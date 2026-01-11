Yozgat okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Yozgat'ta okul yok mu (YOZGAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Meteoroloji uyarılarının ardından gözler Yozgat Valiliği'ne çevrildi. "12 Ocak Pazartesi Yozgat'ta okul yok mu?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Yozgat okullar tatil mi, kar tatili ilan edilecek mi merak ediliyor. Yozgat Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili yapacağı resmi açıklama, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından bekleniyor.

YOZGAT HAVA DURUMUYozgat Hava Durumu Raporu: Orta Anadolu'nun Zirvesinde Kar Fırtınası

İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek illerinden biri olan ve sert karasal iklimiyle bilinen Yozgat, 12 Ocak 2025 tarihinden itibaren kışın en zorlu günlerini yaşamaya hazırlanıyor. Meteorolojik verilere göre Yozgat, hafta başından itibaren kar fırtınası ve dondurucu soğukların etkisi altında kalacak. 12 Ocak Pazartesi günü şehirde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklık 2 derece olarak ölçülürken, gece eksi 4 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yağan karın zeminde hızla donarak buz tabakası oluşturması bekleniyor.

13 Ocak Salı günü Yozgat için haftanın en zorlu günlerinden biri olacak. Kar yağışının şiddetini artırması ve rüzgarla birlikte tipiye dönüşmesi öngörülüyor. Salı günü gündüz sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar gerileyecek, gece ise termometreler eksi 8 dereceyi gösterecek. Yozgat'ın yüksek kesimlerinde ve özellikle Musabeyli çevresinde kar kalınlığının önemli ölçüde artacağı tahmin ediliyor. 14 Ocak Çarşamba günü kar yağışının yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması beklense de, sıcaklıklar düşük seyretmeye devam edecek; gündüz eksi 3, gece eksi 9 derece ile dondurucu kış şartları etkisini sürdürecek.

Haftanın son günleri olan 15 ve 16 Ocak tarihlerinde ise parçalı güneşli bir gökyüzü bekleniyor. Ancak güneş, dondurucu soğuğu kırmaya yetmeyecek. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığı 0 derece, gece eksi 7 derece olarak tahmin ediliyor. 16 Ocak Cuma günü ise gündüz sıcaklığı 2 dereceye çıksa da gece eksi 6 derecelerdeki ayaz devam edecek. Yozgat Valiliği, vatandaşları özellikle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı soba kullanımı konusunda uyarırken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunun meteorolojik gelişmelere göre değerlendirileceğini bildirdi. Belediye ekiplerinin tuzlama ve kar küreme araçları ise kentin dört bir yanında hazır bekletiliyor.

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu geldi.

12 OCAK 2026 PAZARTESİ GÜNÜ YOZGAT İL MERKEZİMİZ İLE AKDAĞMADENİ, ÇANDIR, ÇAYIRALAN VE SARAYKENT İLÇELERİMİZDE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİR

Meteorolojiden alınan bilgilere göre İlimizde halihazırda devam eden kar yağışının aralıklı olarak süreceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla;

Yozgat İl Merkezimiz ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent İlçelerimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademedeki okullarımızda *eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.*

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır.

Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır.

Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca değerlendirecektir.