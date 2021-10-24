Çankaya'da 29 Ekim Kutlamaları Başladı: "Cumhuriyetin Bakır Sesleri" Çankaya'da Yükseldi

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Çankaya Belediyesi Cumhuriyet'in 98'inci yılı kutlamalarına "Cumhuriyetin Bakır Sesleri" konseriyle başladı. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahne alan Türkiye'nin ilk bakır nefesli beşlisi Golden Horn Brass Çankayalılardan büyük ilgi gördü.

Çankaya Belediyesi Cumhuriyet'in 98'inci yılı kutlamalarına "Cumhuriyetin Bakır Sesleri" konseriyle başladı. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahne alan Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli beşlisi Golden Horn Brass Başkentli sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Klasik caz ile türküleri birleştirdiği repertuvarı ile Çankayalılarla buluşan grup, sahne performanslarıyla konsere katılan sanatsevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çankaya Belediyesi Cumhuriyet'in 98'inci yılını Başkent'in dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Hafta boyunca Çankaya'nın dört bir yanında kutlamalar ve etkinlikler devam edecek. Flash mob ve bando gösterileriyle haftaya yayılacak kutlamalar, 29 Ekim'de "Meşaleli Yürüyüş" ve "Edip Akbayram Konseri"yle doruk noktasına ulaşacak.

BAŞKAN TAŞDELEN'DEN DAVET

Çankayalıları Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşama çağrısında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ülkemizin Cumhuriyetle, demokrasiyle, evrensel insan hak ve özgürlükleriyle yönetilmesi için mücadele veriyoruz. Biz milletin egemenliğine inanıyoruz. Biz bu ülkenin her karışında, barışın ve kardeşliğin tesis edilmesini savunuyoruz. Cumhuriyetimizin 98. Yılında, Cumhuriyetimizi yaşatma inancıyla ellerimizde meşalelerle Ata'mızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in yanı başındaki Anıtpark'a yürüyeceğiz. Yüreğinde Atatürk sevgisi, cumhuriyet sevgisi olan her vatandaşımızı bu yürüyüşe ve Cumhuriyet Bayramı konserine davet ediyorum" dedi.

CUMHURİYE BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

Çankaya Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası kutlama programı şöyle:

26 -27 Ekim 2021 15. 00-17. 00

Birlik Çankaya Evi'nde farklı semtlerdeki Çankaya Evlerindeki çocuklara yönelik Cumhuriyet ve Atatürk konulu resim ve ahşap boyama atölye çalışmaları yapılacak.

28 Ekim 2021 13. 30-14. 00, 17. 00-17. 30 ve 18. 30-19. 00

Cumhuriyet, Milli Mücadele ve Atatürk Konulu "Flash Mob Gösterileri"

"Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz! "

Kızılay/ Bahçelievler 7. Cadde/ Tunalı Hilmi Cad.

29 Ekim 2021 Saat 10. 00 itibarıyla

Atatürk Anıtına Çelenk Bırakılması Resmi Tören

Başkan Alper Taşdelen Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak. Ata Park Çayyolu/ 10. 00

Gün boyu ses araçlarının milli marşlar eşliğinde şehir turu/ Nutuk, Çocuklar için Nutuk, Cumhuriyet Şiirleri Kitaplarının ve Türk Bayrağı Dağıtımı

Gün boyu Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu Gösterileri

-Meşaleli Yürüyüş

Başlangıç saati 18. 00 -Eski TBMM Binası Önü Ulus

Bando eşliğinde Ulus- Gar-Tandoğan- Anıtkabir ve Akdeniz Caddesi güzergahı üzerinden Anıtpark varış.

-Edip Akbayram Cumhuriyet Bayramı Konseri

Yer ve saat: Anıtpark/ Saat: 19. 30

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