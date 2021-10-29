ANTALYA (Habermetre) - Antalya'nın dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu yaşanıyor

Başkan Böcek Kıraç konserini Alanyalılar ile birlikte izledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet coşkusunu Antalya'nın dört bir yanına taşıdı.

Cumhuriyetin 98. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kıraç Konserlerinin ilki Alanya'da gerçekleştirildi. Başkan Böcek konser alanını hınca hınç dolduran Alanyalılara Cumhuriyet'e sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Konserleri kapsamında ilk konseri Alanya'da düzenledi. Alanya Belediye arkasında düzenlenen konsere vatandaşlar adeta akın etti. Başkan Muhittin Böcek konseri meydanı hınca hınç dolduran Alanyalılar ile birlikte izledi. Sevilen şarkılarını Alanyalılar ile birlikte seslendiren Kıraç sanatçılara verdiği destek için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

ON BİNLERCE ALANYALI İZLEDİ

Alanya Belediyesi arkasındaki alanda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar konser alanına HES kodu sorgulanarak, maske mesafe kurallarına uygun olarak maskesi olmayana maske ve Türk Bayrakları verilerek alındı. Konseri on binlerce Alanyalı izledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İYİ Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de halkla birlikte Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

BAŞKAN BÖCEK BAYRAMI KUTLADI

Konser alanına halkı selamlayarak gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuşmasında Cumhuriyetin kazanımlarına dikkat çekti ve "Attığımız her adımda Ata'mızın izinden gitmeye ve Cumhuriyetimizin ilkeleri ile yürümeye devam edeceğiz. Yüzümüzü hep aydınlığa, özgürlüğe ve daha güzel yarınlara çevireceğiz. İyi ki varsın Cumhuriyet. Coşkuyla kutlayacağımız nice yılların olsun. Daha aydınlık, daha özgür, daha mutlu güzel günlerde birlikte buluşacağız" dedi.

KIRAÇ COŞKUSU YAŞANDI

Konuşmanın ardından sahneye Alanyalıların coşkulu alkışlarıyla çıkan Kıraç, bir birinden güzel şarkılarıyla konser alanına gelen vatandaşları coşturdu. 1, 5 saat sahnede kalan Kıraç, konserinin bir bölümünde Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı korosuyla birlikte marşlar söyledi. Oldukça coşkulu geçen konserde Alanyalılar şarkılara eşlik ederek Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Konserin bir bölümünde Başkan Muhittin Böcek Kıraç'a plaket vererek teşekkür etti. Kıraç da bu özel günde sanatçılara verdiği destek ve önem için Başkan Böcek'e teşekkür etti.

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