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Almanya tarafından Afganistan'a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya tarafından Afganistan'a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Almanya tarafından Afganistan'a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı. Alman polislerini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen ve rahat bırakılmaması durumunda Afganları cinayete teşvik edeceğini açıklayan Ahmadi'nin, "Lions-Cartel" isimli uyuşturucu çetesinin başında olduğu iddia ediliyordu.

Almanya tarafından Afganistan'a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla...

Almanya tarafından Afganistan'a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla...

Almanya tarafından Afganistan'a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla...

Almanya tarafından Afganistan'a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla...
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Haber: Almanya tarafından Afganistan'a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla... - Haberler
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