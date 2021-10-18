Cinayeti önce itiraf edip ardından 'Şaka yaptım' demiş

AYDIN (DHA) - İZMİR'de, Özler Yörük'ü (33) üzerine kaynar su döken, 3 gün boyunca işkence yapıp boğarak öldürdükten sonra cesedini ormanda yaktığı ileri sürülen Olcay Altundağ'ın (31) eski kız arkadaşı M.T.'nin (28) ifadesi ortaya çıktı. M.T., Altundağ'ın kendisine cinayeti itiraf ettiğini, ancak daha sonra 'şaka yaptım' dediğini söyledi. Olcay Altundağ'ın annesinin de cinayeti bildiğini ileri süren M.T.'nin ifadesinde, "Olcay'ın annesi, oğlunun Özler'i döverek öldürdüğünü, o esnada evde 3 kişinin daha bulunduğunu, cesedin B.Ö.'nün arabasıyla götürülüp yakıldığını bana anlattı" dediği belirtildi.

Polis, 8 Aralık 2018 tarihinde, Çamkule Mahallesi 4709. Sokak'taki futbol sahasının yakınında hareketsiz yatan biri olduğu ihbarını aldı. Bölgeye giden polis, kadın cesediyle karşılaştı. Vücudunda ileri derecede yanıklar olan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yapılan otopside kadının, boğularak öldürüldüğü ardından da cesedinin yakıldığı ortaya çıktı. Kimlik tespiti yapılamayınca ceset, kimsesizler mezarlığında defnedildi.

Ertesi gün işe giderken Olcay'ın kendisini aradığını ve önemli bir şey konuşmak istediğini söyleyen M.T., "Otobüs durağında aracın içinde bekliyordu. Aracın içinde annesi de vardı. Araca bindim. Bu sırada Olcay ağlayarak, Özler'in kendisini ihbar ettiğini ve bu nedenle ceza alacağı için kızıp, dövdüğü Özler'in elinde kalıp, öldüğünü anlattı. Cesedi yakma işinden bahsetmedi. Kendisine cezaevinde bakıp, bakamayacağımı sordu. Öyle bir bütçem olmadığını söyleyince bana, 'Sana annemle şaka yaptık. Anca bu kadar güvenilirmişsin' dedi. Ardından da beni test ettiğini belirtip, benimle evlenilmeyeceğini söyledi. Bağırmaya devam edince ben arabadan indim. Beni zaman zaman vurmakla tehdit ettiği için 5-6 para isteğini yerine getirdim. Özler Yörük'ü ben öldürmedim, öldürülmesinde de iştirak etmedim" dedi.