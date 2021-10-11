Efeler halkı, Matematik ve Bilim Parkı'nı çok sevdi

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Efeler Belediyesi tarafından yapılan ve geçtiğimiz hafta coşkulu bir törenle açılışı gerçekleştirilen Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Efeler halkının yoğun ilgisini çekti.

Parkı ziyaret eden öğretmenler, öğrenciler ve veliler Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan parkla ilgili görüşlerini dile getirdi. Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı ilçeye kazandırdığı için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür eden Ortaokul Müdürü Sercan Cin, "Öğrencilerimizin bir kısmıyla geldik kalan öğrencilerimiz de parkı görmek için can atıyorlar. Böyle bir parkın ilçemize kazandırılmasından dolayı mutluyuz. Matematik öğretmenlerimiz parkı gezdiler ve çok beğendiler. İçindeki materyaller gayet güzel ve eğitici" dedi.

Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı ziyaret eden öğretmenlerden biri olan Osman Batır, "Matematik öğretmeni olarak heyecanla bu parkın açılışını bekliyordum. Matematik çok soyut bir dal ama buradaki oyuncaklar bizim anlatmış olduğumuz soyut ifadelerin ispatları niteliğinde. Gözle görülür, elle tutulur olduğunda Matematik daha rahat öğrenilebiliyor. Parkın gayet güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Bütün materyalleri fazlasıyla beğendim. Kitap kafeler, matematik parkları yapılması, bilime yatırımların olması bizim için mutluluk verici. Bu gibi yerlerin açılmasıyla umutla beklediğimiz güzel günleri görebiliyorum. Başkan Mehmet Fatih Atay'ın çalışmalarını gayet iyi buluyorum, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özlem Sert, "Bilim için yapılan çalışmaları sevinçle karşılıyoruz. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz çalışmalarının devamını bekliyoruz. Bu parkın çocuklarımızı teşvik edeceğini, onları yüreklendireceğini düşünüyorum. Öğrenciler parkı gezdiklerinde ve matematiğin hayatın içinde olduğunu gördüklerinde daha keyifli çalışacaklardır" ifadelerini kullandı.

Matematik Öğretmeni Gülsevil Ünal ise, "Efeler ilçesine böyle bir park kazandırıldığı için çok mutluyum. Matematiği görerek, dokunarak öğrenmek daha kolay oluyor. Çoğu öğrencimizin görsel zekası daha güçlü. Bu nedenle göstererek öğretmek bize de kolaylık sağladı. Bu parkın Efeler'de açılmasından dolayı çok sevinçliyim. Efeler Belediye Başkanımıza bize böyle bir ilk yaşattığı için ve öğrencilerimize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'na getireceğiz ve derslerimizde anlattıklarımızı burada göstererek, dokunarak yaşatacağız" dedi.

Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (EFESEM) üniversiteye hazırlık eğitimi alan öğrencilerden biri olduğunu söyleyen Muhammed Yusuf Sevimli, "Parkta, matematik bilmeyenlere her şey anlatılması gerektiği gibi anlatılıyor. Oyunla matematiği öğrenebiliyoruz. Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk" dedi.

Doktor Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu öğrencisi Ilgaz Beren parkı çok sevdiğini söyleyerek, "Türkiye'de ilk kez yapılmış. Buradaki oyuncaklar insanı kendine çekiyor, hepsini çok sevdim. Hepsi de çok eğlenceliydi" diye konuştu.

Efeler'de bir yıldır yaşadığını söyleyen öğrenci velisi Gülfizar Kaynar, "Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nın açılışı ile çok mutlu olduk. Efeler Belediyesi'ni ve Başkan Mehmet Fatih Atay'ı yakından takip ediyorum. Resmi sosyal medya hesaplarından bu parkın açılacağını öğrendim. Park, beklentimizi karşıladı. Çok güzel ve büyük bir yer. Efeler Belediyesi'nin bu konuda proje oluşturup hayata geçiriyor olması, Aydın'da ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmesi büyük bir iş" diyerek beğenisini ifade etti.

Oğullarıyla beraber parkı gezmeye geldiklerini söyleyen Başak Kuruzümcü, "Efeler Belediye Başkanımız Fatih Atay'ın yaptığı parkı ziyarete geldik. Efeler'in böyle bir parka sahip olması onur verici bir şey. Başkanımıza böyle bir parkı Efeler'e kazandırdığı için teşekkür ediyorum Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN