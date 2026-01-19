Zeynep Parla kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Elif'i Zeynep Parla kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbetine katılan Elif karakteri, kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, ekrana yeni gelen bu yüz Zeynep Parla kim? Kaç yaşında, nereli ve hangi projelerde rol aldı? Oyuncunun hayatı, eğitim geçmişi ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP PARLA KİMDİR?

Zeynep Parla, 1997 yılında İstanbul'da doğmuş genç bir Türk oyuncudur. Tiyatro ve sahne sanatlarına olan ilgisi erken yaşlarda başlayan Parla, sanat eğitimini ciddi bir şekilde sürdüren isimlerden biri olarak tanınıyor. Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar'da tamamladıktan sonra, Kadir Has Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Mezuniyet sonrası Hilal Saral'dan özel oyunculuk dersleri alarak yeteneğini geliştiren Parla, ekran karşısında ilk profesyonel deneyimini 2015 yılında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle gerçekleştirmiştir. Günümüzde ise Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbetinde Elif karakterine hayat vererek geniş bir izleyici kitlesiyle buluşmaktadır.

ZEYNEP PARLA KAÇ YAŞINDA?

1997 doğumlu olan Zeynep Parla, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Oyuncu, genç yaşına rağmen hem eğitim hem de kariyer alanında oldukça disiplinli bir yol izlemiş ve farklı projelerde rol alarak deneyim kazanmıştır. Kariyerine başladığı 2015 yılından bu yana yaklaşık 10 yıllık bir süreçte pek çok televizyon projesinde yer almıştır.

ZEYNEP PARLA NERELİ?

Zeynep Parla, doğma büyüme İstanbul'ludur. İstanbul'un sanatsal ve kültürel olanaklarından faydalanarak, hem tiyatro hem de televizyon alanında kendisini geliştirme fırsatı bulmuştur. Şehrin sanatsal ortamı, genç oyuncular için önemli bir basamak olarak Parla'nın kariyerinde etkili olmuştur.

ZEYNEP PARLA'NIN KARİYERİ VE PROJELERİ

Zeynep Parla, tiyatro eğitimi ve özel derslerle kendisini geliştirdikten sonra ekran dünyasında çeşitli projelerde rol almıştır. Öne çıkan projeleri şunlardır:

Kızılcık Şerbeti – Elif: Show TV'de yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizide Elif karakterine hayat veriyor. Elif, Salkım'ın kızı olarak hikâyeye güçlü bir giriş yaparken, ilerleyen bölümlerde Abdullah Bey'in yeni eşi olacak kişi olarak da öne çıkıyor.

Yargı – Merve Demetoğlu: Televizyon dizisi Yargıda Merve Demetoğlu karakterini canlandırmıştır.

Kuş Uçuşu: Başka bir televizyon projesinde rol alarak oyunculuk deneyimini genişletmiştir.

Özelden Yürüyenler – Duygu: Dizi projesinde Duygu karakterini canlandırarak farklı bir rolde izleyici karşısına çıkmıştır.

Zeynep Parla, oyunculuk kariyerinde farklı türlerdeki projelerde yer alarak, hem karakter derinliği hem de performansıyla dikkat çekmeyi başarmıştır. Aynı zamanda özel hayatını medyadan uzak yaşamayı tercih eden Parla, sosyal medya ve magazin gündeminde genellikle özel hayatıyla değil, profesyonel başarılarıyla öne çıkıyor.