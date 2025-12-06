Zootropolis 2 Türkçe dublaj! Türkçe seslendirme kadrosu açıklandı

Zootropolis 2, Walt Disney Animation Studios tarafından hazırlanan ve yalnızca sinema salonlarında gösterilen devam filmi olarak Türkiye'de vizyondaki yerini koruyor. Zootropolis 2 izle Türkçe dublaj! Film, Türkçe dublajlı olarak çeşitli şehirlerdeki salonlarda izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor. İşte ayrıntılar...

Zootropolis 2'nin yüksek çözünürlüklü seçenekleri internet ortamında bulunmuyor ve film yalnızca sinema salonları üzerinden erişilebilir durumda. Yapımın dijital kiralama ya da satın alma platformlarında yer almaması, izleyicilerin tamamına yalnızca vizyon programlarıyla ulaşabilmesini sağlıyor. Disney'in ilerleyen süreçte dijital yayın takvimi açıklaması bekleniyor ancak bu konuda şu an için resmi bir tarih bulunmuyor. Türkçe dublajlı sürüm de yalnızca sinema salonlarında gösterildiğinden, çevrim içi platformlarda yerelleştirilmiş versiyona ulaşmak mümkün değil. Film, Judy Hopps ve Nick Wilde'ın yeni bir tehdide karşı yürüttüğü macerayı aktarırken, izleyiciler bu hikâyeye sadece vizyon aracılığıyla dahil olabiliyor.

Türkçe dublajlı sürüm de yalnızca sinema salonlarında gösterildiğinden, çevrim içi platformlarda yerelleştirilmiş versiyona ulaşmak mümkün değil. Film, Judy Hopps ve Nick Wilde'ın yeni bir tehdide karşı yürüttüğü macerayı aktarırken, izleyiciler bu hikâyeye sadece vizyon aracılığıyla dahil olabiliyor. Yapımın HD veya arşiv niteliğindeki versiyonlarına dair beklentiler ise ancak Disney'in yapacağı resmi duyurularla netlik kazanacak. Şimdilik, tam sürüm izleme talebi sinema salonlarındaki gösterimlerle karşılanıyor.

Zootropolis 2'nin "Zootropolis 2 Full HD izle 1080P" şeklindeki aramalara konu olan çevrim içi seçenekleri mevcut değil ve film yalnızca vizyonda yer alıyor. Dijital platformlara yüklenmemiş olması nedeniyle yüksek çözünürlüklü bir sürüme erişim sağlanamıyor. İzleyicilerin filmi HD kalitesinde izleyebilmesi için yapımın dijital sürümünün yayımlanmasını beklemesi gerekiyor. Ancak Disney tarafından bu konuda yapılmış bir duyuru bulunmadığı için herhangi bir tarih verilemiyor.

HD talebinin karşılanacağı dönem, filmin resmi dijital sürüm takvimiyle birlikte açıklanacak. Şu aşamada yapımın yalnızca sinema salonlarındaki gösterimleri izlenebilir durumda ve başka bir yasal izleme alternatifi bulunmuyor. İnternete yüklenmiş olduğu iddia edilen arşiv sürümleri gerçeği yansıtmıyor ve yapımın tam hâline ulaşmanın tek yolu salon programlarını takip etmekten geçiyor. Film, vizyondaki konumunu korurken izleyiciler HD formatların erişime açılmasını bekliyor.

Filmin Türkçe dublaj kadrosunda Judy Hopps'u Aysun Topar, Nick Wilde'ı ise Cem Yılmaz seslendiriyor. Gary De'Snake karakteri Ali Hekimoğlu tarafından seslendirilirken, Nibbles Maplestick'e Özgür Ünsal, Pawbert Lynxley'e Oğuz Özoğul, Milton Lynxley'e Melih Ceylan sesiyle hayat veriyor. Shakira'nın canlandırdığı Gazelle karakteri Melissa Melis Toklu tarafından seslendirilirken, Chief Bogo'ya Fatih Özacun, Mayor Brian Winddancer'a Emrullah Uzun, Dr. Fuzzby'e Seval Tufan ve Jesús karakterine Mutlu Albayram sesiyle eşlik ediyor.

Benjamin Clawhauser, Bonnie Hopps, Stu Hopps, Captain Hoggbottom, Truffler ve Bloats gibi karakterlerde Emrah Özertem, Özlem Altınok, Özdemir Çiftçioğlu, Ece Bozçalı, İsmail Yıldız ve Burçin Artut görev alıyor. Higgins'i Özgür Atkın, Duke Weaselton'ı Deniz Salman, Cattrick Lynxley'i Fırat Albayram, Kitty Lynxley'i Ceyda Kasabalı Albayram seslendiriyor. Antony Snootley, Finnick, Mr. Big, Fru Fru ve Dawn Bellwether için sırasıyla Arda Söyledir, Tarık Akkuştur, Sait Seçkin, Yasemin Ertorun ve Suzan Acun yer alıyor. Ayrıca pek çok yan karakterde Emre Boynukalın, Aysan Sümercan, Erdem Çalışkan, Oğuz Özoğul ve Ali Erdinç gibi isimler görev alıyor.

Zootropolis 2, Türkçe dublajlı olarak yalnızca sinema salonlarında gösterildiği için çevrim içi platformlarda izlenemiyor. Dijital ortamda henüz erişime açılmayan yapımın ne zaman yayımlanacağı konusundaki bilgiler ise Disney'in açıklamalarına bağlı. Bu nedenle izleyicilerin Türkçe dublajlı versiyona ulaşabilmesi yalnızca vizyon seansları üzerinden mümkün oluyor. Film, hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden yerelleştirilmiş anlatımıyla sinema salonlarında gösterimde kalmayı sürdürüyor.

Yapımın dijital ortamlara taşınacağı tarih açıklanmadığı için izleyicilerin çevrim içi izleme talepleri şu aşamada karşılanamıyor. Vizyon gösterimlerinin devam etmesi nedeniyle yapımın tam sürümüne erişmek isteyenlerin salon programlarını kontrol etmesi gerekiyor.