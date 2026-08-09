Zara Larsson konseri ne zaman, Zara Larsson konseri hangi kanalda?

Zara Larsson’ın sevilen şarkılarıyla sahne alacağı konser için “Zara Larsson konseri hangi kanalda?” sorusu da gündemde. Konserin televizyon yayınına ilişkin resmi bir kanal bilgisi bulunmazken, etkinliğin İstanbul Bonus Parkorman’daki canlı performans olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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DÜNYACA ÜNLÜ POP YILDIZI ZARA LARSSON İSTANBUL'DA!

“Symphony”, “Lush Life” ve “Never Forget You” gibi dünya çapında büyük başarı yakalayan şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan İsveçli pop yıldızı Zara Larsson, İstanbul’da hayranlarıyla buluşuyor. Dünyaca ünlü sanatçının Türkiye'deki müzikseverlerle bir araya geleceği konser için geri sayım sona ererken, etkinliğin tarihi, saati ve düzenleneceği mekan da belli oldu.

Zara Larsson’ın sahne performansını canlı izlemek isteyen müzikseverler, konserin ne zaman ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İstanbul’un sevilen açık hava etkinlik mekanlarından Bonus Parkorman’da düzenlenecek konser, yaz akşamında müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

ZARA LARSSON İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Zara Larsson İstanbul konseri, 9 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Dünyaca ünlü pop yıldızının sahne alacağı konser, İstanbul’da müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşması beklenen etkinlikler arasında yer alıyor.

Özellikle “Lush Life”, “Symphony” ve “Never Forget You” gibi sevilen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Zara Larsson, İstanbul konserinde en popüler parçalarını seslendirecek.

ZARA LARSSON KONSERİ SAAT KAÇTA?

Zara Larsson’ın İstanbul konserinin 20.00’de başlaması planlanıyor. Konser öncesinde etkinlik alanında yoğunluk yaşanabileceği için katılımcıların giriş işlemlerini gecikmeden tamamlamaları önem taşıyor.

Müzikseverler, konser alanına ulaşım ve giriş detaylarını önceden kontrol ederek etkinliğe daha rahat şekilde katılım sağlayabilecek.

ZARA LARSSON İSTANBUL KONSERİ NEREDE?

Zara Larsson’ın İstanbul konseri, Bonus Parkorman’da düzenlenecek. İstanbul’un açık hava konserleri ve etkinlikleri açısından öne çıkan mekanlarından biri olan Bonus Parkorman, dünyaca ünlü sanatçının performansına ev sahipliği yapacak.

Açık hava atmosferinde gerçekleşecek konserin, Zara Larsson’ın enerjik sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla müzikseverlere keyifli bir gece yaşatması bekleniyor.

ZARA LARSSON İSTANBUL KONSERİ ETKİNLİK BİLGİLERİ

Detay Bilgisi

Sanatçı: Zara Larsson

Etkinlik Tarihi: 9 Ağustos 2026 Pazar

Etkinlik Saati: 20.00

Etkinlik Mekanı: Bonus Parkorman, İstanbul

ZARA LARSSON KONSERİ HANGİ KANALDA?

Zara Larsson İstanbul konserini ekranlardan takip etmek isteyen müzikseverler, etkinliğin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Konserin televizyon yayınına ilişkin resmi bir kanal bilgisi bulunmuyor. Etkinliği yerinde takip etmek isteyenler ise konserin düzenleneceği Bonus Parkorman’daki organizasyon detaylarını takip edebilir.

ZARA LARSSON KİMDİR?

İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Zara Larsson, genç yaşta müzik kariyerine başlayarak uluslararası alanda büyük bir başarı elde etti. Pop müziğin öne çıkan isimlerinden biri haline gelen Larsson, özellikle “Lush Life”, “Never Forget You” ve “Symphony” gibi şarkılarıyla dünya listelerinde adından söz ettirdi.

Milyarlarca kez dinlenen şarkıları ve güçlü sahne performansıyla uluslararası bir hayran kitlesine ulaşan Zara Larsson, İstanbul konserinde Türk hayranlarıyla buluşarak müzik dolu bir geceye imza atacak.