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2. ESENLER KISA FİLM YARIŞMASI JÜRİSİ BELLİ OLDU

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2. ESENLER KISA FİLM YARIŞMASI JÜRİSİ BELLİ OLDU

Eklenme tarihi 13 Ekim 2021ABONE OL 2. ESENLER KISA FİLM YARIŞMASI JÜRİSİ BELLİ OLDU Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenecek Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu.

ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 13 Ekim 2021

ABONE OL 2. ESENLER KISA FİLM YARIŞMASI JÜRİSİ BELLİ OLDU Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenecek Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu. 'Uzak İhtimal', 'Yozgat Blues' ve 'Anons' filmleriyle yurt içi ve yurtdışından çok sayıda ödülle dönen yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, yarışma jürisine başkanlık edecek.

Son filmi 'Omar ve Biz' ile ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Maryna Er Gorbach, 'Uzak İhtimal' ve 'Eylül' filmlerindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen ve yönetmenliğinin yanı sıra çeşitli kitaplara da imza atan yazar ve oyuncu Görkem Yeltan, 'Meleklerin Koruyucusu' ve 'Kodokushi' belgeselleriyle ödüller alan, yönetmen Ensar Altay ile Türkiye'nin önde gelen sinema yazarlarından Mehmet Açar, yarışmanın jürisini oluşturan isimler oldu.

DERECEYE GİRENLERE 30 BİN TL ÖDÜL Türkiye'de kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak ve yeni yeteneklere imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Esenler Kısa Film Yarışması'nda birinciliği elde eden filme 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilecek. Adaylar yarışmaya 15 dakikalık süreyi aşmayan bir filmle katılma hakkına sahip olacak.

FİNALİST FİLMLERE TELİF Yarışmada dereceye giren diğer filmler de unutulmadı. Bu yıldan itibaren yarışmada ilk 10'a girip finalist olarak yarışan ancak dereceye giremeyen 7 filme motivasyon desteği olarak 2'şer bin TL'lik gösterim telifi takdim edilecek.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR Kısa Film Yarışması'nın 11 Eylül 2021'de başlayan başvuruları 31 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek. Yarışmaya başvurular ise www. esenlerfilmgunleri. com adresi üzerinden yapılabilir. Adaylar yarışma ile ilgili detaylı bilgiye internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Film Günleri ve Kısa Film Yarışması ile ilgili haberler ve duyurular etkinliğin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

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