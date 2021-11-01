Çay ile ilgili sözler 2021: En güzel çay sözleri nedir? Çay ile ilgili güzel sözler nelerdir? Çay sözleri!

Çay kültürümüzde oldukça yaygın olan bir içecektir. Çay bitkisi açısından dünyanın çoğu rezervi bizim ülkemizde bulunuyor. Çayın çok içilmesi ve vazgeçilmez olması çay ile ilgili birçok söz ve türküyü de beraberinde getiriyor. Peki, En güzel çay sözleri nedir? Çay ile ilgili güzel sözler nelerdir? Çay sözleri!

ÇAY SÖZLERİ 2021

- Masaya bırakılmış çay gibiyim, gittikçe soğuyorum hayattan.

- …basit yaşayacaksın basit, sanki bir gün yaşamın sona erecekmiş gibi basit, çay, simit ve peynirle… Bir insan efkârlıysa ve bunun üstüne bir de çay içiyorsa sessizce terk edin orayı. Çay bulaşıcıdır. Efkâr da… (Bekir Erdoğan)

- Sen bana mı soruyorsun yalnızlığı sever misin diye? Ben ki; çayı bile iki şekerle içerim, birlikte erisinler diye. (Sunay Akın)

- Seni çay içerken izlemek, seni çay doldururken, seni demlerken çayı, kimseler inanmasa da düpedüz sevap… (Alper Gencer)

- Bütün gün kahvede oturdum yedek kulübesinde ve bir kardeşim saf dışı kalsın diye çay söyledim kahveden… (İbrahim Tenekeci)

- Hayat bir çaydır, insan ise şeker. Sen karıştırdıkça hayattan tat aldığını sanırsın, hayatın seni erittiğini ise çay bitince anlarsın. (Sunay Akın)

- Çayın rengi ne kadar güzel, sabah sabah, açık havada…

- Bir çay yalnızlığı Emirgân'dan öteye, değdikçe ısındığı yaldızlı bardağın…

- Şimdi diyorum; Şimdi, Bir deniz, Denizde vapur, Gökyüzünde martı, Semaverde çay olmalı. Bir de çaya yaren. (Cemal Süreya)

- Çay içince mutlu olan birisiyim benden bi zarar gelmez.

- Bu havada çay içilir mi deme, çay her havada içilir lakin herkesle içilmez.

- Ben artık o gemide çay içmek istiyorum.

- İnsan sevmek aşırı yorucu ben sadece çayı seviyorum

- Çay varsa umut var demektir. Hadi eyvallah!

- Basit yaşayacaksın basit, sanki bir gün yaşamın sona erecekmiş gibi basit, çay, simit ve peynirle…

- Ne kadar fedakâr olursanız olun gün gelir adı "yapmasaydın" olur. O yüzden fazla takmayın. Çay var mı?

- Sonra belki çay içeriz. şansımız varsa yağmur da yağar.damlalara huzur yüklemece oynarız.benim damlam seninkini alnından öper.güzel şeyler olur belki.sen gel bence..

- …çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan… Necip Fazıl Kısakürek

- Çay içerek bi takım şeyleri düzelteceğime inanıyorum.

- Usta bizim çaylar 1 oldu.

Çay sözleri

ÇAY İLE İLGİLİ SÖZLER

- Sonra belki çay içeriz. Şansımız varsa yağmur da yağar. Damlalara huzur yüklemece oynarız. Benim damlam seninkini alnından öper. Güzel şeyler olur belki. Sen gel bence…

- İki çay söylemiştik orda biri açık, keşke yalnız bunun için sevseydim seni… (Cemal Süreya)

- Çay henüz her şey bitmedi demektir... (Cezmi Ersöz)

- Ama bu kente gelirsen unutma beni ara. Sana bir çay ve temiz yaralar ısmarlarım… (Osman Konuk)

- Hayalini gerçekleştiren insanları çay içerek seyrediyorum.

- "Sonra belki çay içeriz. şansımız varsa yağmur da yağar. damlalara huzur yüklemece oynarız. benim damlam seninkini alnından öper. güzel şeyler olur belki. sen gel bence.."

- Hayalini gerçekleştiren insanları çay içerek seyrediyorum.

- Kimseyi sürekli görmek isteyecek kadar sevmeyin. Siz en iyisi kimseyi sevmeyin, çay için.

- Her gülümseyişinde tüm ülkeye çay ısmarlayayım, seninleyken bir yudum çay zenginleştirilmiş uranyum gibi enerji veriyor bana. (Murat Menteş)

- Hadi iç de çay koyayım…

- Basit yaşayacaksın basit, sanki bir gün yaşamın sona erecekmiş gibi basit, çay, simit ve peynirle… (Yalçın Ergi)

- Şimdi ölsek en fazla kahvede çaylar soğur… (Yılmaz Odabaşı)

- Masada çay bardakları ve senin ellerin olsun… (Tarık Tufan)

- Ve oturdu mu bir masaya hakkını verir çay içmenin. (Cahit Zarifoğlu)

- Açık çay içerdi hep. Demli olunca bardağın diğer tarafından beni göremezmiş. Öyle derdi hep. (Cemal Süreya)

- Şimdi diyorum; Şimdi, Bir deniz, Denizde vapur, Gökyüzünde martı, Semaverde çay olmalı. Bir de çaya yaren. (Cemal Süreya)

- Her gülümseyişin de tüm ülkeye çay ısmarlayayım, seninleyken bir yudum çay zenginleştirilmiş uranyum gibi enerji veriyor bana… (Murat Menteş)

- Çay içmeye gidenler vardı akşamüstü, parklara gidenler de, duruma uymak kısaltıyordu günlerini artamayan eksilmeyen bir hüzünle…

- İnsanın kendi kendine çay demlemesi sonra tek başına içmesi başlı başına bi mücadele değil mi ya

- Seni sevmek zulümse çay içelim gülümse.

- Ömür bir çay içimi kadar zaten. (Umay Umay)

- Her gülümseyişinde tüm ülkeye çay ısmarlayayım, seninleyken bir yudum çay zenginleştirilmiş uranyum gibi enerji veriyor bana…

- Biraz çay soğuklarda... Ne kadar acı şu dünya… (Behçet Necatigil)

Çay ile ilgili sözler

ÇAY İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

- İnsan sevmek aşırı yorucu ben sadece çayı seviyorum

- Masada çay bardakları ve senin ellerin olsun…

-Çay içerek bi takım şeyleri düzelteceğime inanıyorum.

- Bakma açık içtiğime, benim sevdam demlidir.

- Ben artık o gemide çay içmek istiyorum.

- Otoban dolusu gürültüyü sıkıştırıp beynime; anne dedim, hadi çay koy da içelim…

- Çay varsa umut var demektir. Hadi eyvallah!

- Seni sevmek zulümse çay içelim gülümse.

- Bir gün çay içelim seninle, çaylar benden manzara senden olsun…

- Usta bizim çaylar 1 oldu.

- İki çay söylemiştik orada biri açık, keşke yalnız bunun için sevseydim seni...

- Seni çay içerken izlemek, seni çay doldururken, seni demlerken çayı, kimseler inanmasa da düpedüz sevap...

- Ne kadar fedakâr olursanız olun gün gelir adı "yapmasaydın" olur. O yüzden fazla takmayın. Çay var mı?

- Çay henüz her şey bitmedi demektir...

- Masaya bırakılmış çay gibiyim, gittikçe soğuyorum hayattan.

- Hayalini gerçekleştiren insanları çay içerek seyrediyorum.

- Bu havada çay içilir mi deme, çay her havada içilir lakin herkesle içilmez.

- Masaya bırakılmış çay gibiyim, gittikçe soğuyorum hayattan.

- Kim bilir belki bir gün, bir bardak çayın deminde demlenir gözlerimiz.

- Kimseyi sürekli görmek isteyecek kadar sevmeyin. Siz en iyisi kimseyi sevmeyin, çay için.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet