14 bin can kurtaran YİMER'e 2'nci altın madalya

ANKARA'da insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı mağdurlarının tespiti, denizde kurtarılma operasyonlarına yönelik ihbar ve danışma hattı olarak hizmet veren ve şimdiye kadar 13 bin 534 göçmenin hayatının kurtarılmasını sağlayan Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER), Avrupa- Orta Doğu ve Afrika Bölge yarışmasında 'En İyi Acil Servis Hizmetleri' kategorisinde 2'nci kez altın madalya kazandı.

2005 yılında insan ticareti mağdurlarına yardım amacıyla acil iletişim hattı olarak faaliyetine başlayan YİMER-157, 20 Ağustos 2015 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başladı. Yabancıların vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma gibi konularda sordukları tüm sorulara yanıt bulabilecekleri YİMER 157; insan ticareti mağdurlarının tespitine ve göçmen kaçakçılığı mağduru yabancıların denizde kurtarılma operasyonlarına yönelik de ihbar ve yardım hattı olarak 7 gün 24 saat hizmet veriyoür. Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça, Almanca ve Peştuca olmak üzere 7 dilde hizmet verilen YİMER, Contact Center World (CCW) tarafından gerçekleştirilen EMEA (Avrupa-Orta Doğu ve Afrika) Bölge yarışmasında 'En İyi Acil Servis Hizmetleri' kategorisinde 2'nci kez altın madalya kazandı.

YİMER'de çağrıları yanıtlayan personellerin Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca, Farsça, Arapça, Peştuca olmak üzere 7 dilde hizmet verdiğini aktaran Bolat, "Şu an 107 personel görev almakta. 73'ü yabancı temsilciden oluşuyor. Dil sayımızı arttırmayı planlıyoruz. Bu noktada çalışmalarınız devam ediyor. Personelimizin yüzde 80'i lisans mezunu. Yüzde 16'sı ise yüksek lisans mezunu. Eğitim seviyemiz oldukça yüksek. Biz de bu durumdan gurur duyuyoruz. İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı konularının yanı sıra Göç İdaresi Genel Müdürlüğü mevzuatı kapsamında da arayan kişilere danışmanlık hizmeti veriliyor" diye konuştu.