantasyon Merkezi,

İşitme Engelli Çocuklar Okul Öncesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Televizyonla Eğitim Öğretim ve Araştırma Merkezi,

Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezi,

Tıbbi ve Aromatik Bitki İlaç Hammaddeleri Araştırma Merkezi,

Kültürel Çalışmalar ve Çevre Eğitim Merkezi,

Halk Bilim Araştırmaları Merkezi,

Yabancı Diller Araştırma Merkezi,

Atatürk Müzik Araştırmaları Merkezi,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Yaygın Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Eskişehir Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi,

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma Merkezi,

Mediko Sosyal Merkezi ve Öğrenci Hastanesi (Mavi Hastane),

Üç milyon kitap kapasiteli ve tüm elektronik bilgi sistemleri ile donatılmış Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi onun açtığı kurumlardır.

VAKIFLAR:

(İÇEM) İşitme Engelli Çocuklar Okul Öncesi Eğitim ve Araştırma Vakfı (Kurucu ve Başkan),

Eğitim Sağlık Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı (Kurucu ve Başkan),

Anadolu Üniversitesi Güçlendirme Vakfı (Kurucu ve Başkan),

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (Kurucu Mütevelli, bir dönem Başkan),

Eğitim Teknolojisi ve Yaygın Eğitim Vakfı (Kurucu),

Endüstriyel Kalkınma Vakfı (Kurucu),

Kentsel Gelişim Vakfı (Başkan),

Ayhan Şahenk Vakfı (Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi),

Aydın Doğan Vakfı (Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi),

Ayrıca üniversitenin gelecekteki bilim adamı kadrolarını yetiştiren, yabancı dille eğitim yapan bir vakıf ilk ve orta öğretim okulu (ÇAĞDAŞ Koleji),

Üçüncü Sektör Vakfı (Kurucu Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi)

REKTÖRLÜĞÜ SIRASINDA ALDIĞI NİŞANLAR VE ÖDÜLLER

Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand imzalı Legion D'Honneur Nişanı,

Cumhurbaşkanı Kurt Waldheim imzalı Avusturya Hükümeti Bilim, Sanat ve Kültürde Birinci Derece Liyakat Nişanı,

The British Open University Onursal Doktorası,

Mimar Sinan Üniversitesi Onursal Doktorası,

Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi Onursal Doktorası,

Fransız Ulusal Havacılık ve Uzay Akademisi Ödülü,

Lefke Üniversitesi İletişim Ödülü,

Paul Harris İnsanlığa Hizmet Ödülü,

"Dr.Behçet Uz Son 20 Yılın En Başarılı Eğitim Kurumları Yöneticisi" Ödülü,

TÜRKİYE'DEKİ İLK PROJELER

Anadolu Üniversitesi Mediko Sosyal Hastanesinde (Mavi Hastane), İşitme sinirine elektrot bağlanarak biyonik kulak yapımı projesi de onun döneminde yürüttüğü proje ve sağladığı teşvik sayesinde gerçekleştirilen Türkiye'de ve orta doğu ülkelerinde bir ilktir.

Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi,

Açıköğretim, Ders Araçları Çoğaltım Merkezi,

Engellilerin Eğitimi için uzman yetiştiren Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü,

TRT TV-4'üncü kanalının eğitim kanalı durumuna dönüştürülmesi

Eskişehir höyüklerinde kazılar başlatan Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma Merkezi

Engelli çocuk doğumunu önlemek için Genetik Hastalıklar ve Doğum Öncesi Tanı ve Bioteknik Araştırma Merkezi,

Anadolu Üniversitesi ISU'nun "Affiliate Kampusü" olarak seçilmesi

Uzay teknolojisi konusunda ülkemizde yüksek lisans programlarının başlatılabilmesi için, ISU'nun (Uluslararası Uzay Üniversitesi) proje ve ders malzemelerinin ilk kez Türkiye'de (Eskişehir'de) basılması,

Açıköğretim bürolarının ve yüz yüze eğitim olanaklarının 27 il merkezinde ve 6 Avrupa ülkesinde örgütlenmesini sağlaması,

İllerde açıköğretim öğrencileri için interaktif bilgisayar destekli eğitim laboratuarlarının kurulması,

Özel kuruluşların ve kamu kuruluşlarının araştırma ve geliştirme projelerinin gerçekleştirilebilmesi için Sanayi Odası ile birlikte Tekno Park kurulmasına öncülük etmiştir.

Konusunda üniversitenin tüm gereksinimlerini karşılayan, Hollywood film stüdyolarında üretilen her çeşit set malzemelerinin üretildiği yapım atölyelerinin kurulması. (Büyükerşen, TRT'nin Kurtuluş dizisinde kullanılan o dönemin tüm araç-gereçlerinin, o dönemin silahları, otolar, uçaklar, dekorlar, setlerin üretildiği bu atölyelerde üretiminde bizzat çalışmıştır.)

Kendisinin yapıp, Anıtkabir Müzesi'ne armağan ettiği Atatürk'ün Balmumu heykeli,

Ankara Ulus'taki II.Meclis Binası olan Cumhuriyet Müzesi'ne, Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'nu okuduğu günkü hükümet üyeleri ile ünlü milletvekillerinin balmumu heykelleri,

Kayseri'deki Müze için Atatürk ve Akşehir Batı Cephesi Karargah Müzesi için İsmet İnönü'nün Balmumu Heykellerinin yapımı,

Kentte bir kitapevi ve güzel sanatların çeşitli dallarında sergilerin açıldığı galerileri,

Üniversite Matbaasının yanısıra Organize Sanayi Bölgesinde, Kurduğu Vakfa ait Büyük kapasiteli basım tesisleri,

Bilgisayar teknolojileri ve programları konusunda bilgi veren, eğiten ve kazancını yine üniversitenin desteklenmesi amacına yönlendiren vakıf şirketleri.

PROJELERİNİ HAZIRLAYIP, LİDERLİĞİNİ YAPTIĞI VE YAŞAMA GEÇİRİLEN TOPLUMSAL EĞİTİM ÖĞRETİM PROJELERİ ŞUNLARDIR:

Avusturya, İsviçre, Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türkler için açıköğretim programı

Öğretmenler için Ön lisans Eğitim Programı

Akdeniz Bölgesindeki tesislerde nitelikli insan gücü yetiştirmek için Turizm Sertifikası Programları

Lise seviyesindeki öğretmen okullarından mezun branş öğretmenleri için Ön lisans ve Lisans Tamamlama Programı

Hemşireler ve öteki sağlık personeli için Sağlık İdaresi Ön lisans Programı

Bilgisayar Destekli Eğitim Programları Geliştirme ve Üretim Projesi

İsteyen, her yaştan kişi için Sosyal Bilimler Ön lisans Programı

Ev kadınları için Ev İdaresi Ön lisans Programı

Televizyon Programlarından ve Teknolojiden Yararlanarak Avrupa'da göçmen işçiler için Öğrenimi Geliştirmek Projesi. Bu Proje, Avrupa Komisyonu'nun DELTA Projesi içinde yer almıştır. 1989 yılında Anadolu Üniversitesi stüdyolarında İngilizce hazırlanan programlar, uydudan yayın yapan "E-Channel"da sürekli yayınlanmıştır. Proje ile, Avrupa'da işsiz Türk çocuklarına Turizmde Beceri Programı uygulanmıştır. Programı bitiren çocuklar, Avrupa Medya Enstitüsü'nden meslek sertifikaları almışlardır.

Akademi Başkanlığı sırasında başlattığı kültür ve sanat çalışmalarını Rektör olunca "Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksek Okulu" (daha sonra fakülte), "İletişim Bilimleri Fakültesi", "Devlet Konservatuvarı" ve "Edebiyat Fakültesi" adı altında kurumlaştırdı.

PROF.DR.BÜYÜKERŞEN'İN GEREK AKADEMİ BAŞKANLIĞI VE GEREK İSE REKTÖRLÜK GÖREVLERİ SIRASINDA KURDUĞU KURUMLARI ŞÖYLE SIRALAMAK MÜMKÜNDÜR:

BÜYÜKERŞEN'in tasarısına ve tercihlerine göre şekillenen Anadolu Üniversitesi Kampusü'ndeki tesislerden birisi büyük operalara, gösterilere ve büyük orkestralara, elverişli olan "Atatürk Kültür Merkezi" AKME, değişik büyüklükte 7 adet sahneli salon, 3 adet sergi galerisi bulunmaktadır.

Üniversite kampüsünün peyzaj mimarisine de çok önem veren BÜYÜKERŞEN, aynı zamanda bizzat heykel sanatı ile uğraşmaktadır. Atatürk'ün doğumunun 100. yılının kutlandığı 1981 yılında Eskişehir'in köylerine hediye ettiği büstler ile Mihallıççık, Mahmudiye, Seyitgazi ilçeleri ile Gemlik'in Karacaali ve Kapaklı köylerindeki Atatürk heykelleri BÜYÜKERŞEN'in imzasını taşımaktadır.

Ayrıca, Gaziantep Vilayet Binası önündeki bronz Atatürk heykelini de yapan Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, Türkiye'de "balmumu mumya heykel" yapımında tek isim olup, Anıtkabir Müzesi'nde sergilenen Atatürk Mumya heykeli ile II.TBMM binasındaki mumya heykeller ve Makedonya Manastır Askeri İdadi Müzesi'ndeki "17 yaşında Atatürk" mumyası, İnebolu'daki Balmumu Atatürk Heykeli, Samsun Gazi Müzesindeki Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykellerini yapmıştır. Bunların yanı sıra 2008 yılında Londra'daki Madam Tussaud müzesine yeniden yaptırılan Atatürk Heykelinin yapım çalışmalarına da üç hafta süre ile katılmıştır.

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