Bir dönem ekranların sevilen çocuk dizilerinden "Bez Bebek" yeniden gündemin merkezine yerleşti. Dizide "Yağmur" karakteri ile tanınan Asena Keskinci'nin yıllar sonra ortaya attığı iddialar hem sosyal medyada hem magazin basınında geniş yankı buldu. Keskinci'nin rol arkadaşı Evrim Akın tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığını ileri sürmesi, sektörden farklı isimlerin de konuya dahil olmasıyla daha da büyüdü. Bu süreçte özellikle Aleyna Eroğlu'nun destek açıklaması ve Zeynep Gülmez'in üstü kapalı paylaşımı tartışmayı başka bir boyuta taşıdı. Peki, Zeynep Gülmez olayı nedir? Zeynep Gülmez Evrim Akın'a ne dedi? Detaylar...

ZEYNEP GÜLMEZ EVRİM AKIN OLAYI NEDİR?

Asena Keskinci'nin yıllar sonra yaptığı açıklamalar, yalnızca Evrim Akın'ın adının gündeme gelmesine yol açmadı; aynı zamanda geçmişte Akın'la birlikte rol alan başka oyuncuların sessizliğini de bozdu. Keskinci, çocuk yaşta yer aldığı "Bez Bebek" setinde Akın'ın kendisine kötü davrandığını iddia ederek bu süreci tetikledi.

Keskinci'nin iddialarının ardından ilk destek, "İşte Benim Stilim" yarışması ile bilinen Aleyna Eroğlu'ndan geldi. Eroğlu, annesinin o dönemde sette makyöz olarak çalıştığını belirterek "Asena'nın anlattığı her şey birebir doğrudur. Her şeye şahidim. Geç bile kaldın" ifadelerini kullandı.

Tam bu tartışmalar sürerken, Evrim Akın ile 2011 yılında "Alemin Kralı" dizisinde birlikte rol alan Zeynep Gülmez, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Gülmez'in "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var… ;) İlahi adalet ya da ettiğini bulma ya da neyse ne işte" sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından Akın'a yönelik bir gönderme olarak yorumlandı. Herhangi bir isim vermemiş olması, paylaşımın etkisini daha da artırdı ve tartışmanın alevlenmesine neden oldu.

ZEYNEP GÜLMEZ EVRİM AKIN'A NE DEDİ?

Zeynep Gülmez'in paylaştığı kısa ama vurucu mesaj, yaşanan olaylara açık bir gönderme niteliği taşıdı. Gülmez, metninde "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var… ;) İlahi adalet ya da ettiğini bulma ya da neyse ne işte" ifadelerini kullanarak isim vermeden bir mesaj paylaştı.

YAŞANANLARIN ARKA PLANI: İDDİALAR NASIL BAŞLADI?

Asena Keskinci, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Evrim Akın'ın yılbaşı ağacı süslediği bir videoya denk geldiğini ve bunun kendisinde eski anıları tetiklediğini belirterek sessizliğini bozduğunu söyledi. Keskinci'nin ileri sürdüğü iddialar arasında şunlar yer aldı:

Evrim Akın'ın yüzüne sigara dumanı üflediği ve "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediği,

Ailesi boşanma sürecindeyken Akın'ın kendisine "Annenle baban boşanıyor ya… Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediği,

Yapım ekibinin Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını söyleyerek Keskinci'yi ondan uzak durması konusunda uyardığı,

Hatta Akın'ın ailesinin dağılmasında payı olduğunu ileri sürerek babasının numarasını "barıştırma" bahanesiyle aldığını ve sonrasında babasıyla birlikte olduğunu iddia ettiği.

Bu açıklamalar, gündemi bir anda hareketlendirdi.

EVRİM AKIN İDDİALARI REDDETTİ

Asena Keskinci'nin açıklamaları kamuoyunda geniş yankı bulduktan sonra Evrim Akın, sürece avukatı aracılığıyla yanıt verdi. Açıklamada, gündeme gelen tüm iddiaların "afaki, hayal ürünü ve gerçek dışı" olduğu ifade edildi.

Akın'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada öne çıkan başlıklar:

İddiaların müvekkilin özel hayatına saldırı niteliği taşıdığı,

Son üç yıldır Güray Keskinci ile sevgi ve saygıya dayalı bir birliktelik yaşadığı,

Bu konunun yıpratılmasına yönelik tüm girişimlere karşı hukuki sürecin başlatıldığı,

Evrim Akın'ın çocuklara yönelik projelerinde her zaman sevgi ve memnuniyetle yer aldığı,

Bu nedenle aksi yöndeki tüm söylemler için hukuki, cezai ve idari hakların saklı tutulduğu.

Bu açıklama, Akın cephesinin iddiaları tamamen reddettiğini ve hukuki sürecin devreye sokulduğunu ortaya koydu.