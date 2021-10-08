BU TESİS, ÜNYE'NİN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK

ÜNYE, ORDU (Habermetre) - Ünye Belediyesi tarafından Killik Mahallesi'nde kurulan ve Ünye'nin en az 15-20 yıllık yol ve altyapı hizmetlerinde ihtiyacını karşılayacak olan konkasör tesisine Muhtarlar tam not verdi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından Killik mevkiinde kurularak ilçeye kazandırılan ve 55 dönümlük alan üzerine kurulan Konkasör Tesis ve Beton Santrali, 85 mahalle muhtarı tarafından incelendi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 3 haftalık süre içerisinde ilçenin 85 mahalle muhtarını tesiste ağırlayarak bilgiler verdi.

Başkan Tavlı, "Ünye'nin Yol Yatırımları Tesisle Birlikte Hız Kazanacak"

Ünye'nin 3 bin kilometrelik bir yol ağına sahip olduğunu ve özellikle iklim değişikliği ile birlikte artan yağışlarla yol hizmetlerinin çok daha fazla önem kazandığını belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bu süreçte yol yapım hizmetlerinin çok daha hızlı ve uygun maliyetle yapılması ile ilgili çok değerli bir yatırımı kentimize kazandırmış olduk. Son yıllarda gördük ki; özellikle kırsal mahallelerimizde beton yol çok daha verimli ve uzun yıllar bakım gerektirmeyen bir hizmet. Bundan sonraki süreçte, tesisimizle beraber yol yapım hizmetlerimiz aynı maliyetle iki katına çıkmış olacak. Tesisimizin gerek üretim kapasitesi, gerek bulunduğu alanda yer alan hammadde rezervi, gerekse stratejik konumu bizlere ciddi anlamda, zaman, tasarruf ve üretim gücü sağlamıştır. " dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Argan; "Ünye'nin Geleceğine Işık Tutan Bir Yatırım"

Ünye Belediyesi tarafından kazandırılan Konkasör Tesisi ve Beton Santralinin Ünye'nin yol hizmetleri anlamında geleceğine ışık tutan çok değerli bir yatırım olduğunu kaydeden AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, "Siyasi büyüklerimiz tarafından da takdirle karşılanan ve kentimizin yol yatırımları anlamında ihtiyacını karşılayacak olan bu tesisisin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile Ünye Belediye Başkanımız Sn. Hüseyin Tavlı'ya ve ekibini teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Muhtarlar Konkasör Tesisine Hayran Kaldı

Ünye'ye yol yatırımları anlamında, mali avantaj, zaman ve üretim kapasitesi kazandıran Konkasör Tesisi ve Beton Santralinde incelemelerde bulunan mahalle muhtarları, tesisin Ünye için yıllardır beklenen bir yatırım olduğunu belirttiler.

Nuriye Mahallesi Muhtarı Naci Erdurak;

"Belediye Başkanımız bu tesisi tapusu ile birlikte ilçemize kazandırdı. Bizler bu yatırımı hep duyuyorduk ama görmeden bu kadar büyük bir tesis olduğunu bilmiyordum. Ünye halkına kazandırılmış en güzel hizmet olduğunu düşünüyor ve teşekkür ediyorum"

Liseler Mahallesi Muhtarı Fatih Mutlu;

"Tesis gerçekten süper olmuş. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Ünye'mizin kanayan yarasına merhem olan bir tesis oluşturulmuş"

Döşemedibi Mahallesi Muhtarı Musa Keskin;

"Ünye için çok önemli bir ihtiyaçtı. Hakikaten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Beton yol hizmetleri alıyorduk, bundan sonra çok daha güzel olacağını düşünüyorum. "

Gürecülü Mahallesi Muhtarı Ceyhan Gür;

"Öncelikle bu tesisi hayata geçiren Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı 'ya teşekkür ederiz. Bizim üç tane olmazlarımız var. Bunlar; yol, su ve elektrik. Yol olmazsa ulaşım olmaz, elektrik olmazsa hayat durur, su olmazsa da ihtiyaçlarımızı gideremeyiz. Burada yol yatırımları anlamında böylesine devasa bir tesisi görmek bizleri son derece mutlu etmiştir. Yol yatırımlarını bundan sonra çok daha hızlı ve fazla yapılacağını görmekten son derce memnunuz. "

Saraçlı Mahallesi Muhtarı Arslan Akbaş;

"Bu tesis, Ünye'nin merkez ya da kırsal mahallelerinde yol sorunu yaşayan her noktanın çaresi olacaktır. Ben de Saraçlı Mahallesi Muhtarı olarak bu tesisin ilk imkanlarından yararlanan birisiyim. Beton yol hizmetini almaya başladık. Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı 'ya çok teşekkür ediyoruz. Artık Ünye yol yatırımları anlamında kullanılan hammaddeyi ya da diğer ihtiyaçları dışarıdan karşılamadan kendi imkanları ile üretmiş olacak"

Ortayılmazlar Mahallesi Muhtarı Seyhan İhtiyaroğlu;

"Gerçekten duygulanmamak elde değil. Ünye'nin yol ile ilgili geleceğini şekillendirecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak böylesi bir tesisin kazandırılması dolayısıyla Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya ve emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum"

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