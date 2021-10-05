Batı Karadeniz'in En Büyük Hayvan Barınağı ve Bakımevi Hizmete Giriyor

KARABÜK (Habermetre) - Karabük Belediyesi ihtiyaçlara cevap vermeyen mevcut hayvan barınağı yerine, Türkiye'nin en modern ve en ileri teknolojiye sahip, Batı Karadeniz'in en büyük hayvan barınağını ve bakımevini hizmete alıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ; "Türkiye'nin en modern tesislerinden birini inşa ettik. Barınağımızda hem sokak hayvanlarının beslenmelerini ve bakımlarını yapacak, hem de röntgen cihazından ultrasona kadar en ileri teknolojinin tüm cihazlarının bulunduğu kliniğimizde sokak hayvanlarına ve imkanları kısıtlı olan vatandaşlarımızın hayvanlarına hizmet vereceğiz. Tesisimiz hayvan haklarının en ileri seviyede olduğu ülkelerdeki emsallerinden farklı değil" dedi.

Karabük-Yenice Yolu üzerinde yapımı tamamlanan ve Perşembe günü açılacak olan hayvan barınağı ve bakımevi yaklaşık 3. 000 metrekare alan üzerine kurulu.

Tesiste;

300 metrekare kapalı alttan ısıtmalı barınma alanı ve 200 metrekare gezinme alanı olan 150 hayvan kapasiteli köpek barınağı, 40 metrekare kaloriferli ve kapalı barınma alanı, 20 metrekare gezinme alanı olan 42 kapasiteli kedi barınağı, 12 adet anneli yavru kedi kafesi, 30 adet kedi kafesi, 2 adet ameliyathane, 1 adet muayenehane, 1 adet sterilizasyon odası, 1 adet ilaç odası, Ayrıca hastalık teşhisinde kullanılmak üzere; CR Röntgen Cihazı ve sarf malzemeleri, Ultrason Cihazı, Kan Sayım Cihazı ve İdrar Analiz Cihazı yer alıyor.

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