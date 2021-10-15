Emine Erdoğan, Sıfır Atık Zirvesi 2021'e video mesajla katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, küresel ısınmanın sadece insan yaşamını değil, bütün ekosistemi etkilediğini ve tabiatın dengesini bozduğunu belirterek, "Birçok canlı türü yok olmakta, emanet aldığımız dünya, çocuklarımıza eksilerek kalmaktadır. Dünya bir bütün. Biz, insanoğlu da onun emanetçisiyiz. Yüksek bir çevre ahlakıyla onu korumalı, emaneti eksiksiz teslim etmek için etkin çevre politikaları geliştirmeli ve uygulamalıyız." dedi.

Emine Erdoğan, Capital ve Ekonomist dergilerinin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen "Sıfır Atık Zirvesi 2021"e video mesajla katıldı. Zirvenin geleneksel hale gelişinin sevindirici olduğunu ifade eden Erdoğan, emek verenleri kutladı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, ANCAK ATIKLARIN KONTROLÜ İLE MÜMKÜN"

"SIFIR ATIK BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRACAK TÜM GİRİŞİMLERİN YANINDA OLACAĞIM"

SIFIR ATIK ZİRVESİ 2021

Capital ve Ekonomist Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük'ün moderatörlüğünü yaptığı "Doğa İçin Çalışanlar" başlıklı panelde ise şirketlerin sürdürülebilirliğe ilişkin yatırımları ve bu konudaki yeni dönem hedefleri konuşulacak. Panelde Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, BSH Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın, Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu bir araya gelecek. Zirvenin son konuşmasını Environment Europe Foundation Kurucusu ve Üst Yöneticisi Dr. Stanislav Shmelev yapacak.