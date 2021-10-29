29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şanlıurfa'da Coşkuyla Kutlandı

ŞANLIURFA (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Şanlıurfa'da coşku ile kutlandı. Tebriklerin kabulünün ardından düzenlenen programda Urfa Ahengi Müzik Grubu 'Ölürüm Türkiye'm' türküsünü seslendirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yılı Şanlıurfa'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün valilikte tebrikleri kabul etti.

Tebriklerin ardından protokol üyeleri Cumhuriyet Caddesinde düzenlenen törene katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle katılımın kısıtlı tutulduğu törene; Vali Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal, Halil Özcan ve Mehmet Ali Cevheri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Halk oyunları gösterisinin sunulduğu programda sahne alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik grubu, kurtuluş müzik dinletisi ve 'Ölürüm Türkiye'm türküsünü seslendirdi. Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu sesli mesajının verilmesiyle son buldu.

BAŞKAN BEYAZGÜL: " BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yılını kutlayarak kutlamaların Şanlıurfa'da da coşkulu bir şekilde geçtiğini aktardı.

Başkan Beyazgül: " 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu vatan topraklarında binlerce yıldan bu yana varız. Geçmişten bugüne birçok sıkıntılarla karşılaştık. Zaferler elde ettik. Sayısız kahramanlarımız sayesinde bu günlere geldik. Bugün her zamankinden daha güçlüyüz. Türkiye artık dünyada etkilenen bir ülke değil etkileyen bir ülke konumunda bulunuyor. Türkiye gerek askeri olarak gerekse siyasi olarak daha güçlü konumda bulunuyor. Bu millet güçlü bir millet bu milletin bilgi ve birikimi çok yüksektir. Bu topraklarda yükselmeye mazlum milletlere elimizi uzatmaya, kendi içimizde de birlik ve beraberlik içerisinde yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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