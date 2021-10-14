Arnavutluk vize istiyor mu? Arnavutluk Türk mü, müslüman mı?

Arnavutluk vize istiyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Youtube vloglarında sık sık Arnavutluk ziyareti yapan Youtuberların ardından vatandaşlar da Arnavutluk hakkında detayları inceliyor. Peki,Arnavutluk Türk mü, müslüman mı?

ARNAVUTLUK VİZE İSTİYOR MU?

vatandaşlarından 180 gün içerisinde 90 gün yapacakları seyahatleri için vize istememektir. Bu anlaşmaya umuma mahsus (bordo), hizmet (gri), hususi (yeşil) ve diplomatik (siyah) pasaportu olan tüm vatandaşlar dahildir. Arnavutluk sadece Türkiye'ye değil dünya üzerindeki birçok ülkeye de vize muafiyeti uygulamaktadır.

ARNAVUTLUK'A VİZESİZ ZİYARET EDEBİLEN ÜLKELER

Andora Antigua ve Barbuda Arjantin Azerbaycan Avustralya Bahamalar Bahreyn Barbados Bosna Hersek Brezilya Brunei El Salvador Ermenistan Kanada Şili Kostarika Guatemala Honduras Hong Kong İsrail Japonya Kuveyt Kosova Makao Kuzey Makedonya Malezya Mauritus Meksika Moldova Monako Karadağ Kazakistan Yeni Zellanda Nikaragua Panama Paraguay Saint Kitts ve Nevis San Marino Sırbistan Seyşeller Singapur Güney Kore Vatikan Tayvan Birleşik Arap Emirlikleri Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna Uruguay Venezuela

ARNAVUTLUK TÜRK MÜ?

Büyükelçi Bilal Şimşir'in tespitlerine göre Arnavutluk dışında Kosova ve Makedonya'nın tamamı ile Kuzey Yunanistan'daki Müslümanların tamamı Arna- vut olarak görülmekteydi. Arnavutlara göre anılan bölgelerdeki Türkler de aslında Arnavut'tur, Türk değildir.

ARNAVUTLUK MÜSLÜMAN MI?

2011 Nüfus sayımında Arnavut vatandaşlarının dine ilişkin beyanları şu şekildedir; % 56.7 İslam, % 10.03 Roma Katoliği, % 6.75 Arnavut Ortodoks, % 5.49 belli bir dine bağlı değil, % 2.5 Ateist, % 2.09 Bektaşi, % 0.14 Protestan/Evanjelikal. ... Ayrıca Arnavutluk'un en büyük cami de yine İşkodra'dadır.

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