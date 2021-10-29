29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kentte bir otelde düzenlenen resepsiyonda, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız davetlileri karşıladı.

Törene Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile diğer ilgililer, şehit aileleri ve gaziler ile milli sporcular katıldı.

Vali Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanın 98. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kabul törenine katılanlara teşekkür etti.

Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin hürriyetine, bağımsızlığına pranga vurulamayacağının bir kez daha tescillendiği gün olan Cumhuriyetinin ilanının 98. yılını kutlamanın sevincini, heyecanını ve haklı gururunu yaşadıklarını anlatan Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Söz konusu vatan olduğunda Türk milletinin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde destansı bir inanç ve kararlılıkla ve milletimizin tüm imkansızlıklara rağmen eşine az rastlanır tarihi bir zafer kazandığı Kurtuluş Savaşı sonrasında, milli iradenin tecellisi, Cumhuriyetin ilanıyla sağlanmıştır. Milletimizin sarsılmaz inancı, devletine bağlılığı, birlik ve beraberliği bu süreçte en büyük gücümüzdür. 100'üncü yılına yaklaşırken milletçe Cumhuriyetimizi var eden değerlere daima sahip çıkarak büyük bir milletin fertleri olarak güzel bir geleceğe hep beraber yürüyecek, Cumhuriyet bilincinin kadim Türk milleti ile sonsuza denk yaşayacağı adımları atacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinde ve dünyada güvenli, güçlü ve istikrarlı bir devlet olmasından endişe duyanların sergiledikleri tüm yıkıcı ve bölücü tehditlere karşı uyanık ve hazır olmalıyız."

Vali Ayyıldız, bizi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yapan yüksek değerlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Milli birlik ve beraberlik ile sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeliyiz. Cumhuriyetimizin, istiklal eksenindeki kaderimizde sahip olduğu rolü iyi kavramalıyız. Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet yükseldiği temeller itibarıyla köklü devlet geleneğimizin ve gönül medeniyetimizin devamıdır. Zira bize Cumhuriyet'i kazandıran nesil bu gönül medeniyetinin neferleriydi. Cumhuriyet'imizin kazanımları ile gönül medeniyetimizin yüksek insani değerlerini 2053'lere, 2071'lere taşımak hususunda kararlılığımız sürmektedir. Sevgisi imandan sayılan vatanımız; bizim dünyadaki cennetimizdir ve ay yıldızlı Türk bayrağımızın gölgesinde herkese yer vardır. Millete, devlete sadakat ekseni üzerinde duran bütün gönüllere kapımız daima açıktır. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ederken vaktiyle bu topraklarda ayak izi olan Şeyh Edebali'nin ifade ettiği gibi davamızın esası, sevgidir."

Konuşmanın ardından Vali Ayyıldız ve eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Orgeneral Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Emine Nur Günay, Jale Nur Süllü, Metin Nurullah Sazak, Arslan Kabukçuoğlu ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına hazırlanan pastayı kesti.