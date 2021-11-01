2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN BELEDİYE BAŞKANI GÖREVİNE BAŞLADI

ANKARA (DHA) - BARTIN'da, midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, bugün göreve başladı.

Bartın'da 3 Ekim'de MHP'nin Ankara'daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı. Midibüste bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise hastanenin ortopedi servisindeki 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Belediye Başkanı Cemal Akın, bugün görevine başladı. Belediye binası önünde yapılan törene, Belediye Başkanı Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, belediye personelinin yanı sıra midibüste bulunan ve yaralanan MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ile MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Demir de katıldı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, "1 ay önce herkesin bildiği gibi çok şiddetli bir kaza geçirdik ve çok sevdiğimin 2 arkadaşımız hayatlarını kaybetti. Ben de 30 gündür evde tedavi görüyordum. Tedavimi tamamlayarak, bugün itibariyle göreve başladım. O günden bugüne belediyedeki hiçbir iş aksamadı. Kaza bizim için çok zor oldu, o günün 1 saati hala bende yok. Bütün arkadaşlarımızda da yok. 3 arkadaşımız Ankara'da tedavi altında, şu anda bu arkadaşlarımız Devlet Bahçeli'nin hastası olarak orada yatıyor. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bizleri bizzat aradılar. Bir büyüğüm bana dedi ki, başkanım sizler gazisiniz, 2 arkadaşınız da şehit dediler ama şehitliğin de merhaleleri var. Ama biz Ankara'ya ne oynamaya ne de gezmeye gidiyorduk. Hiçbirimizin menfaati yoktu. Allah ölen arkadaşlarımıza şehitlik mertebesine ulaşmayı nasip eder" dedi. Dualar okunmasının ardından Cemal Akın, makamına çıkarak, geçmiş olsun dileklerini kabul etti.