Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki kadınlar ile bir araya gelerek turşu kurdu.

Emine Erdoğan, Çubuk ilçesinde kadınlarla bir araya geldi. Erdoğan, tarladan toplanan kelek, patlıcan ve lahanaları kavanozlara doldurarak turşu kurdu. Evde daha önce bu şekilde turşu kurmadığını söyleyen Erdoğan, "Bundan sonra evde turşuları ben yaparım artık, çok zevkli" dedi.

Çubuklu kadınların yöresel ürünlerinin tanıtıldığı stantları da gezen Emine Erdoğan, buraya özgü yemeklerin de tadına baktı. Çubuk'ta çıkarılan Agat taşından yapılmış ürünleri de inceleyen Erdoğan, bilgi aldı.