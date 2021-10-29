Antalya'da renkli 29 Ekim kutlaması

ANTALYA (DHA) - CUMHURİYET'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle Antalya Valiliği tarafından kutlama programı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Ersin Yazıcı, "15 Temmuz hain darbe girişiminde de milletimiz, kendini 1 dolara satan hainlere fırsat vermemiş, demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıktığımızı tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında tebrikleri valilik binası bahçesinde kabul etti. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı ve Rafet Zeybek, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Başsavcı Halil İnal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Gösterilerin ardından düzenlenen tören geçişinde ise en büyük alkışı ellerinde bayraklarla geçen minik öğrenciler aldı.