02.11.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 02. 11. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Kisecik Mahallesi, Yavuz Selim, Avşar, Ali Can, Derviş, Değirmen, Aydınlı, Köse, Atatürk, 2026, 2027, Yavuz Selim/1 ve, Aydınlı/3 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi Katırtepe Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaderesi Mahallesi Arpaderesi Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Numuneevler Mahallesi Dere, Çay yatağı, İstasyon, Şaban Akın Uçarına 10: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Bahelievler Mahallesi Zümrüt, Hızar, Topaloğlu Sokak, Mahmutlu Mahallesi Piri Reis, Temizler, Özgün, Haliller, Ömer Bölükbaşı Sokak ile Yeni Mahalle Fuzuli, Kırmıtlı, Muhtar Ahmet Salih Özsoy, Orhan Kemal, Özsoylar, İsmail Efendi, Faik Ahmet Barutçu, Uzun Hasanlı, Kumrular, Lütfi Hoca, Akınlar, Akyollar, Gül Ağacı, Anılar, Karanfil Sokaklarına 9: 30-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Mazmanlı ve Akkülek Mahallesine 10: 00-17: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Dervişpaşa Mahallesi 158 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Çay Mahallesi 15, 19, 21, 25, 28, 30, 34, 44, Hürriyet, Killik, Mezarlık, Yarbaşı, Zavur Hüyüğü, 1, 17, 22, 26, 3, 36, Eski Akbez, Ulucamii, Çayboyu ve Çayboyu/1 Sokak, Dervişpaşa Mahallesi 17, 18, 19, 198, 202, 209, 1, 13, 15, 154, 156, 161, 163, 22, 23, 244, 246, 248, 253, 255, 257, 26, 261, 275, 4, 46, 54, 78, Bintaş, Hürriyet, Karşıyaka, Sanayi, Yarbaşı, Çay, 152, 188, 20 21, 240, 25, 256, 259, 29, 5, 6, Dervişpaşa, Ulu Camii, Çay Boyu, 300, 301, 302, 303, 304, 229, 181, 179, 213, 217, 215, Fatma Şahin, 220, 312, 37, 315, 218, Zavur Höyüğü1 ve Derviş Paşa/1 Sokak, Girne Mahallesi 101, 102, 104, 105, 106, 109, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 130, 132, Şehit Şahin Ekiz, 129, 136, 137, 139, 146, 216, 267, 269, 271, 273, 77, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, Derviş Paşa, Hastane, Lise, Stadyum, 125, 131, 103, 107, 118, 121, 124, 128, 135, Bintaş, Karafakıllı, Çevreyolu, 134, 150, 305, 112, 103/1, Karafakıllı/4, Çevreyolu/2, Lise1 ve 96/1 Sokak, Tepebaşı Mahallesi 39, 48, Şehit Bekçi veli Ceylan, 52, 56, 58, 68, 70, Bülent Ergüneş, Hürriyet, Söğüt, Süleyman Kuş, 141, 173, 180, 50, 53, 84, Mezarlık, Tepebaşı/4, Tepebaşı/5, Tepebaşı/3 ve Tepebaşı/2 Sokak, Yeni Mahallesi Şehit Polis Murat Bulkan, Şht. P. On. Adem Kurt, 153, 166, Şehit Bekçi veli Ceylan, 67 69, 71, 73, 76, 86, 90, Bahri Gölge, Hürriyet, 105, 157, 59, 74, 88 ve Derviş Paşa Sokak, 15 Kasım Mahallesi Hürriyet, Süleyman Kuş, Şehit Polis Murat Bulkan, İncesu, 145, 170, 172, 49, 55, 57, 61, 63, Adem Kurt, Bahri Gölge, Bülent Ergüneş, Söğüt, Yalak, 147, 283, Şehit Bekçi veli Ceylan, 60, 314, Ulu Cami 2, 452, 454, 457 ve 456 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi İsmet İnönü Mahallesi 709, Şehit Fethi Sekin, 717, 723, 725, İbrahim Karaoğlanoğlu, 705, 719, 722, 726, 714, 711, 706/1, 716, 710/1, 708/1, 711/4 ve İsmet İnönü 82 Sokağa 9: 00-12: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi İsmet İnönü Mahallesi Şehit Polis Mustafa Arslan, 706, 707, 712/1, 713, 720, 721, 723, 708, 712, 712/2, 712/3 ve 722/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Kangallar, Özkızılkaya, Gölbaşı, Çiloğlanhüyüğü, Başpınar, Adalar, Sucu, Kamberlikaya, İçada, Torun, Baldıran, Muratpaşa Kızılkaya, Kızılkaya, Aygırgölü, Yalangoz, Demirkonak, İncirli ve Perişan Mahallesine 10: 00-17: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Çamsarı, Güzelce Yusuflu ve Cintepe Mahallesine 10: 00-17: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu, 378, 377, 362, Alparslan Türkeş, Doktor Devlet Bahçeli, 374, 375 ve 376 Sokağa 10: 30-13: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 355, 356, 357, Av Feyzullah Kıyıklık, Necmettin Erbakan, 313, 317, 358, 365, 364, 354, 359, 311 ve 315 Sokağa 14: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Gülova Mahallesine 10: 00-17: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Terzihöyük Mahallesi, Merkez, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8410. ve 6955. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Mağracık Mahallesi Cumhuriyet (Atatürk), Ramih Sat, Ay, Barış, Cumhuriyet ve Neşe Sokak, Hıdırbey Mahallesi Atatürk, 6951, 6961, 6962, 6964, 6952, 6958, 6960, 6968, 7184. ve 7651. Sokak, Kapısuyu Mahallesi Vali İsmet Gürbüz Civelek, Atatürk, Cumhuriyet, Güneş Sitesi, 7351, 7371, 7394, 7395, 7397, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7408, 7380, 7413, 7414, 7416, 7417, 7418, 7419, 7402./1, Ay ve, Kapısuyu/4 Sokak, Vakıfköy Mahallesi, Atatürk ve 6812. Sokak Yoğunoluk Mahallesi Merkez, 7651, 7652, 7654, 7655, 7666, 7656, 7663, 7665. ve 7669. Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çamaltı Mahallesi, Atatürk, Bostan, Mezbahane, Yonca, Çamlıca, Çedenelik, Ülkü, Alpaslan Türkeş, Aralık, Şehit Bahtiyar Karaca, Belediye, Ege, Faik Pınar, Hastane, Kale, Kamelya, Lale, Melek, Vali M. Lütfullah Bilgin, Nergis, Ptt, Tayfur Sökmen, Yokuş, Çiğdem, Karpuzluk, Çınar Dibi, Aşık, Demirci, Fevzi Çakmak, H. Uğur Ballı, Menekşe, Şehit Muzaffer Atmaca, Yıldırım, Atatürk/1, Fevzi Çakmak/3, Fevzi Çakmak/2, Atatürk/4, Atatürk/2, Ptt./1, H. Uğur Ballı/1, Yıldırım/2, Atatürk/3, Fevzi Çakmak/1, H. Uğur Ballı/2, Yıldırım/1 ve, Fevzi Çakmak/4 Sokak, Kurtuluş Mahallesi, Fatih, Karalar, Atatürk, Hüseyin Dağıstanlı, Eller, Gonca, Gündüz, Merkez, Müftü Ali Yılmaz, Sakarya, Tekel, Yazlak, Yusuf Şerifoğlu, İstiklal Hüseyin Dağıstanlı(Tutlubahçe), Atatürk/6, Kurtuluş/15, Kurtuluş_1, Kurtuluş/10, Kurtuluş/12 ve, Kurtuluş/14 Sokak, Tutlubahçe Mahallesi, Akasya, Atatürk, Atmaca, Beyoğlu, Gül, Mevlana, Heykeltraş Mehmet Aksoy, Tayfun Kızılkaya, Papatya, Yasemin, Yavuz Selim, Mehmet Ağırtaş, Yıldız, Vali Temel Koçaklar, Gonca, Sümbül, Atatürk/1, Tayfun Kızılkaya/11 ve, Atatürk/2 Sokağa 9: 00-11: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Tutlubahçe Mahallesi Heykeltraş Mehmet Aksoy ve Yıldız Sokağa 11: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Bezge Mahallesi Namık Kemal (Cumhuriyet), Parlak, Uzunkuyu, Yeni, Ziya Paşa, Çıkmaz, Gül, Korkmaz, Mezarlık, Sümbül, Ballık, Karakol, Lale, Namık Kemal, Ali Yılmaz, Mezarlık (Cumhuriyet), Ucuzluk, Yeni Camii, Uzunkuyu/1, Yeni/1, Namık Kemal/2, Uzunkuyu/8, Mezarlık/6, Sümbül/1, Mezarlık/4, Mezarlık/7, Ziya Paşa/2 ve Namık Kemal/3 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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