2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Duyurusu

Sevgili Öğrencilerimiz,

2021-2022 akademik yılı güz yarıyılında eğitim öğretim süreçlerimizi yüz yüze ve sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek amacıyla üniversitemiz yönetimi tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Eğitim-Öğretim

2021-2022 güz yarıyılı 18 Ekim 2021'de yüz yüze başlayacaktır. Tüm programlarımızda eğitim öğretimin; yüz yüze, hibrit (bazı derslerin tamamının online olacağı), karma (yüz yüze ve online) ve seyreltilmiş karma eğitim modelleri kullanılarak yürütülmesi planlanmıştır. Bu planlama ile amaçlanan, sınıflardaki öğrenci sayılarını sosyal mesafe korunacak ölçüde azaltmak ve yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Online dersler "Zoom" üzerinden yürütülecektir. Ayrıca bu dersler üniversitemizin uzaktan eğitim platformu "OnlineBeykoz" aracılığıyla ders içeriği zenginleştirilmiş asenkron materyaller (ders notları, seslendirilmiş sunum, powerpoint, video, makale, podcast, pdf kaynaklar vb. ) ile de desteklenecektir. Derslerin yüz yüze ya da online olacağı bilgisi öğrencimizin bulunduğu gruba göre ders programı açıklandığında belirtilmiş olacaktır. İngilizce Hazırlık Programında dersler tamamen yüz yüze yapılacaktır. Sabah ve öğleden sonra grupları için olmak üzere iki ayrı ders programı hazırlanacaktır. Uzaktan eğitimin gerekli olduğu durumlar için OnlineBeykoz üzerinde sınıflarımız hazır bulundurulacaktır ve aksaklık yaşamadan eğitim-öğretime devam edilecektir. Yüz yüze olan derslerin süresi 40 dakika, ders araları 20 dakika olacaktır. Uygulamalı derslerin zorunlu görülen kısımları yüz yüze yapılacaktır. Örgün programlarda ara sınavlar ve yıl sonu sınavları yüz yüze yapılacak, diğer ölçme değerlendirme faaliyetleri (kısa sınav, sunum vb. ) online olarak yapılabilecektir. Tamamı uzaktan eğitim ile sunulan programların ara sınavları online, yarıyıl sonu sınavları ise yüz yüze yapılacaktır. Yüz yüze ve online derslere devam zorunluluğu aranacaktır. Akademik Danışmanlık, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık hizmetleri zorunlu haller dışında online yürütülecektir. Yerleşkelere Girişler ve Covid-19 Güvenlik Önlemleri

Yerleşkelerimize girişlerde tüm akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz ve ziyaretçilerimizden Hes kodu talep edilecektir. 18 Ekim 2021 tarihinden itibaren öğrencilerimizin ve personelimizin yerleşkelere girişlerini hızlandırmak için turnikelerde öğrenci ve personel kimlik kartları üzerinden otomatik HES sorgulaması yapılacaktır. HES kodu sorgulamasının "Risksiz" olması durumunda turnikeden giriş yapılabilecektir. Bu nedenle öğrencilerimizin OİS hesapları üzerinden süresiz HES kodlarını üniversitemize bildirmeleri gerekmektedir. Yeni kayıt olan öğrencilerimiz ile daha önce kartlarını teslim almamış olan öğrencilerimizin kartları üniversitemizin yerleşkelerine ilk girişlerinde kendilerine teslim edilecektir. Fakülte/Yüksekokulunuzun hangi yerleşkede bulunduğu bilgisine https://www. beykoz. edu. tr/icerik/46-iletisim adresinden ulaşabilirsiniz. Kimlik kartlarını kaybetmiş olan öğrencilerimizin ilgili fakülte ve okul sekreterliklerine başvurarak yeni kimlik kartı talep etmeleri gerekmektedir. Fakülte sekreterinizin iletişim bilgilerine https://www. beykoz. edu. tr/icerik/2894-fakulte-sekreterlikleri adresinden ulaşabilirsiniz. Derslik, laboratuvar, kütüphane vb. tüm eğitim-öğretim alanları ile diğer kapalı ve açık alanlarda öğrencilerimizin ve personelimizin ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske takmaları zorunludur. Blok ders yapılmayacak, etkin bir havalandırma için sınıfların mümkün ise pencere ve kapıları açık tutulacak ve ders aralarında ortamın havalandırılması ve dezenfekte edilmesi sağlanacaktır. Sınıf, ofis ve ortak alanlarda kişiler arasında fiziki mesafe korunacak şekilde bir oturma ve kullanım düzeni sağlanacaktır. Yerleşkelerimiz içinde ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte edilecek, masa yüzeyi, kapı kolu gibi birden çok kişinin temas ettiği alanların temizliğine özellikle dikkat edilecek, kişilerin el hijyeni sağlanabilmesi için ortak alanlara dezenfektanlar yerleştirilecektir. Personelimiz ve öğrencilerimiz yerleşkelerimizde Covid-19 tedbirleri çerçevesinde var olan ve asılmış tüm uyarılara uymak zorundadır. Tüm yerleşkelerimiz için "Akademik Birim Covid-19 Sorumlusu" ve "Bina Birim Covid-19 Sorumlusu" belirlenmiştir ve sorumlular yerleşkelerde kurallara uyumu takip edeceklerdir. Öğrencilerimizin ders ve etkinliklerinin bulunmadığı saatlerde yerleşke içerisinde bulunmamaları tavsiye edilmektedir. Yerleşkelerimizde COVID-19 Pozitif Vaka Tespit Edilmesi Durumu

Akademik/idari personelimiz ile öğrencilerimiz arasında COVİD-19 pozitif tanısı tespit edilmesi durumunda;

Temaslı ve yakın temaslı kişiler tespit edilerek Sağlık Birimine bildirilecek ve Yükseköğretim Kurulunun "2021 Yılı Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi" belirtilen tedbirler alınacaktır. Yerleşke ve üniversite bazında zorunlu nedenlerle kapanma olması durumunda kapanma süresi içerisinde eğitim-öğretim çevirim içi olarak devam ettirilecektir. Sizleri çok özledik, 18 Ekim'de buluşmak üzere sağlıkla kalın.

Sevgilerimizle,

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü

Eğitim Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi-2021 için tıklayınız.

Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi-2021 için tıklayınız.

Habermetre - Son Dakika Haberleri