'Bağışıklığını kaybeden insan sayısı aşılanan sayısından fazla'

CEYHAN, ADANA (DHA) - HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, daha önce yüksek sayılarda aşılama yapıldığını ancak şimdi düşüşe geçildiğini belirterek, "Bu yüzden aşılama ile elde ettiği bağışıklığı kaybeden sayısı, her gün yeni aşılanan sayısından daha fazla. Geldiğimiz noktadan geriye doğru gidiyoruz, bunu tersine çevirmemiz lazım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açılış konuşmasını yaptığı Enfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından çevrim içi düzenlenen 9'uncu Ulusal Aşı Sempozyumu sona erdi. Dernek Başkanı Mehmet Ceyhan, sempozyumun detayları ile katılımcı bilim insanlarının önerilerini DHA'ya anlattı.

"Vaka sayısını azaltmanın bir yolunu bulmalıyız. Bunun da 4 önemli bulaş yeri var. Biri evler, bununla ilgili bir şey yapamıyorsunuz. İkincisi toplu taşımalar. Buradaki kalabalığı azaltmanın yolu; kamu ve özel sektörde kademeli mesai sistemine geçmek. Üçüncüsü; kalabalık ve büyük iş yerleri. Sosyal mesafeyi sağlayamıyorsanız, yapmanız gereken esnek çalışma ve vardiya usulü çalışma ile kalabalığın birikmesine engel olmalısın. Dördüncü önemli ortam da toplantılar, düğünler, nişanlar, konserler gibi büyük toplanmaların önüne geçmelisiniz. Böyle ortamlarda süper bulaştırıcı denk gelinirse yüzlerce, binlerce vaka ortaya çıkıyor. Bunu da engellemek için bazı kısıtlamalar getirilmeli. Örneğin aşısız girilmez ya da test yaparak pozitif kişinin virüsü yaymasını engellemek lazım."