Bilge Kral'a Osmangazi vefası

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, ömrünü Bosna Hersek halkına ve Müslümanlara adayan Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 18'inci yıl dönümünde kızı Lejla Akamija'nın katıldığı programla andı.

Osmangazi Belediyesi, bağımsız Bosna Hersek Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı ' Bilge Kral' Aliya İzzetbegoviç için özel bir etkinlik düzenledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 'Doğu ile Batı Arasında Aliya İzzetbegoviç Fotoğraf Sergisi' açılırken, düzenlenen panelde Bilge Kral'ın kızı Lejla Akamija, babasıyla olan hatıralarını anlattı. Babasının hayatının mücadeleyle geçtiğini ve çok çalıştığını kaydeden Lejla Akamija, "Avrupa'nın ve dünyanın siyaset sahnesinde bir yıldız gibi parlayan babam Aliya'nın eserlerini ve mirasını hatırlayan herkese, özellikle Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" dedi. Fotoğraf sergisinde babasıyla olan fotoğraflarını Başkan Dündar'a gösterirken duygusal anlar yaşayan Akamija, "Biz küçükken babam eve gelince, odasına çekilir hemen kitaplara sarılırdı. Matematiği çok iyi bilirdi. Güzel anlatımıyla bana matematiği sevdirdi. 30 yaşına gelmeden 2 fakülte bitirmişti. Babamla Ramazan ayında yaşadığımız sahurlar dün gibi aklımda. Kendisine hayata dair sorular sorduğumuzda açık seçik cevaplar vermez, bizlerin düşünmemizi cevapları kendimizin bulmasını isterdi" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen serginin açılış törenine; Aliya'nın kızı Lejla Akamija'nın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir ile akademisyenler katıldı. Katılımcılara, Bosna savaşı ve Bosna halkının acılarının simgesi olan 'mavi kelebek' rozeti hediye edildi.

Aliya hakkında kompozisyon yarışması düzenlenecek

Serginin açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Aliya İzzetbegoviç'in sembol bir isim olduğunu belirterek, böylesine önemli şahsiyeti, tarih ve kültürün merkezi Osmangazi'de anmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Aliya'nın komünizmin cenderesinden geçerken kendi milletini, dinini, kültürünü unutmadan mücadelesini sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Dündar, "Aliya, o günün şartlarında bir varoluş mücadelesi göstererek, dünya tarihinde görülmemiş bir soykırımın yaşandığı bir yerden zaferle çıkmıştır. Bu zaferin nasıl kazanıldığını bizlerle birlikte Balkanlar'da özellikle Bosnalı gençlerin de unutmaması gerekiyor. Bizler bu anma törenlerini yaparken, Bosna'da yine aynı zihniyet, gençlerimizi her zaman tehdit ediyor. Bu tehdidin farkında olamazsak, bu sergileri açarız, panelleri yaparız ama onlar da çalışmalarına devam ederler. Buna karşı durmamız lazım. Biz buradan seslenmek için bu etkinleri düzenliyoruz. Bu etkinliklerle birlikte Aliya'nın mücadelesi devam edecektir. Bu mücadelenin gençler tarafından bilinmesi adına Osmangazi Belediyesi olarak Bursa'daki liseler arasında Aliya İzzetbegoviç hakkında bir kompozisyon yarışması düzenleyeceğiz. Aliya'nın fikirlerini düşüncesini ve mücadelesini öğrenmelerini sağlayacak bir yarışma olacak. Yarışmada ilk 3'e giren öğrencilerimizi Haziran ayında gerçekleştirilen Ayvaz Dede Şenlikleri'ne götüreceğiz" dedi.

"İmanın neler yapacağını tüm dünyaya gösterdi"

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Aliya'nın liderlik, devlet adamlığı ve komutanlığının yanında fikir adamlığı yönünden de öne çıktığını ifade ederek, "Özellikle felsefi yönünün özgürlük, adalet ve doğruluk sac ayağı üzerinde oluştuğunu görüyoruz. Özellikle 1992-1995 yılları arasında Avrupa'nın göbeğinde Boşnakları yok etme adına yaşanan soykırıma sessiz kalan bir dünya ve sözde medeni bir Avrupa'ya karşı yükselen bir ses, inancın ve adanmışlığın simgesi olan Aliya İzzetbegoviç, karanlığın en koyu olduğu dönemde 'biz asla köle olmayacağız' diyerek imanın neler yapacağını tüm dünyaya göstermiştir" diye konuştu.

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de Türkler'in merhum Aliya'nın mirasını ve ismini nasıl korunacağını çok iyi bildiğini söyleyerek, "Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bosna ve Balkanlar ile birçok işbirliğinden, hiç bitmeyen dostluğunuz ve kardeşliğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise konuşmasında Türkiye'deki mütefekkir kesimin zihniyetinin ve fikri hayatının oluşmasında Bilge Kral'ın 'Doğu ile Batı Arasında İslam' isimli eserinin önemli rolü olduğunu anlatarak, "İleride akademisyenliği seçecek olan genç arkadaşlarımıza özellikle bu kitabı baş tacı etmelerini ve defalarca okumalarını tavsiye ediyorum. Aliya İzzetbegoviç, fikirleri ve mücadelesiyle bizlere ışık oldu. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a bu anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür eden Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan da, "Doğu'dan ilham alarak batının da ilminin derinliklerine sızmış bilge bir isimdir Aliya İzzetbegoviç, aynı zamanda bir mütefekkir. Rahmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir ise Aliya'nın fikirlerinin ve dünya görüşü hala yolumuzu aydınlattığını belirterek, "Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği dirayet ve liderlik Bilge Kral'ı 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından biri yapmıştır. Kendisine rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız'ın oturum başkanlığını yaptığı panelde Sarajevo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sanjin Kodrı ve Dr. Osman Arslan, siyasetçi ve aynı zamanda bir yazar olan İzzetbegoviç'in yaşadıklarını, verdiği mücadeleyi ve yaşamını detaylı olarak anlattı. Aliya İzzetbegoviç Müzesi'nin, Bilge Kral'ın yaşam hikayesini ve hayatının önemli dönüm noktalarını derlediği fotoğraflardan oluşan sergi, 9 Kasım'a kadar Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gezilebilecek. - BURSA