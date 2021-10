Bakan Özer: Sistem yüz yüze eğitim mekanizmasını başarılı işletiyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Covid-19 nedeniyle kapalı okul bulunmadığını belirterek, "Sistemde hiçbir problem yok. Sistem başarılı bir şekilde yüz yüze eğitim mekanizmasını işletiyor. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği yönergeler çerçevesinde devam ediyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, bir dizi incelemede bulunmak üzere Ağrı'ya geldi. Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Bakan Özer'i Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu karşıladı. Valilik Sergi Salonu'nda 'Kelebek Sergisi'ni gezen Özer, valilik şeref defterini imzalayıp, açıklama yaptı. Yüz yüze eğitimde geride kalan 6 haftayı değerlendirmek için kente geldiğini belirten Özer, şöyle konuştu:

Eğitimde yardımcı kaynaklarla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Hükümetimiz, okullarımızda tüm okullarda tüm sınıf ve kademelerde ücretsiz olarak yıllardan beri eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ücretsiz olarak dağıtıyor ve biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak her ayın ilk haftası bu dağıtılan ders kitaplarına ilaveten destekleyici, yardımcı kaynak, etkinlik kitapları, fasiküller, öğretmenlerimizin kullanacağı materyallerle ilgili ciddi bir çalışma yaptık ve her ayın ilk haftası bunları elektronik ortamda tüm öğrencilerimizin, tüm öğretmenlerimizin kullanımına ücretsiz olarak açıyoruz. Bugün bir sürpriz yaptık, Ağrı'da bu temel materyallerde 100 bin, ortaöğretimde 40 bin öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Aynı zamanda 1000 tane de tablet dağıtacağız, valiliğimizin koordinasyonuyla birlikte. Yani biz de eğitim sistemimizde kitaplarımızla ilgili her türlü destekleyici materyali Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz üreteceğiz. Vatandaşlarımızın erişimine ücretsiz olarak açacağız. İl milli eğitim müdürlüklerimiz de bunları basarak özellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı gruplara ücretsiz olarak dağıtacak. Dolayısıyla öğrenci velililerimiz müsterih olsunlar, kesinlikle yardımcı kaynak almasınlar" diye konuştu.