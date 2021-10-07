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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde film forumun ödülleri açıklandı

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Kültür Sanat
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde film forumun ödülleri açıklandı

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu.

ANTALYA (AA) - 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu'nun ortak direktörlüğünde 4 Ekim'de başlayan Antalya Film Forum'da bu yıl beş bölümde 14 proje destek aldı, 455 bin lira ödül verildi.

Antalya Film Forumu'nda toplam 26 proje, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu, Belgesel Work-in-Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu kategorilerinde yarıştı.

"Gülüşün Ömre Bedel" ve "Tussifed'e 30'ar bin lira ödül

Sekiz projenin yarıştığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda, Mahmut Fazıl Coşkun, Olivier Barbier ve Roshanak Behest Nedjad'dan oluşan jüri, iki projeye toplam 60 bin lira "Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü"nü verdi.

Sefa Öztürk'ün yönettiği "Gülüşün Ömre Bedel" ve Doğu Yaşar Akal'ın yönetmenliğini üstlendiği "Tussifed" adlı projelerin her biri 30 bin lira, Sertaç Koyuncu yönetmenliğindeki "Yeryüzünden" adlı proje, Film Standartları Post-Prodüksiyon Ödülü'nü kazandı.

TRT'den 30 bin lira ödül

TRT, bağımsız sinemaya desteğini 30 bin lira ödüllü "TRT Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü" ile sürdürdü. TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven'in açıkladığı ödülde, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda yarışan, Merve Kuş Mataracı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Üç Metre" adlı projeye 30 bin lira destek sunuldu.

Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post-prodüksiyon aşamasındaki projelerin desteklendiği Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformunda ise beş proje yarıştı. Jean-Benoit Henry, Justine Barda ve Nisan Dağ'dan oluşan jüri, Çiğdem Sezgin'in "Suna" adlı projesine, 80 bin lira değerindeki "Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Ödülü"nü ve Maryna Er Gorbach'ın "Klondike" çalışmasına 40 bin lira Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Jüri Özel Ödülü'nü verdi.

"Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü" Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" projesine, "Creative Production Renk Düzenleme Ödülü" ise Orçun Köksal'ın "Bars" projesini verildi.

Belgesel sinemaya 60 bin lira destek

Antalya Film Forum'un Belgesel Work-in-Progress kategorisinde 5 proje yarıştı. Brigid O'Shea, Hans Robert Eisenhauer ve Serdar Kökçeoğlu'ndan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu Pınar Fontini'nin "Filmin Adı Ne?" ile Eylem Kaftan'ın "Bir Gün, 365 Saat" projeleri 30'ar bin lira değerindeki "Belgesel Work-in-Progress Ödülleri"ni kazandı.

Gürcan Keltek'in "Horde" projesi ise Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü ve Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü'ne layık görüldü.

Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ödülleri verildi

Toplam beş projenin yarıştığı Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda ise Deniz Şaşmaz, Olaf Grunert ve Serge Bierset'den oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda Salih Toprak'ın "Barbar", 35 bin liralık "BluTv Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu Ödülü" ile "Color Up Renk Düzenleme Ödülü"nü kazandı.

Ahmet İlker Coşkun ve Deniz Bayraktaroğlu'nun "Yanlış Kararlar Merkezi" projeleri, Daire Creative Sunum Dosyası Tasarım Ödülü aldı.

Antalya'da film çekmeyi teşvik eden ve beş yıl önce hayatını kaybeden oyuncu Sümer Tilmaç'ın anısına verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için üç proje yarıştı. Burak Göral, Emine Yıldırım ve Ersan Çongar'dan oluşan jüri, 150 bin lira tutarındaki "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü"nü, Halit EkeInin yapımcı, yönetmen ve senaristi olduğu "Dünyamın Sonu" adlı film projesine verdi.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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