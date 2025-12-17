Türkiye yavaş yavaş kışın etkisi altına girerken, halk arasında "zemheri" olarak bilinen soğuk hava dalgası için geri sayım başladı. Zemheri soğuklarının, 30 Ocak'a kadar süreceğini ve hava sıcaklıklarını birkaç gün içinde düşeceğini belirtiyor. Peki, Zemheri soğukları ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? İstanbul'a kar yağacak mı? Detaylar...

ZEMHERİ SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji uzmanları, zemheri soğuklarının Türkiye'ye 22 Aralık tarihinde ulaşacağını duyurdu. Bu tarih, halk takvimine göre kışın en sert döneminin başlangıcını simgeliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların ani düşüşleriyle birlikte, özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde soğuk hava etkisini hızla gösterecek.

Önceki yılların gözlemlerine göre, zemheri döneminde sabah ve gece sıcaklıkları, gündüz sıcaklıklarına göre çok daha düşük seviyelerde seyredecek. Bu durum, özellikle kalabalık şehirlerde ve kır bölgelerinde enerji tüketimi ile sağlık üzerinde doğrudan etki yaratıyor.

ZEMHERİ SOĞUKLARI NE KADAR SÜRECEK?

Zemheri soğukları, 22 Aralık – 30 Ocak tarihleri arasında sürecek ve toplamda yaklaşık 40 gün boyunca Türkiye'yi etkileyecek. Bu süre, kışın en yoğun ve sert soğuklarının yaşandığı dönem olarak biliniyor.

Uzmanlar, zemheri süresince sıcaklıkların 17-18 dereceden bir anda 4-5 dereceye kadar düşeceğini ve yer yer kar ve don olaylarının görülebileceğini belirtiyor. Özellikle tarım, ulaşım ve enerji sektörleri için zemheri döneminde ekstra önlemler alınması tavsiye ediliyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul gibi metropollerde zemheri soğukları, sıcaklıkların hızla düşmesi ve soğuk hava dalgalarının etkisiyle kar yağışını beraberinde getirebilir. Meteoroloji yetkilileri, İstanbul için kar yağışının zemheri döneminin ortalarına doğru ihtimal dahilinde olduğunu açıkladı.

Özellikle kuzey ve iç bölgelerde görülecek olan bu kar, trafikte aksamalara ve yaşamın bazı alanlarında zorluklara yol açabilir. Ancak uzmanlar, İstanbul'da şiddetli ve uzun süreli kar yağışının sınırlı olacağını, daha çok kısa süreli ve yerel kar örtüsü olabileceğini öngörüyor.

ZEMHERİ SOĞUĞU NE DEMEK?

Zemheri, halk takviminde 22 Aralık – 30 Ocak arasındaki yaklaşık 40 günlük kışın en soğuk dönemini ifade ediyor. Bu dönem aynı zamanda "karakış" veya "erbain" olarak da biliniyor.

Zemheri soğukları, birkaç gün içinde sıcaklıklarda ani düşüşlerin yaşanmasına ve sert kış şartlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu dönem, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için riskli olabilir. Sağlık otoriteleri, zemheri döneminde grip ve soğuk algınlığı vakalarının arttığına dikkat çekiyor.

Ayrıca, zemheri soğukları sadece soğuk hava değil, yoğun kar yağışı ve don olaylarıyla da kendini gösteriyor. Tarımda bitki ve hayvan sağlığı, ulaşımda güvenlik, enerji tüketimi ve günlük yaşam bu dönemde doğrudan etkileniyor.