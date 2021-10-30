Balık Yakalama Yarışması'nda ilk oltayı Başkan Büyükakın attı

GÖLCÜK, KOCAELİ (Habermetre) - Türkiye'nin farklı illeri ile birçok ülkeden Amatör Olta Balıkçın katıldığı 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Sahilinde başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Deniz Ticaret Odası'nın destekleriyle Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Koruma Derneği tarafından düzenlenen yarışmada İzmit Körfezi'ne ilk oltayı Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın attı.

90 AMATÖR OLTA BALIKÇISI KATILIYOR

Türkiye, Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Hollanda ve Tunus'tan 90 amatör olta balıkçısının katıldığı yarışma Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Kadir Cihan Pestil ve vatandaşların katılımı ile başladı. Yarışmacılar bayanlar ve erkekler kategorileri olmak üzere ilk üç dereceye girmeye çalışacak. Ayrıca yarışmada en büyük balığı yakalayan yarışmacı da ayrı bir kategoride kupasını alacak.

"ARITMA TESİSLERİNDE 120 BİN TON ÇAMUR TOPLANIYOR"

Körfezin günden güne canlanmaya başladığını belirten Başkan Büyükakın, "Biliyorsunuz Yunusların geldiği denizler yaşanabilir denizlerdir. Onlar buraya beslenmek için, balık için geliyor, çünkü denizimizde günden güne balık çeşitliliği artıyor. Hem de denizin temizliği günden güne artıyor. Denizlerimize şu an atık suların bir kısmı biyolojik arıtma ile geriye kalan kısmı biyolojik arıtma ile bırakılıyor. Biyolojik ve ileri biyolojik arıtmanın şöyle bir farkı var; Birinde sadece azotu gideriyorsunuz. İleri biyolojik arıtmada ise azotun yanında fosforu da gideriyorsunuz. İkisinin birden alınması lazım. Son günlerde biliyorsunuz müsilaj meselesi ile uğraşıyoruz. Müsilajın sebeplerinde bir tanesi denizdeki azot ve fosforun çokluğudur. Müsilajın en büyük tehdidi denizdeki oksijeni tüketmesidir. Oksijenin eski seviyesine yükselmesi için arıtma tesislerinin yapılması gerekiyor. Günde 4. 3 milyon metreküp evsel atık su Marmara Denizine deşarj ediliyor. Maalesef bunun yüzde 53 sadece ön arıtma ile gidiyor. Bu konuda biz Marmara Belediyeler Birliği olarak mücadelemizi veriyoruz ama sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın desteği de çok önemlidir. Toplam suyun yüzde 53'ü sadece ön arıtma ile denize veriliyor demek şu demek; katı ve fiziksel atıklar ayrılıyor. Geriye kalan su denize veriliyor. Yani azot ve fosfor giderilmiyor. Azot ve fosforu giderdiğinizde ortaya çok miktarda çamur çıkıyor. Mesela Kocaeli'nin toplama katkısı yüzde sekizdir. Kocaeli'deki arıtma tesislerinde yılda 120 bin ton çamur ortaya çıkmaktadır" dedi.

"ÇOCUKLUĞUM EREĞLİ'DE DENİZDE GEÇTİ"

Yılların birikimi ile 11 buçuk milyon metreküp çamurun Körfezin ucunda biriktiğini belirten Başkan Büyükakın, "O çamuru da oradan temizlememiz için neler yapmamız gerekiyor konusunda arkadaşlarımız çalışma yapıyor. İnşallah bu konuda teknik adamlarımızın çalışmasından sonra büyük bir çevre projesi başlatacağız. Benim hemen az ilerdeki Ereğli beldesinde çocukluğum geçti. Denizin içinde büyüdüm. Sabah denize çıkıp akşam dönerdik. Ben on metre denizin dibini görüp, orada balık tutuğumu bilirim. Çok bereketli bir denizimiz vardı ama zaman içerisindeki ihmal bizi bu noktaya getirdi. Şimdi hayata geçirdiğimiz çalışmalar ile denizimiz düzeliyor. Üç yıllık bir program yaptık. Bu süre zarfından biyolojik arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtma tesisine çevireceğiz. Yani ondan sonra denize azotu ve fosforu arıtılmayan atık su gitmemiş olacak. Bu konuda zaten Kocaeli şampiyon, diğer belediyeler bizleri örnek alıyor. Her yıl 6 bin balığı denize bırakıyoruz. Bu güne kadar çipura, levrek ve kalkan olmak üzere toplamda 24 bin balığı denize bıraktık. Zannediyorum sizlerde onları tutacaksınız. Rica ediyorum onları tuttuktan sonra tekrar denize bırakın. Onlar çoğalsınlar denizimiz daha mümbit bir deniz haline gelsin. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR DENİZİN TEMİZ TUTULMASI VE BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTI"

Yarışma öncesi Değirmendere Sahilinde düzenlenen programda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Sezer, "İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirilen projeler ve çalışmalarıyla tekrar hayat bulmaya başladı. Denizimizin temiz tutulmasında ve körfezimizdeki balık çeşitliliğinin artmasında önemli yatırımlar gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederim. Güzel bir yarışma olacağını umuyorum uzaktan yakından gelen tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

"TÜM YARIŞMACILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİM"

Yapılan temizlik çalışmaları sonucu yeniden hayat bulan İzmit Körfezi'nin balıkçılığını, balık popülasyonunu tanıtmak, gelişimine katkı sağlamak ve sürdürülebilir avcılığı desteklemek amacıyla İzmit Körfezinde çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini belirten Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Kadir Cihan Pestil, "Yaşam yok denilen İzmit Körfezinde bir yarışmamızda çeşitli rekorlara imza atarak, 22 ayrı türde toplamda 642 balık, 2019 yılında bu gördüğünüz alanda yakalandı. Bizler yarışmalarımızda yakaladığımız balıkları ölçümlerini yaptıktan sonra ait oldukları yere İzmit Körfezine bırakıyoruz. Bizlere destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, Gölcük Belediyemize ve Kocaeli Deniz Ticaret Odamıza teşekkür ediyoruz. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" dedi.

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