ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 25 Ekim 2021

ABONE OL BİSİKLET SÜRDÜLER, 'SAĞLIK İÇİN PEDALLA'DILAR Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlen etkinliğe Esenler'de yaşayan 40 yaş üzeri, daha önce hiç bisiklet sürmemiş 25 kadın katıldı.

Bisiklet kullanmayı bilmeyen kadınlar, 'Sağlık için Pedalla' etkinliği için kendilerine özel temin edilen üç tekerlekli bisikletlerle, bisiklete binmeyi bilen ama bisikleti olmayan kadınlar ise iki tekerlekli bisiklet kullandı. Etkinliğe katılan kadınlar, çocuklarını da bisikletlerine koyup sağlık turu attı.

Her pazartesi düzenlenecek olan etkinliğe katılan kadınlar düzenlenen organizasyondan çok memnun olduklarını söylediler.

BİSİKLET SÜRÜP "SAĞLIK İÇİN PEDALLA" DİYORUZ Etkinlik hakkında bilgi veren Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Koordinatörü Sevilay Acar şunları söyledi:

"Kadınlarımıza yönelik bisiklete binme etkinliği hazırladık. Bu etkinlikteki amacımız 40 yaş üstü kadınların hareket etmelerini sağlamak. Daha önce hiç bisiklete binmeyen ya da binmeyi bilip imkan bulamayan kadılar için pazartesi günleri bu etkinliği düzenleyeceğiz. Kadınların bu etkinliğe katılabilmek için randevu almaları yeterli. Esenler'de yaşayan kadınların hem çocukluklarına dönmelerini hem de sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak istedik. Her pazartesi 25 kadın bu etkinlikten faydalanabilir. Bebekli kadınlar için pusetli bisikletimiz var. Daha önce hiç bisiklete binmeyen kadınlar için üç tekerlekli bisiklet bulunduruyoruz. Şehrin stresinden uzak yeşillikler içindeki Şule Yüksel Şenler Hanımla Konağımızda düzenlediğimiz bu etkinlikle kadınlarımızın hem ruhsal hem de fiziksel olarak sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyoruz. Evlerinden dışarı çıkıp temiz havada spor yapmak isteyen tüm kadınlarımızı buraya davet ediyor ve sağlık için pedalla diyoruz. "

AZ DA OLSA KENDİMİZE ZAMAN AYIRDIK İlk defa bisiklete binen 48 yaşındaki Songül Korkmaz, "İlk defa bisiklete bineceğim için çok heyecanlıyım. Bu etkinliğin güzel geçeceğini düşünüyorum. Biz kadınlar için güzel düşünülmüş bir organizasyon. Evde çocuklarla ilgilendiğimiz için kendimize zaman ayıramıyoruz. Bu etkinlik sayesinde az da olsa kendimize zaman ayırmış olacağız" dedi.

Bebeğiyle birlikte bisiklet sürme etkinliğine katılan Songül Özen ise, "Daha önce hiç bisiklete binmedim. Şu an çok heyecanlıyım. Çok hoşuma gitti. Her pazartesi günleri bu etkinliğe katılmayı düşünüyorum" diye konuştu.

ESENLER KADINLARINA ÖZEL HİZMETLER

Esenler Belediyesi'nin kadın ve aileye yönelik özel hizmetlerine ve ekinliklerine dair haber ve duyurulara, belediyemizin ilgili sayfasından ulaşabilirsiniz. İlçemizdeki tüm kadınlarımızı, belediyemizin kadın etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz.

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