Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? soruları dizinin hayranları tarafından sıkça araştırılıyor. İlk sezonuyla dikkat çeken yapımın yeni sezonunda yaşanacak gelişmeler ve Yeraltı 2. sezon tarihi hakkındaki detaylar izleyicilerin yakın takibinde.

Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak? sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya devam ederken, yeni sezona ilişkin beklenen gelişme geldi. NOW, Yeraltı yeni sezon fragmanını izleyiciyle buluşturdu. Dizinin resmi sayfasında da yapımın “Yakında - Yeni Sezon” ifadeleriyle yer alması, yeni sezon hazırlıklarının sürdüğünü gösterdi.

YERALTI 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeraltı 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı belli oldu. NOW, dizinin yeni sezonuna ait ilk resmi tanıtımı yayınladı. Kanalın internet sitesinde fragman, “Yeraltı yeni sezonuyla yakında NOW'da” ifadeleriyle duyuruldu.

NOW'un Yeraltı için hazırladığı resmi sayfada dizinin durumu da “Yakında - Yeni Sezon” şeklinde gösteriliyor. Böylece dizinin yeni sezonla ekranlara döneceği netleşirken, ilk bölümün yayın tarihi konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YERALTI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeraltı 2. sezon başlangıç tarihi, 21 Eylül 2026 itibarıyla NOW tarafından resmi olarak açıklanmış değil. Bu nedenle dizinin yeni sezonunun hangi gün ekrana geleceği konusunda kesin bir tarih vermek mümkün değil.

Kulislerde yer alan bilgilere göre Yeraltı 2. sezonun Ekim 2026'nın ilk haftasında izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Ancak söz konusu tarih şu an için yalnızca beklenti niteliğinde. NOW veya yapım şirketinden resmi bir yayın tarihi açıklaması gelmediği için izleyicilerin kanalın duyurularını takip etmesi gerekiyor.

YERALTI YAYINDAN KALDIRILDI MI, ERTELENDİ Mİ?

Yeraltı'nın yayından kaldırıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Aksine dizinin yeni sezon fragmanının yayınlanması ve NOW'un resmi internet sitesinde “Yakında - Yeni Sezon” ibaresinin kullanılması, yapımın yeni bölümlerle ekranlara dönmeye hazırlandığını ortaya koyuyor.

Yeni sezonun bazı yapımlara kıyasla daha geç başlayacak olması nedeniyle izleyiciler arasında “Yeraltı ertelendi mi?” sorusu da gündeme geldi. Ancak NOW tarafından şu ana kadar herhangi bir erteleme açıklaması yapılmadı. Bu nedenle yeni sezonun başlangıç tarihine ilişkin kesin bilgi için resmi duyurunun beklenmesi gerekiyor.

YERALTI OYUNCULARI KİMLER?

Medyapım imzalı Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, Mehmet Yılmaz Ak, Burak Sevinç ve Ekin Mert Daymaz gibi isimler yer alıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken, senaryosu ise Berna Aruz tarafından kaleme alınıyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosunda ve hikâyede yaşanacak gelişmeler de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

YERALTI 2. SEZON İÇİN SON DURUM

Yeraltı 2. sezon fragmanı yayınlandı ve dizinin yeni sezonla NOW ekranlarına döneceği kesinleşti. Ancak 21 Eylül 2026 itibarıyla resmi başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Ekim 2026'nın ilk haftası için beklenti bulunurken, kesin yayın günü NOW'un yapacağı resmi açıklamayla netleşecek.