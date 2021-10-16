ŞANLIURFA (İHA) - Ağaçtan yapılan çatal çubukla yer altı su kaynaklarını buluyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Koçali Ağırtaş, 15 yıldır ağaçtan yaptığı çatal çubukla yer altı su kaynaklarını buluyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çiftçilik yapan Koçali Ağırtaş, 15 yıldır ağaçtan yaptığı çatal çubukla, çevre köy, il ve ilçelerde yer altı su kaynaklarına ulaşıyor. Bölgede 2 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle, taleplere yetişemeyen Ağırtaş, bazen gece yarılarına kadar su aradığını belirtti.

Elinde ki çatal çubuğun ve vücudundaki hareketlilikle suyu bulduğunu söyleyen Ağırtaş, kaynak suyun ne kadar derinlikte ve saniyede kaç litre olduğunu bile tahmin ettiğini ve tahminlerinin yüzde 90 doğru çıktığını söyledi.

15 yıl önce yer altı su kaynaklarına yakın yerlere gittiğinde vücudunda değişik hareketler fark ettiğini söyleyen Ağırtaş," Birçok yerde bu başıma gelince yer altı sularına karşı duyarlı olduğumu fark ettim. Biri iki deneme yaptım baktım evet, yer altı suları beni rahatsız ediyor ve böylece bu çalışmaya başladım. Yer altı sularını değişik yöntemlerle bulabiliyorum ama elimde çubuk olsa daha rahat ediyorum. Su ararken, birkaç çatlağın kesiştiği yeri tespit ediyorum. Bunun kaç metre yerin altında ve saniyede kaç litre suyun çıkacağını tahmin ediyorum" dedi

Taleplere yetişemiyor

2 yıldır bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle taleplere yetişemediğini belirten Ağırtaş," Siverek'te hemen hemen her köyde benim yer tespitinde bulunduğum su kuyularım var, hatta Türkiye genelinde birçok il ve ilçeden beni çağıran var, talep çok olduğundan yetişmekte zorlanıyorum"

240 metre derinlikte su çıkıyor

İlçede 50 ile 240 metre arası su çıktığını söyleyen Ağırtaş, "doğru bir yer tespiti olmadığı taktirde yapılan tüm masrafların boşa gideceğine' dikkat çekti

Daha önce kuyusunun olduğunu kuraklık nedeniyle kuyuların kuruduğunu söyleyen Celal Polatoğlu," Yeni bir kuyu vurmaya karar verdik, araştırdık bu işleri en iyi bilen Koçali olduğunu bize söylediler. Sağ olsun geldi bize yer belli etti, şuan 195 metrede suyumuz çıktı. Beşlik bir suyumuz var artık, Koçali'ye çok teşekkür ediyorum" diye belirtti.

Yıllardır baba mesleği su kuyusu şantajı vurduğunu söyleyen Necmi Yavuz," Çeltikçi arkadaşların belirlediği yerlerde devamlı kuyu vuruyoruz, bazıların suya bazılarınınki de kile kalkar. Bazıların çıkar, bazılarının çıkmaz. Ama Koçali abinin şuana kadar gösterdiği yerlerde yüzde 80 su çıkmış" diye konuştu.