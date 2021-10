"Cumhuriyetimizi hamasetle değil; alın terimiz ve zekamızla yaşatıyoruz"

İZMİR (Habermetre) - - İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, her ilçe ve mahallede coşkuyla devam ediyor. Kutlamaların bir ayağı da Tire ilçesine bağlı Kireli Köyü'ndeydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin köy halkının talebi üzerine yaptırdığı Atatürk Heykeli'nin açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer köylülerle birlikte yaptı. - Cumhuriyeti ilelebet koruyacaklarını belirten Başkan Tunç Soyer, "Biz İzmir'de, menfaatlerimiz için değil, iyilikte yarışıyoruz. Yıkarak değil, yaparak büyüyoruz. Nefretle değil, kardeşlikle çoğalıyoruz. Cumhuriyetimizi hamasetle, lafla, gösterişle değil; dişimiz ve tırnağımızla, alın terimiz ve zekamızla yaşatıyoruz. ve her ne pahasına olursa olsun, Atamızın bizlere emanetini, Cumhuriyetimizi koruyoruz" dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İzmir'in her noktasında coşkuyla sürüyor. Cumhuriyetin 98'inci yılına yakışır şekilde kutlamaların sürdüğü İzmir'de, Tire ilçesine bağlı Kireli Köyü'nde Atatürk Heykeli'nin açılışı yapıldı. Heykeltıraş Ahmet Uzun tarafından yapılan Atatürk Heykeli'nin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Yıldız Devran, Eser Atak, Kireli Muhtarı Ahmet Özçelik, bürokratlar, köylüler, muhtarlar, üreticiler ve yurttaşlar katıldı. Kireli Köyü'nde Cumhuriyet kutlamaları, köylülerin yer aldığı kortej ile İzmir Folklor Derneği'nin gösterileri ile başladı. Soyer: "Cumhuriyet'e kavuşmanın simgelerinden biri İzmir'dir" Heykelin "Köylü milletin efendisidir" sözüyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün köylüye verdiği değerin bir sembolü olacağını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı yaklaşırken, 29 Ekim'i İzmir'in her mahallesi ve köyünde coşkuyla kutlamaya kararlıyız. Bu vatanın kurtuluşu ve Cumhuriyet'e kavuşmasının simgelerinden biri İzmir'dir. Çünkü İzmir, yedi düvele, emperyalizme karşı dünyanın en büyük mücadelelerinden birinin kazanıldığı ve zaferle sonuçlandığı şehirdir. Cumhuriyetimizi tüm değerleriyle ikinci yüzyılına taşımak, tıpkı onu kurmak kadar önemli. Bunu başarmanın bir ayağı şüphesiz ki, bayrağımızı, topraklarımızı ve bağımsızlığımızı korumak. Fakat bunlar, Cumhuriyetimizi korumak için tek başına yeterli değil. Çünkü Cumhuriyet aynı zamanda, dürüst ve çalışkan insanlar demektir. Birbirimize iyilikle bağlanmak demektir. Toprağımızla, suyumuzla ve doğamızla uyum içinde yaşamak demektir. Cumhuriyet, vicdanlı bir toplum demek. Kadın ve erkeğin uyumlu yaşadığı bir toprak demektir" dedi. "Yıkarak değil, yaparak büyüyoruz" Cumhuriyet'in korunmasına önderlik edeceklerini belirten Soyer, "Bir ülke düşünün… Toprakları çoraklaşmış, dağları ve ormanları tarumar olmuş. Üzerinde yaşayanlar bölünmüş. Sen ve ben kavgasına tutuşmuş. Her yıl binlerce kadın şiddet görüyor. Kimse birbirine güvenmiyor. Dahası, çoğu insan yaşadığı coğrafyayı tanımıyor ve geleceği için bir güzel hayal kuramıyor. Yaşamak denilen şey, gündelik menfaatler kavgasına dönüşmüş. Dostluk ve kardeşlikten neredeyse eser kalmamış. Böyle bir ülkede Cumhuriyetin korunmasından söz edilebilir mi? İzmir'de nasıl ki kurtuluş mücadelemize önderlik ettiysek, bugün Cumhuriyetimizin korunmasına da önderlik etmek mecburiyetindeyiz. Bunu yalnızca şanlı bayrağımıza sahip çıkarak değil, aynı zamanda bizi biz yapan toplumsal değerlerimizi koruyarak başaracağız. 'Başka bir tarım mümkün' dememiz de; 29 Ekim kutlamalarını burada, Kireli Köyü'nde düzenlememiz de işte bu nedenle. Biz İzmir'de… Menfaatlerimiz için değil, iyilikte yarışıyoruz. Yıkarak değil, yaparak büyüyoruz. Nefretle değil, kardeşlikle çoğalıyoruz. Cumhuriyetimizi hamasetle, lafla, gösterişle değil; dişimiz ve tırnağımızla, alın terimiz ve zekamızla yaşatıyoruz. ve her ne pahasına olursa olsun, Atamızın bizlere emanetini, Cumhuriyetimizi koruyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun. Özgürlüğümüz, payidar olsun" şeklinde konuştu. Soyer'e teşekkür Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Başka bir Tarım Mümkün vizyonuyla ben de babam gibi üretici çiftçi olacağım misyonuyla gece gündüz demeden çalışan Başkanımız Tunç Soyer'e şehrimize ve insanlarımıza verdiği değer ile hizmetlerden ötürü çok teşekkür ederim, iyi ki varlar" dedi. Tire Kireli Muhtarı Ahmet Özçelik ise, "Bu güzellikleri bize yaşatan başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere emeği geçen temizlik işçisinden müdürüne bütün İzmirli kardeşlerime teşekkür ederim" diye konuştu. Etkinliklerle kutlandı Heykel açılışının ardından Başkan Soyer, beraberindekilerle etkinliklere katıldı. Başkan Soyer, yurt bulamayan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi misafirhanesinde kalma imkanı sağlanan gençler ile Pi Gençlik Derneği ev sahipliğinde gençlik değişim programına katılan Alman gönüllü gençlerle muhtarlık binasında boyama yaptı. Etkinliğe köydeki çocuklar da katıldı. Almanya'dan gelen gönüllüler Mattes Ben Eickhoff, Antonia Emi Attinger ve Christian Markus Schlimm ilk defa böyle bir etkinliğe katıldıklarını ve mutlu olduklarını ifade etti. Kutlamalar kapsamında açık alan performansları, Türk Halk Müziği dinletileri, Gezici Kütüphane etkinlikleri, fidan ile çiçek dağıtımı yapıldı. Başkan Soyer ile eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatrosu'nun canlandırdığı "Cumhuriyet'in Kuruluş Oyunu"nu izledi. Soyer, "Örneksiniz, tebrik ediyorum. Yaşasın Köy Tiyatrosu" dedi.

