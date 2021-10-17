6. İnovasyonda Kadın Projesi Girişimcilik Kampı Ödülleri Sahiplerini Buldu

6. İnovasyonda Kadın Projesi Girişimcilik Kampı ödül töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Vali Seddar Yavuz'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlayan KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen 6. İnovasyonda Kadın Projesi Kampı geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bugün gerçekleştirilen törende 5 gün boyunca uzmanlardan eğitim alan ve ilk 5'e giren proje ödüllerini aldı.

İnovasyonda Kadın Projesi'ni ve kamp sürecini anlatan bir film gösteriminin izlenmesiyle başlayan tören Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yrd. Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın projenin detayları ile kadın istihdamına sağladığı destekler hakkında bilgi vererek, özellikle kamp dönemi sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etmeleri ile devam etti.

Bakan Yanık: " Kadınlarla Huzurlu Bir Türkiye Hedefliyoruz"

Daha sonra konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık kadınların çalışma hayatındaki önemine ilişkin açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti: "Kadınların öncü ve yenilikçi kimliğinin öne çıktığı bugünde, güçlü kadınların güçlü yarınlar anlamını taşıdığını bilerek buraya gururla geldiğimi söylemek istiyorum. Bir yanımızda ulusal ve uluslararası düzeyde kadınların insanlık onuruyla yaşamaları adına çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu var. Diğer yanımızda inovatif çalışmalarıyla bilimi insanlığın faydasına dönüştüren ufku açık kadınlar. Bu iki grubun güçlerini birleştirmesiyle oluşan enerji ve elde edilen sonuçlar bizim de göğsümüzü kabartıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her zaman kadınların toplumsal hayata katılımının yanındayız ve bunu destekliyoruz. Sosyal hayatın içinde, ailedeki rolleri güçlü ve söz hakları olan kadınlarla güvenilir, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye hedefliyoruz. "

Kadın İstihdamı 9 Milyonu Aştı

Bakan Yanık : "Kadınlarımızı çalışma hayatında da güçlendirmeye devam ediyoruz. 81 ilde "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" konulu seminerlerimizle bugüne kadar 571 bine yakın kadının farkındalığının ve cesaretinin artmasına destek olduk. Hayata geçirdiğimiz politikalarımızla bugün kadın istihdamı 2021 Temmuz ayı rakamları itibariyle 9 milyonu aştı. Bu süreçte kadınlar, iş gücüne katılımlarının ötesinde istihdam yaratma gücünü de elde ettiler. İşveren olarak kadınlar hem üretime, hem ekonomik istikrara katkı sağlıyor hem de kadınların istihdam edilmesine kapı aralıyorlar. Bugün burada gördüğüm pırıl pırıl genç yüzlerde de bu inancı ve iradeyi okuyabiliyorum. "

KADEM, Kadınların Parlak Başarılara Erişmelerini Sağlıyor

KADEM, kadınların insan haklarına ulaşmalarını destekleyen çalışmalara imza atıyor diyen Sayın Yanık : "Bugün kapanış programı gerçekleştirilen İnovasyonda Kadın çalışmasının da öncülüğünü yürüten KADEM, kadınların parlak başarılara erişmelerine de aracılık ediyor. Bu gibi projelerle kadınların inovatif fikirlerinin gerçekleşmesine imkan sunuluyor ve onların teknolojik alanda daha çok var olmaları sağlanıyor. Bunu çok kıymetli ve önemli buluyorum. "

İnsanlığa Faydalı Olmasını Diliyorum

Kadınlar için sınırlar, kurabildikleri hayalleriyle doğru orantılıdır diyen Bakan Yanık: "Eşit ve adil imkanlara kavuştukça okuyan, araştıran, bilime ve insanlığa farklı yetenekleriyle katkı sunan kadınların sayısı her geçen gün artmaktadır ve bu kadınlar toplumsal fayda üretmektedir. Böylelikle hayatımızda kadınların eliyle güzelleşen alanlar da genişlemektedir. Bu anlamda İnovasyonda Kadın Projesi ile bilim ve teknoloji alanında kadınların etkinliğini artıran KADEM'e teşekkür ediyorum. Birbirinden özgün fikirlerle inovasyon dünyasını canlandıran bütün kadınları ve projeleriyle ödül kazanmaya aday olan finalistleri tebrik ediyor, başarılarının katlanarak büyümesini ve bütün insanlığa faydalı olmasını temenni ediyorum. " dedi.

Bakan Varank: "Hedefimiz Kadınların İş Hayatına Katılım Oranını Yüzde 41'e Çıkarmak"

Türkiye'de ki kadınların iş hayatındaki başarılarından söz ederek cümlelerine başlayan Bakan Varank: "Biliyoruz ki artık teknolojik olanaklar sayesinde kadınlar ile erkekler arasındaki fırsat eşitliği uçurumu giderek daralıyor. Emek ve kas yoğun işlerden, akıl ve düşünce yoğunluğuna sahip işlere geçiyoruz. Dijitalleşme sayesinde mekan ve zamana olan bağımlılığımız ortadan kalkıyor. Tüm bunlar kadın ve erkeği başlangıç çizgisinde aynı noktaya getiriyor. Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların iş hayatına katılımı konusunda çok daha net adımlar atmamız lazım. 2023 hedeflerimizden bir tanesi de kadınların iş hayatına katılım oranını yüzde 41'e çıkarmak. Elbette bu hedef sadece kadın istihdamını artırmak olarak yorumlanmamalı. Biz aslında kadınların karar mekanizmalarında, kilit pozisyonlarda daha fazla yer almalarını hedefliyoruz. Bunun için de ulaşabileceğimiz kadar çok kadın girişimcinin hayaline ortak olmak istiyoruz. "

Kadınların her alanda aktif olmadığı bir Türkiye geleceği hayal edilemez diyen Sayın Varank, bu sebeple kadınların sosyo-ekonomik hayata katılımları önündeki engelleri kaldırabilmek için çözümler üreterek, stratejiler belirliyoruz dedi.

İyi Bir Türkiye Hayalini En İyi Kadınlar Kurabilir

KOSGEB'LE kadın girişimcilerimizin hep yanındayız diyen Bakan Varank: " Dokunabildiğimiz kadar çok insanın hayatına dokunabilmeyi gaye edinen bir anlayışımız var. Biz biliyoruz ki çabalarını desteklediğimiz kadınlar başarılı ve mutlu olduklarında aile güçlenecek. Nihayetinde de tüm toplum güçlenecek! Anadolu topraklarında yüzyıllardır gücün ve asaletin temsilciliğini yürüten kadınlar, gelecekte de yeni Türkiye'nin mimarları arasında yer alacaklar. Kadınlara biçilen, zorlu vakitlerin isimsiz kahramanları olma rolünü ya da iyi bir çalışan olma rolünü biz kabul etmiyoruz. Madem dünya ekonomisinin itici gücü artık girişimcilik, kadınların da başarılı girişimciler olarak karşımıza çıkmalarını arzu ediyoruz. İnanıyoruz ki daha iyi bir Türkiye hayalini en iyi kadınlar kurabilir. "

TEKNOFEST'te bu sene farklı alanlarda çalışan genç kadınların başarılarına hep birlikte şahit olduk diyen Bakan Varank: "Kadınların ağırlıklı olduğu takımlar önemli yarışmalarda ciddi ödüller aldı. Yarışma sebebiyle sabahlayan, arkadaşlarıyla nöbetleşerek uyku ihtiyacını gidermeye çalışan parlak beyinli genç kadınların çabası hepimizi duygulandırdı. Bu yüzden tam başarıyı hedefliyorsak orada kesinlikle kadınlar da yer almalıdır. "

Etkinliği KADEM'le birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Sayın Varank: "KADEM, kadınlar iş hayatına adım atarken çok daha güçlü, hakları konusunda çok daha bilinçlenmiş şekilde yola çıksınlar diye uğraşıyor. Önümüzdeki dönemde bu manada yaptıklarıyla çok daha fazla gündeme gelecek. Ben buna yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, yarışmaya katılan, ödül kazanan tüm kadın girişimcileri yürekten tebrik ediyorum. " diyerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tören; hakem heyetin puanlamalarıyla finale kalan 5 girişimci kadına kristal ödülü ve kampa katılan 30 girişimciye de sertifikaların verilmesiyle son buldu.

Bilişim Vadisi Eren Bülbül Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

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