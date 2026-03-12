Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşanan trajik olay, tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. 13 yaşındaki Zehra Üzüm, 2 Mart 2026'da ortadan kayboldu. Ailesi ve çevresi tarafından yapılan aramalara rağmen küçük kızdan herhangi bir iz alınamayınca, Emniyet Müdürlüğü devreye girdi ve kent genelinde kapsamlı bir arama başlatıldı. Peki, Zehra Üzüm öldü mü? Zehra Üzüm kimdir, kaç yaşındaydı? Zehra Üzüm'ü kim öldürdü, babası mı öldürdü? Detaylar haberimizde.

ZEHRA ÜZÜM KİMDİR?

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan Zehra Üzüm, 13 yaşında bir öğrenciydi. Çamlıca Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet eden Zehra, 2 Mart 2026 tarihinde ortadan kayboldu. Küçük yaşına rağmen çevresinde neşeli ve sevecen bir çocuk olarak tanınan Zehra Üzüm, kaybolmadan önce günlük hayatına devam ediyordu. Kaybolmasının ardından ailesi ve komşuları, onu bulmak için yoğun çaba sarf etti ancak kısa sürede herhangi bir ize ulaşılamadı.

ZEHRA ÜZÜM KAÇ YAŞINDAYDI?

Zehra Üzüm, kaybolduğu sırada 13 yaşındaydı.

ZEHRA ÜZÜM OLAYI NEDİR?

Zehra Üzüm olayı, 2 Mart 2026'da başlayan ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı arama çalışmalarıyla gündeme geldi. Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Üzüm ailesinin kızı Zehra, kaybolduktan sonra ailesi tarafından Emniyet'e kayıp ihbarında bulunuldu.

Emniyet ve jandarma ekipleri, Zehra'yı bulmak için yoğun bir çalışma başlattı. Kent genelinde yapılan aramalara rağmen küçük kızdan herhangi bir iz alınamadı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Zehra'nın bulunması için kentteki vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj göndererek yardım çağrısında bulundu.

Araştırmalar devam ederken, Zehra'nın babası Abdulrazak Üzüm, kızının kaybolmasından iki gün sonra kendi yaşamına son verdi. Bu gelişme üzerine soruşturma, doğrudan Abdulrazak Üzüm'ün üzerine yoğunlaştı.

Soruşturma sürecinde, Üzüm'ün telefon kayıtları ve çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Yapılan teknik ve saha araştırmaları sonucunda, Tepebaşı ilçesi kırsalında Aşağıkartal Mahallesi'nde Abdulrazak Üzüm'e ait hobi bahçesinde arama yapıldı. Bu aramalarda Zehra Üzüm'ün toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Zehra'nın cenazesi, savcılık ve polis incelemelerinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay, başta Eskişehir olmak üzere Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı ve soruşturma devam ediyor.

ZEHRA ÜZÜM'Ü KİM ÖLDÜRDÜ?

Yapılan resmi soruşturmalar ve elde edilen kanıtlar doğrultusunda, Zehra Üzüm'ün babası Abdulrazak Üzüm tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.