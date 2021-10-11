Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 8. Konya Bilim Festivali'nde gençler ve çocuklarla buluştu

KONYA (Habermetre) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Bilim Merkezi'nde devam eden 8. Konya Bilim Festivali'ni ziyaret ederek, çocuklarla ve gençlerle bir araya geldi.

2023'ün ve 2053'ün Konya'sı için her alanda yapılması gerekenleri yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Gençlerimiz bu teknoloji ve bilim merkezlerinde çok daha iyilerini, güzellerini yapacak" dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 8. Konya Bilim Festivali, bilim meraklılarının yoğun ilgisiyle devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde 8. kez kapılarını açan Konya Bilim Festivali'ni ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile beraber festival alanındaki stantları gezen Bakan Murat Kurum, çocuklarla ve gençlerle de yakından ilgilenerek, festivale katılan vatandaşları selamladı. Festivali düzenleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür eden Bakan Kurum, "Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde tüm Türkiye'mizde bu festivalleri düzenleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a da teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de 20 yıldır bu ülkeyi her alanda lider yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ediyoruz" dedi.

"Konya, ülkemizin en kıymetli şehirlerinden"

Murat Kurum, "2023'ün ve 2053'ün Türkiye'si için, gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Hazreti Mevlana "Gez dünyayı, gör Konya'yı" demiş. Aslında burada Konya'nın ilmini, irfanını, kültürünü, sanatını görün diye demiş. O anlamda Konya, Selçuklu başkenti, ülkemizin en kıymetli, en değerli şehirlerinden biri. Bu memleketin evladı olmaktan gururluyuz ve Allah nasip etti biz de memleketimize, hemşehrilerimize, Konya'mıza hizmet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz çok daha iyilerini yapacak"

2023'ün ve 2053'ün Konya'sı için her alanda yapılması gerekenleri yaptıklarını kaydeden Kurum, "İklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz. Sanayimizi, tarımımızı, turizmimizi geliştiriyoruz ve geliştirmeye devam edeceğiz. Akıllı şehirler kuruyoruz artık. İnsansız hava araçları yapıyoruz. Helikopterlerimiz, İHA'larımız, SİHA'larımız yapılıyor ve dünyaya ihraç ediliyor. İnşallah işte bu gençlerimiz, bu teknoloji ve bilim merkezlerinde çok daha iyilerini, güzellerini yapacak ve sadece Türkiye için değil, tüm dünyada bizi bekleyen, umut ışığı bekleyen, yardım eli bekleyen mazlumlara ulaşacak. O yüzden Konya, sadece kendini ilgilendirmiyor. Türkiye sadece kendini ilgilendirmiyor. Tüm dünyaya inşallah yardım elimizi uzattık, uzatmaya da devam edeceğiz. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın her projesinde destek olarak kendilerini yalnız bırakmayan Kurum'a teşekkür etti.

"Derbent ve Hüyük'ü ziyaret etti"

Bakan Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Konya'da Derbent ve Hüyük ilçelerini ziyaret etti. Bakan Kurum, Hüyük ilçesinde düzenlenen programda halka hitap etti. Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Bu milletin ayağa kalkmasından, küllerinden yeniden doğmasından hep korktular. Her defasında yeni bir yalanla karşımıza çıktılar. İşte şimdi de yeni bir yalan. Geçtiğimiz günlerde ruhsatsız bir şekilde atık toplayan tesislere yönelik rutin bir denetim oldu. CHP Genel Başkanı gitmiş atık toplayıcı kardeşlerimizi ziyaret etmiş. Konunun atık toplayan emekçilerle ilgisi olmadığını, ruhsatsız işyerlerine karşı olduğunu bildiği halde 'Vali tek başına yapamaz, yukarıdan emir almıştır' deyip yeni bir yalana sarılmıştır. Biz onun kastını çok biliyoruz, milletimiz de çok iyi biliyor. Kimse bizim emekçi kardeşlerimiz üzerinden siyaset yapmasın, onları istismara kalkışmasın. Emine Erdoğan hanımefendinin ifadeleriyle, atık toplayıcı kardeşlerimiz Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan sıfır atık projemizin isimsiz kahramanlarıdır. Kimse bizimle emekçi kardeşlerimiz arasına giremez. Biz her zaman işçinin, emeğin, alın terinin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Projemiz tamamlayarak burada bir millet bahçesi oluşturacağız"

Türkiye'nin hemen hemen her yerinde Bakanlık olarak çok büyük projelere imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini ifade eden Bakan Kurum, ilçede hayata geçirilen projeleri sıraladıktan sonra yeni yapılacak projelerden de bahsetti. Bakan Kurum, "Bir, Beyşehir Gölü, Tolca-Budak-Kıreli mahallelerinde sahil düzenleme projemizi tamamlayarak burada bir millet bahçesi oluşturacağız. İki, ilçemizde şöyle muhteşem bir millet parkı daha yakışmaz mı? Yakışır. Bunun için de 90 bin metrekare arsa tahsisimizi gerçekleştirdik. Belediyemiz hazırlıklara başladı. Üç, ilçe merkezimizde 5. etap 152 adet toplu Konut talebi çalışmalarını tamamlayıp, çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Dört, devam eden cephe iyileştirme projemizin tamamlanması için belediyemize ekipman ve yeni finans desteği veriyoruz. Beş, Hüyüklü kardeşlerimizin sıklıkla kullandığı Ilgın Gökçekuyu mahallesiyle Hüyük İmrenli mahallesi arasında yolun asfaltlama çalışmalarına da başlıyoruz. Altı, Kıreli mahallesi Arasta Projesi'ni Hüyük'ün tarihi dokusuna, yerel mimarisine uygun şekilde belediyemizle birlikte planlıyoruz. Yedi, Çukurkent Taşevler Projesi kapsamında yapılacak olan sosyal tesisler için maddi destek sağlıyoruz. Sekiz, yine ilçemizdeki konut ihtiyacını çok iyi biliyoruz. Bu ihtiyacı gidermek için çalışmalarımıza başlıyoruz. ve son olarak da; projesi hazırlanan Beyşehir-Hüyük-Kıreli Sulama Projesi'nin 2022 yılı programına alınmasına yönelik bir talep var, bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bakan Kurum'dan Ardıçlı TOKİ incelemesi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'nın en büyük toplu konut projelerinden biri olan Ardıçlı TOKİ konutlarında eşyalı 3+1 örnek daireyi gezdi. Konya Selçuklu Ardıçlı mahallesi 1. 057 adet konut projesi kapsamında satışı gerçekleştirilen 1. 057 adet konutun teslimlerinin 14 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında olduğu açıklanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum diğer ataplardaki yapılan çalışmalarda hangi aşamaya gelindiğini yerinde görmek amacıyla Ardıçlı TOKİ Saha ziyaretinde bulundu.

"Bakan Kurum'dan "iklim dostu sanayi dönüşümü" açıklaması"

Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, inşası süren yatırımları yerinde inceledi. Kent merkezindeki 108 bin metrekarelik millet bahçesi ve camisinin inşasında incelemelerde bulunan Kurum, gelinen son aşamayı yetkililerle değerlendirdi. Kurum, ziyareti kapsamında geldiği Konya Sanayi Sitesi şantiyesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni sanayi alanlarıyla büyük Türkiye" hedefiyle 81 ildeki şehrin içerisinde kalan tüm sanayi alanlarını daha yeni ve modern yerlere taşıdıklarını söyledi.

"Türkiye'de 'iklim dostu sanayi sitelerinin ilk örneği olacak"

Kurum, Konya'nın merkezinde kalan Eski Sanayi ve Karatay sanayi sitelerinin trafik sorununa, hava ve gürültü kirliliğine yol açtığına dikkati çekerek şöyle konuştu: İklim dostu sanayi siteleri yapmak zorundayız. Kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan sanayi sitelerini inşa edeceğiz. İnşallah bu da Konya'ya nasip olacak. Bir ilki gerçekleştiriyoruz, yeni sanayi sitemizi 'iklim dostu sanayi dönüşümü' ilkesiyle inşa ediyoruz. Yaptığımız bu sanayi sitemiz de Türkiye'de 'iklim dostu sanayi sitelerinin ilk örneği olacak. Burada her aşamasında 'sıfır atık sanayi' uygulamalarını hayata geçireceğiz. Türkiye'de ilk kez bir sanayi sitesi sıfır atığa tam uyumlu olarak inşa ediliyor. Bu anlamda sitemizin adı da Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi olacak. Bu bölgede yeni yapılanları değil tüm sanayi sitelerimizin aydınlatmasını güneş enerjisinden aldığı, yağmur sularının toplanarak bahçe sulamalarında ve üretimde kullanıldığı, atık suyun arıtılarak üretime ve şehre katma değer sağladığı önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Buna da 'iklim dostu sanayi projesi' adını veriyoruz. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen sıfır atık projesinin çatısı altında, Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi'ni inşa ederek Konya'da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. "

"Elektriğini de kendi üretecek"

Sanayi sitesinde 4 etapta, 2 milyon 80 bin metrekare alanda, 2 bin 690 dükkanın ve 134 ticari alanın yer alacağını ifade eden Kurum, şunları söyledi: "Bu sanayi sitemizin içerisine sıfır atık merkezimizi kuracağız. Atıklarımızı ayıracağız. Kendi kendine yetebilen, kendi elektriğini üretebilen, atık yağların toplandığı, yağmur sularının depolandığı bir sanayi tesisi haline getireceğiz. Bunun yanı sıra bu sanayi sitemizi endüstriyel ortaklığa ve döngüsel ekonomiye uygun yaparak daha etkili, daha tasarruflu, daha verimli hale getiriyoruz. İnşallah tüm dükkanlarımızı en geç 2022 sonuna kadar tamamlayarak sanayicilerimize, esnafımıza, vatandaşlarımıza armağan edeceğiz. " Sümeyra Kenesarı

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