KONYA (İHA) - Anadolu'nun en büyük kitap günleri için nefesler tutuldu

KONYA - Türkiye'nin en çok kütüphaneye gidilen şehri Konya'da kitapseverler, Konya Kitap Günleri'nin yaklaşmasının heyecanını yaşanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu'nun en büyük kitap etkinliği olan Konya Kitap Günleri için hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Konya Kitap Günleri, pandemi nedeniyle verilen bir yıllık aranın ardından bu yıl yeniden kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Gastronomi ve Bilim Festivallerinden sonra önemli bir etkinliğe daha hazırlandığını dile getirerek, Türkiye'nin en çok kütüphaneye gidilen şehrinde Kitap Günleri'nin yaklaşmasının heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

"Tüm kitapseverleri Konya'mıza bekliyoruz"

Başkan Uğur İbrahim Altay, bu yıl da hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "İnşallah 1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ve 500'den fazla etkinlikle Kitap Günlerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Kitap Günlerimiz 15 Ekim'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere açacak. 24 Ekim'e kadar tüm kitapseverleri Konya'mıza bekliyoruz. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Sadece Konya değil, bölge illerin tamamındaki kitapseverlerin kitapla buluşması için herkesi Konya'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya Kitap Günleri ile ilgili görüş belirten öğretmen Emel Ayas, "Pandemi nedeniyle kitap fuarlarından mahrumduk. Geçen sene uzaktan eğitimler nedeniyle kitap sevgisini çok aşılayamadık öğrencilerimize. Konya Kitap Günleri'nin başlamasını dört gözle bekliyoruz. Birçok yazarı ve kitabı aynı anda görmek çocuklara ayrı bir haz veriyor" dedi.

Öğretmen Osman Yiğit ise, "Biz okul olarak kitap fuarlarını ziyaret ediyoruz. Çocuklarımızla beraber hem kitap alıyoruz hem oradaki yazarlarla görüşme ve tanışma imkanımız oluyor. Çocuklarımıza Konya Kitap Günleri'ne aileleriyle birlikte gitmelerini tavsiye ediyoruz. Onlar da gayet memnun" diye konuştu.

Sevdikleri yazarlarla ve kitaplarla buluşacak olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler de Konya Kitap Günleri'ni sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Yeni nesillere kitap sevgisinin aşılanması, okuyan ve araştıran bir nesil yetişmesi amacıyla düzenlenen Konya Kitap Günleri, şehrin kültür hayatına da önemli katkıda bulunuyor. Anadolu'nun en büyük kitap etkinliği olma özelliğini taşıyan Konya Kitap Günleri kapsamında 10 gün boyunca Türkiye'nin önemli kalemleri Konya'da okurlarıyla bir araya gelecek. Konya Kitap Günleri'nde; konferanslar, imza günleri, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları, gösteriler ve tiyatrolarla sayısız etkinliğe imza atılarak adeta kitap bayramı yaşanacak.