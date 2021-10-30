9. Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (2)

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "9. Boğaziçi Film Festivali"nde yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" adlı filmi, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini aldı.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen festival, Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.